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Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47 - РИА Новости, 21.03.2025
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18:42 21.03.2025 (обновлено: 21:40 21.03.2025)
https://ria.ru/20250321/f-47-2006565486.html
Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47
Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47 - РИА Новости, 21.03.2025
Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47
Экспериментальная версия новейшего американского истребителя F-47 уже почти пять лет тайно проходит летные испытания и станет "самым смертоносным самолетом в... РИА Новости, 21.03.2025
2025-03-21T18:42:00+03:00
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дональд трамп
сша
в мире
америка
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Экспериментальная версия новейшего американского истребителя F-47 уже почти пять лет тайно проходит летные испытания и станет "самым смертоносным самолетом в истории", заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с главой Пентагона Питом Хегсетом.&quot;ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире. Его маневренность, скорость — более двух Махов, вооружение и скрытность — такого еще не было&quot;, — сказал президент.По его словам, F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных". Заказ на поставку этих самолетов получит компания Boeing, добавил Трамп."Контракт на новую платформу воздушного господства получит Boeing. Конкуренция была жесткой, длилась много лет. Этот самолет показывает такие результаты, которых еще никто не видел", — подчеркнул он.Трамп рассказал также, что F-47 будет "практически невидимым" благодаря стелс-технологиям, а производство машины частично налажено. По его словам, союзники США уже интересуются покупкой этих самолетов и, возможно, получат "урезанные версии".Соединенные Штаты будут сохранять доминирование в воздухе, подчеркнул американский лидер, выразив уверенность, что "враги Америки не узнают, что в них ударило, если настанет такой день".
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сша
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Трамп: новейшая версия F-47 тайно испытывается почти пять лет
Экспериментальная версия новейшего истребителя F-47 тайно испытывается почти пять лет, он станет самым смертоносным самолетом в истории, сообщил Трамп. Самолет, по его словам, будет развивать скорость свыше 2 Махов (около 1450 км/ч) и будет оснащен передовыми технологиями малозаметности.
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дональд трамп, сша, в мире, америка, пит хегсет, министерство обороны сша
Дональд Трамп, США, В мире, Америка, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47

Трамп: экспериментальная версия истребителя F-47 тайно испытывается почти 5 лет

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Экспериментальная версия новейшего американского истребителя F-47 уже почти пять лет тайно проходит летные испытания и станет "самым смертоносным самолетом в истории", заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с главой Пентагона Питом Хегсетом.
«

"ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире. Его маневренность, скорость — более двух Махов, вооружение и скрытность — такого еще не было", — сказал президент.

По его словам, F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных". Заказ на поставку этих самолетов получит компания Boeing, добавил Трамп.
"Контракт на новую платформу воздушного господства получит Boeing. Конкуренция была жесткой, длилась много лет. Этот самолет показывает такие результаты, которых еще никто не видел", — подчеркнул он.
Трамп рассказал также, что F-47 будет "практически невидимым" благодаря стелс-технологиям, а производство машины частично налажено. По его словам, союзники США уже интересуются покупкой этих самолетов и, возможно, получат "урезанные версии".
Соединенные Штаты будут сохранять доминирование в воздухе, подчеркнул американский лидер, выразив уверенность, что "враги Америки не узнают, что в них ударило, если настанет такой день".
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Дональд ТрампСШАВ миреАмерикаПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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