https://ria.ru/20260307/moshenniki-2079153749.html
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2026
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта
Мошенники предлагают скидки к 8 Марта на "программы по обходу блокировок мессенджеров", за которыми скрыто вредоносное ПО, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 07.03.2026
2026-03-07T00:19:00+03:00
2026-03-07T00:19:00+03:00
2026-03-07T00:19:00+03:00
технологии
луганская народная республика
праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20260306/moshenniki-2078897321.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, луганская народная республика, праздники
Технологии, Луганская Народная Республика, Праздники
Мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта
РИА Новости: мошенники предлагают скидки на поддельные VPN-сервисы к 8 Марта
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники предлагают скидки к 8 Марта на "программы по обходу блокировок мессенджеров", за которыми скрыто вредоносное ПО, рассказала РИА Новости председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.
"В преддверии 8 Марта распространяется программное обеспечение со скидкой в преддверии праздника, которое якобы позволяет обходить блокировки мессенджеров. Пользователям предлагают перейти в поддельный чат-бот, загрузить и установить файл. На самом деле это вредоносное ПО, которое крадет аккаунты и личные и банковские данные", - сообщила Тютюнникова.
Также, по словам собеседницы агентства, аферисты могут отправить жертве файл, маскируя его под поздравительную открытку. Юрист рассказала, что при установке такого файла вирус заразит устройство, получит доступ к СМС и push-уведомлениям, а также начнет рассылать вредоносный файл по списку контактов жертвы.