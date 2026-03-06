Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в мартовские праздники

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Работа в ближайшие праздничные дни - с 7 по 9 марта - должна оплачиваться в двойном размере, сообщил РИА Новости юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.

"По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что по желанию сотрудника вместо двойной оплаты работа в праздничный день может быть оплачена в обычном, одинарном размере. В таком случае работодатель обязан предоставить сотруднику дополнительный неоплачиваемый выходной.

По словам юриста, решение о выборе такого выходного вместо повышенной оплаты принимает сам сотрудник, работодатель не может навязывать ему такой вариант компенсации.