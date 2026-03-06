Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в мартовские праздники - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/rabota-2078907092.html
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в мартовские праздники
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в мартовские праздники - РИА Новости, 06.03.2026
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в мартовские праздники
Работа в ближайшие праздничные дни - с 7 по 9 марта - должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости юрист hh.ru по трудовому праву Александр... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T06:05:00+03:00
2026-03-06T06:05:00+03:00
общество
праздники
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
https://ria.ru/20260306/zarplata-2078881605.html
https://ria.ru/20260306/rabota-2078884989.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, праздники, международный женский день
Общество, Праздники, Международный женский день
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в мартовские праздники

РИА Новости: работа в мартовские праздники должна оплачиваться в двойном размере

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Depositphotos.com / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Работа в ближайшие праздничные дни - с 7 по 9 марта - должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.
"По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере", - сказал Кузнецов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Россиянам раскрыли, как мартовские праздники влияют на зарплату
03:10
Он уточнил, что по желанию сотрудника вместо двойной оплаты работа в праздничный день может быть оплачена в обычном, одинарном размере. В таком случае работодатель обязан предоставить сотруднику дополнительный неоплачиваемый выходной.
По словам юриста, решение о выборе такого выходного вместо повышенной оплаты принимает сам сотрудник, работодатель не может навязывать ему такой вариант компенсации.
Ближайшие праздничные дни ждут россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Рабочий день 6 марта не будет сокращенным
01:08
 
ОбществоПраздникиМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала