Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2026
00:19 07.03.2026
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2026
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта
Мошенники предлагают скидки к 8 Марта на "программы по обходу блокировок мессенджеров", за которыми скрыто вредоносное ПО, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:19:00+03:00
2026-03-07T00:19:00+03:00
технологии, луганская народная республика, праздники
Технологии, Луганская Народная Республика, Праздники
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта

РИА Новости: мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники предлагают скидки к 8 Марта на "программы по обходу блокировок мессенджеров", за которыми скрыто вредоносное ПО, рассказала РИА Новости председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.
"В преддверии 8 Марта распространяется программное обеспечение со скидкой в преддверии праздника, которое якобы позволяет обходить блокировки мессенджеров. Пользователям предлагают перейти в поддельный чат-бот, загрузить и установить файл. На самом деле это вредоносное ПО, которое крадет аккаунты и личные и банковские данные", - сообщила Тютюнникова.
Также, по словам собеседницы агентства, аферисты могут отправить жертве файл, маскируя его под поздравительную открытку. Юрист рассказала, что при установке такого файла вирус заразит устройство, получит доступ к СМС и push-уведомлениям, а также начнет рассылать вредоносный файл по списку контактов жертвы.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
