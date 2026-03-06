Рабочий день 6 марта не будет сокращенным

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рабочий день 6 марта не является предпраздничным, поскольку Международный женский день в 2026 году выпадет на воскресенье, сокращения рабочего времени на час не будет, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Она также напомнила, что для тех, кто работает по пятидневной неделе, выходные продлятся три дня - с 7 по 9 марта. После этого рабочая неделя будет короче обычной и продлится четыре дня, заключила Подольская.