00:08 07.03.2026 (обновлено: 01:55 07.03.2026)
В России начались длинные выходные
В России начались длинные выходные
В России начались длинные выходные

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, они продлятся с 7 по 9 марта, так как Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права, юридического института РУДН Анна Покровская.
"Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году приходится на воскресенье. Если праздничный нерабочий день совпадает с выходным, дополнительный выходной переносится на следующий рабочий день. Таким образом, россияне получат полноценные длинные выходные", — сказала Покровская.
Она отметила, что перенос выходного дня должен учитываться работодателями при составлении графиков работы и расчете зарплаты. После праздничных выходных рабочая неделя будет сокращенной и продлится четыре дня, заключила эксперт.
В следующий раз россиян ждут длинные выходные в мае. Граждане будут отдыхать шесть дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля 2025, 11:38
 
