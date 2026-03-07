Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники предлагают скидки к 8 Марта на "программы по обходу блокировок мессенджеров", за которыми скрыто вредоносное ПО, рассказала РИА Новости председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.

"В преддверии 8 Марта распространяется программное обеспечение со скидкой в преддверии праздника, которое якобы позволяет обходить блокировки мессенджеров. Пользователям предлагают перейти в поддельный чат-бот, загрузить и установить файл. На самом деле это вредоносное ПО, которое крадет аккаунты и личные и банковские данные", - сообщила Тютюнникова.