https://ria.ru/20250307/prazdnik-2002911765.html

7 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 7 марта в России и в мире по календарю

7 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Череда весенних праздничных дней продолжается: 7 марта 2025 года в России и в мире отмечается несколько официальных и неофициальных, профессиональных и... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:00:00+03:00

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2025-03-07T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Череда весенних праздничных дней продолжается: 7 марта 2025 года в России и в мире отмечается несколько официальных и неофициальных, профессиональных и народных, российских и международных праздников. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать и от каких действий стоит воздержаться в этот день - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ то время, как большая часть жителей нашей страны 7 марта готовится к наступающему Международному женскому дню, часть россиян в этот день отмечает и другие важные и значимые праздники.Профессиональный праздник7 марта свой день рождения отмечает Общество спасения на водах. Оно было создано в 1872 году по инициативе моряков Кронштадта и первоначально носило название "Общество подания помощи при кораблекрушениях". В наши дни организация официально известна как "Всероссийское общество спасения на водах" (ВОСВОД), и ее главная задача - оказание людям необходимой помощи на воде и профилактика возможных происшествий (для этого взрослым и детям регулярно напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах).Не столь серьезный, но для многих юных россиян очень долгожданный праздник - это День прогуливания уроков, который также выпадает на 7 марта. Похожие праздники существуют в различных странах, и, как считается, помогают школьникам переосмыслить свое отношение к учебе.Церковный праздник сегодняОдин из центральных православных праздников, ежегодно отмечаемых 7 марта, является обретение мощей мучеников, иже во Евгении. История гласит, что некогда в Царьграде (Константинополе) рядом с Евгениевой башней крепостной стены стали происходить удивительные чудеса (например, необъяснимые исцеления). Как выяснилось, в этом месте находились останки святых мучеников, погибших, судя по всему, во времена жестоких гонений на христиан. К сожалению, их имена остаются неизвестными, но мощи их с большим почетом были перенесены в церковь.Также в этот день верующие чтят память мучеников Маврикия и 70 воинов (Фотина, Феодора, Филиппа и иных). Они также стали жертвами гонений на христиан, были подвергнуты многочисленным истязаниям, но от своей веры не отказались.На 7 марта в православном календаре приходятся и дни памяти:Народный праздник“Маврикиев день” - под таким названием 7 марта известно в народном календаре нашей страны. Его история связана с выпадающим на эту дату днем памяти мученика Маврикия, который вместе с несколькими десятками воинов пострадал за веру.Считалось, что в этот день на родину возвращаются после зимовки перелетные птицы. Пернатых полагалось подкармливать (люди верили, что это поможет привлечь в дом желанный достаток), а также внимательно следить: если птицы вернулись рано - весна уже совсем скоро вступит в свои права. Тепло предвещали и громко воркующие голуби. А если повезет заметить, как вьют свое гнездо грачи , то и вовсе можно рассчитывать на большое счастье и удачу.Нередко в этот день начинались и самые первые работы в поле, огороде (например, вносились удобрения). А вот заниматься домашними делами или вытираться чужим полотенцем запрещалось.Какой сегодня праздник в миреСреди праздников, которые приходятся на 7 марта в мировом календаре, можно отметить:В Албании сегодня отмечают День учителя, в Туркменистане - День работников комплекса транспорта и связи.Памятные даты в истории321 год - по воле римского императора Константина Великого воскресенье было официально провозглашено выходным днем;1912 год - полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил миру о том, что открыл Южный полюс;1960 год - в СССР создан первый отряд космонавтов, в который вошли два десятка военных летчиков.Кто родился 7 марта из знаменитостей7 марта появились на свет:ИмениныАндрей, Афанасий, Варвара, Владимир, а также Елизавета, Виктор, Иван, Николай, Федор, Михаил, Ирина, Прасковья, Сергей, Филипп и Степан 7 марта отмечают свои именины.

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20020307/84961.html

https://ria.ru/20120716/698714698.html

https://ria.ru/20210308/mironov-1600053025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, праздники, религиозные праздники