01:08 06.03.2026
Рабочий день 6 марта не будет сокращенным
Рабочий день 6 марта не будет сокращенным
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Рабочий день 6 марта не будет сокращенным

РИА Новости: рабочий день 6 марта не является предпраздничным

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рабочий день 6 марта не является предпраздничным, поскольку Международный женский день в 2026 году выпадет на воскресенье, сокращения рабочего времени на час не будет, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
"В 2026 году Международный женский день – 8 марта – пришелся на воскресенье. В связи с этим праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий день – 9 марта. Пятница 6 марта не является предпраздничной, и сокращения на час рабочего времени не будет", - сказала Подольская.
Она также напомнила, что для тех, кто работает по пятидневной неделе, выходные продлятся три дня - с 7 по 9 марта. После этого рабочая неделя будет короче обычной и продлится четыре дня, заключила Подольская.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября 2025, 17:10
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала