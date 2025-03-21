https://ria.ru/20250321/f-47-2006565486.html

Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47

Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47 - РИА Новости, 21.03.2025

Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47

Экспериментальная версия новейшего американского истребителя F-47 уже почти пять лет тайно проходит летные испытания и станет "самым смертоносным самолетом в... РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T18:42:00+03:00

2025-03-21T18:42:00+03:00

2025-03-21T21:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Экспериментальная версия новейшего американского истребителя F-47 уже почти пять лет тайно проходит летные испытания и станет "самым смертоносным самолетом в истории", заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с главой Пентагона Питом Хегсетом."ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире. Его маневренность, скорость — более двух Махов, вооружение и скрытность — такого еще не было", — сказал президент.По его словам, F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных". Заказ на поставку этих самолетов получит компания Boeing, добавил Трамп."Контракт на новую платформу воздушного господства получит Boeing. Конкуренция была жесткой, длилась много лет. Этот самолет показывает такие результаты, которых еще никто не видел", — подчеркнул он.Трамп рассказал также, что F-47 будет "практически невидимым" благодаря стелс-технологиям, а производство машины частично налажено. По его словам, союзники США уже интересуются покупкой этих самолетов и, возможно, получат "урезанные версии".Соединенные Штаты будут сохранять доминирование в воздухе, подчеркнул американский лидер, выразив уверенность, что "враги Америки не узнают, что в них ударило, если настанет такой день".

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Трамп: новейшая версия F-47 тайно испытывается почти пять лет Экспериментальная версия новейшего истребителя F-47 тайно испытывается почти пять лет, он станет самым смертоносным самолетом в истории, сообщил Трамп. Самолет, по его словам, будет развивать скорость свыше 2 Махов (около 1450 км/ч) и будет оснащен передовыми технологиями малозаметности. 2025-03-21T18:42 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, сша, в мире, америка, пит хегсет, министерство обороны сша