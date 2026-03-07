https://ria.ru/20260307/vykhodnye-2079152571.html
В России начались длинные выходные
В России начались длинные выходные - РИА Новости, 07.03.2026
В России начались длинные выходные
Длинные выходные начались в России, они продлятся с 7 по 9 марта, так как Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье
2026-03-07
2026-03-07T00:08:00+03:00
2026-03-07T01:55:00+03:00
общество
россия
рудн
праздники
россия
В России начались длинные выходные
РИА Новости: в России с 7 по 9 марта пройдут длинные выходные
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, они продлятся с 7 по 9 марта, так как Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права, юридического института РУДН Анна Покровская.
"Международный женский день, который отмечается 8 марта, в этом году приходится на воскресенье. Если праздничный нерабочий день совпадает с выходным, дополнительный выходной переносится на следующий рабочий день. Таким образом, россияне получат полноценные длинные выходные", — сказала Покровская.
Она отметила, что перенос выходного дня должен учитываться работодателями при составлении графиков работы и расчете зарплаты. После праздничных выходных рабочая неделя будет сокращенной и продлится четыре дня, заключила эксперт.
В следующий раз россиян ждут длинные выходные в мае. Граждане будут отдыхать шесть дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.