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"Меч против орков". США переходят на оружие будущего

"Меч против орков". США переходят на оружие будущего - РИА Новости, 31.12.2024

"Меч против орков". США переходят на оружие будущего

Крупнейшие оборонные компании США могут лишиться госзаказа. Молодые соперники объединились в альянс и заручились мощной политической поддержкой. Они собираются... РИА Новости, 31.12.2024

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Крупнейшие оборонные компании США могут лишиться госзаказа. Молодые соперники объединились в альянс и заручились мощной политической поддержкой. Они собираются радикально изменить способ ведения войны. Как именно — в материале РИА Новости.Будущее военных конфликтовНадпись на экране гласит: "Враг обнаружен". Когда отряд как минимум из девяти кораблей вторгается в пределы некой "геозоны", информация об этом сразу поступает в командный центр. Оператор начинает работу. Он словно дирижирует оркестром: взмах палочкой — и в атаку бросается стая морских беспилотников. Из-под земли выдвигаются многоствольные пусковые установки, запускающие барражирующие боеприпасы. Из шахты вылетает рой квадрокоптеров, который совершает в небе нечто вроде мурмурации.Еще один взмах дирижера — и туча дронов пикирует на вражеские корабли. Следующий кадр: там, где только что была армада противника, теперь чистая поверхность моря. На ее фоне появляется надпись: "Битвы выигрываются до их начала".Таков сюжет рекламного ролика под названием "Будущее военных конфликтов", опубликованного в декабре на YouTube-канале американской компании Palantir. Видео намекает на грядущую революцию не только в военном деле, но и в структуре американского гособоронзаказа.Почти триллион долларовСтартап был основан в начале 2000-х. Триггером стали теракты 11 сентября. Создатели — патриотически настроенные IT-предприниматели из Силиконовой долины Питер Тиль и Алекс Карп.Palantir занимается сбором и анализом больших данных. Компания начинала с оказания услуг американским спецслужбам и Пентагону. Со временем связала контрактами едва ли не все ведомства США: помогает им выявлять уклонение от налогов, предотвращать сбои в поставках продуктов и лекарств. Есть и коммерческий сектор — в числе клиентов Airbus, JP Morgan, IBM и Amazon.С началом конфликта на Украине оказывает поддержку Киеву, в том числе помогает "собирать разведданные, безопасно перемещать войска и точнее нацеливать беспилотники и ракеты". Именно благодаря Palantir украинские дроны, судя по всему, обходят ПВО во время ударов вглубь российской территории — как это было, например, в ходе атаки на Казань. Кроме того, компания оказывает военную помощь Израилю.Военные преступления ВСУ и ЦАХАЛ владельцев компании не смущают. Еще бы: текущие конфликты позволяют, так сказать, продемонстрировать товар лицом. Это эффективнее, чем любая реклама. Игра стоит свеч, ведь теперь Palantir претендует на часть крупнейшего в мире оборонного бюджета — 895 миллиардов долларов. Сумму утвердил уходящий президент США Джо Байден.Тиль и Карп хотят перераспределить этот колоссальный поток в свою пользу, отобрав заказы у больших оборонных корпораций, таких как Lockheed Martin, Raytheon, Boing, General Dynamics, Northrop Grumman и британская BAE Systems. Чтобы победить гигантов, компания сколотила альянс из близких по духу союзников. Впрочем, не только по духу.Мафия PayPalКак пишет Financial Times, в переговорах о создании консорциума участвуют производитель беспилотных систем Anduril, создатель чат-бота ChatGPT OpenAI, космическая корпорация Илона Маска SpaceX, производитель автономных кораблей Saronic и компания Scale AI, которая занимается искусственным интеллектом и работой с большими данными. То есть все те, чья продукция представлена в ролике под названием "Будущее военных конфликтов".Их шансы получить жирный кусок оборонного пирога резко возросли после победы Дональда Трампа на выборах. Ожидания рынка — соответствующие. В 2024-м цена акций Palantir взлетела на 300 процентов, что дало компании рыночную капитализацию в 169 миллиардов долларов — больше, чем у Lockheed Martin. Anduril в этом году был оценен в 14 миллиардов. Капитализация SpaceX сегодня — 350 миллиардов.Владельцы этих компаний имеют прочные личные связи, которые замыкаются на Питера Тиля. Этот предприниматель, известный правыми взглядами, начинал свой путь в бизнесе с интернет-банкинга PayPal. Другим сооснователем этой компании был Илон Маск. После продажи этого бизнеса оба стали мультимиллионерами и надолго сохранили хорошие отношения.Пока один запускал ракеты и заводы по производству электромобилей, другой, помимо развития компании Palantir, занимался венчурными инвестициями. Вкладывал как в стартапы, так и в перспективных политиков. Один из его протеже — Палмер Лаки, основатель Anduril. Название позаимствовано из "Властелина колец" — там это имя носит меч, выкованный для убийства орков.Быстро и дешево или долго и дорогоКомпания применяет высокотехнологичный подход к производству дронов, крылатых ракет, систем противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и разведки. Основная ставка — на программное обеспечение, прежде всего системы искусственного интеллекта. Сотрудничает в том числе с OpenAI.Такое оружие намного дешевле, его проще и быстрее создавать. При этом оно не менее, а то и более эффективно, чем супердорогие корабли, танки и самолеты, на производство которых уходят годы. Во всяком случае, так уверяют заказчиков Питер Тиль и сотоварищи. В доказательство приводят опыт современной войны, где уничтожение танка дроном за 500 долларов стало обычным делом.Преодолеть сопротивление старых игроков в американском ОПК будет непросто. Но этому должна помочь другая "венчурная инвестиция" Тиля: именно он провел в большую политику вице-президента Джей Ди Вэнса, вложив крупную сумму в его победу на выборах в сенат. Ставка уже сыграла — соратник Тиля, еще один выходец из PayPal Дэвид Сакс получил пост в администрации Трампа. Он будет курировать вопросы искусственного интеллекта.Основной ударной силой станет сам Илон Маск, который вместе с Вивеком Рамасвами возглавил Департамент государственной эффективности (DOGE). Основная функция этого консультативного органа — радикальное сокращение государственных трат. Коснется оно и оборонной сферы. Маск выдал целую серию постов о том, насколько плох и неэффективен самый дорогой в истории самолет пятого поколения F-35 от компании Lockheed Martin. То ли дело — дроны, которые производят его друзья.Главный противникНужно сказать, что американская военная мысль и без того склоняется к переходу на легкие, мобильные и в высокой степени — если не полностью — автономные системы. Марк Милли, отставной генерал и бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, назвал происходящее "самым значительным фундаментальным изменением характера войны, когда-либо зафиксированным в истории".Так, Корпус морской пехоты США недавно поменял доктрину — полностью отказался от танков. Акцент делают на малые группы, вооруженные барражирующими боеприпасами и перемещающиеся на быстроходных лодках. В этой системе есть место и небольшим беспилотным катерам, которые, получив задание от человека, способны выполнять боевое задание самостоятельно.Американцы готовятся противостоять мощному китайскому флоту: КНР невиданными темпами увеличивает количество кораблей. Именно такие показаны в рекламном ролике Palantir. В районе многочисленных спорных островов Южно-Китайского моря — вероятной зоне будущего военного конфликта между двумя сверхдержавами — большие флотские соединения могут оказаться бесполезны перед "партизанской" тактикой небольших отрядов, состоящих из людей и умных роботов.По крайней мере, в теории. Однако, как известно, практика реальной войны очень часто оставляет военных теоретиков в дураках.

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технологии, сша, украина, илон маск, lockheed martin , paypal, spacex, f-35, дональд трамп