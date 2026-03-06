https://ria.ru/20260306/rabota-2078884989.html
Рабочий день 6 марта не будет сокращенным
общество
татьяна подольская
праздники
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Рабочий день 6 марта не является предпраздничным, поскольку Международный женский день в 2026 году выпадет на воскресенье, сокращения рабочего времени на час не будет, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
"В 2026 году Международный женский день – 8 марта – пришелся на воскресенье. В связи с этим праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий день – 9 марта. Пятница 6 марта не является предпраздничной, и сокращения на час рабочего времени не будет", - сказала Подольская
Она также напомнила, что для тех, кто работает по пятидневной неделе, выходные продлятся три дня - с 7 по 9 марта. После этого рабочая неделя будет короче обычной и продлится четыре дня, заключила Подольская.