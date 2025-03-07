Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 марта в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 07.03.2025 (обновлено: 17:38 16.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/7-marta-kakoy-prazdnik/
7 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 марта в России и в мире по календарю
7 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Череда весенних праздничных дней продолжается: 7 марта 2025 года в России и в мире отмечается несколько официальных и неофициальных, профессиональных и... РИА Новости, 16.10.2025
2025-03-07T06:00:00+03:00
2025-10-16T17:38:00+03:00
россия
праздники
религиозные праздники
какой сегодня праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917976_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_dcb005e584769effdd6694ed3929c1cd.jpg
https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html
https://ria.ru/20020307/84961.html
https://ria.ru/20120716/698714698.html
https://ria.ru/20210308/mironov-1600053025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002917976_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_6fb8838947054cf308d070e80bb2f12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, праздники, религиозные праздники, какой сегодня праздник
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

7 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Artem PeretiatkoКакой сегодня праздник 7 марта
Какой сегодня праздник 7 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Artem Peretiatko
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Череда весенних праздничных дней продолжается: 7 марта 2025 года в России и в мире отмечается несколько официальных и неофициальных, профессиональных и народных, российских и международных праздников. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать и от каких действий стоит воздержаться в этот день - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В то время, как большая часть жителей нашей страны 7 марта готовится к наступающему Международному женскому дню, часть россиян в этот день отмечает и другие важные и значимые праздники.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Профессиональный праздник

7 марта свой день рождения отмечает Общество спасения на водах. Оно было создано в 1872 году по инициативе моряков Кронштадта и первоначально носило название "Общество подания помощи при кораблекрушениях". В наши дни организация официально известна как "Всероссийское общество спасения на водах" (ВОСВОД), и ее главная задача - оказание людям необходимой помощи на воде и профилактика возможных происшествий (для этого взрослым и детям регулярно напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах).
© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкСотрудники Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД России) стоят на понтоне в Черном море во время праздника Крещения Господня в Херсонесе
Сотрудники Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД России) стоят на понтоне в Черном море во время праздника Крещения Господня в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в медиабанк
Сотрудники Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД России) стоят на понтоне в Черном море во время праздника Крещения Господня в Херсонесе
Не столь серьезный, но для многих юных россиян очень долгожданный праздник - это День прогуливания уроков, который также выпадает на 7 марта. Похожие праздники существуют в различных странах, и, как считается, помогают школьникам переосмыслить свое отношение к учебе.

Церковный праздник сегодня

Один из центральных православных праздников, ежегодно отмечаемых 7 марта, является обретение мощей мучеников, иже во Евгении. История гласит, что некогда в Царьграде (Константинополе) рядом с Евгениевой башней крепостной стены стали происходить удивительные чудеса (например, необъяснимые исцеления). Как выяснилось, в этом месте находились останки святых мучеников, погибших, судя по всему, во времена жестоких гонений на христиан. К сожалению, их имена остаются неизвестными, но мощи их с большим почетом были перенесены в церковь.
Также в этот день верующие чтят память мучеников Маврикия и 70 воинов (Фотина, Феодора, Филиппа и иных). Они также стали жертвами гонений на христиан, были подвергнуты многочисленным истязаниям, но от своей веры не отказались.
На 7 марта в православном календаре приходятся и дни памяти:
  • преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, известных как пустынники Сирийские;
  • преподобного Афанасия Павлопетрийского исповедника;
  • священномучеников пресвитеров Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского;
  • диакона Иоанна Касторского и мученика Иоанна Перебаскина;
  • священномучеников Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова и Павла Смирнова;
  • преподобномучеников и иеромонахов Сергия (Букашкина) и Антипы (Кириллова);
  • преподобномученицы, послушницы Параскевы Макаровой и других.
/К 130-летию ОСВОД/
7 марта 2002, 00:15

Народный праздник

Маврикиев день” - под таким названием 7 марта известно в народном календаре нашей страны. Его история связана с выпадающим на эту дату днем памяти мученика Маврикия, который вместе с несколькими десятками воинов пострадал за веру.
Считалось, что в этот день на родину возвращаются после зимовки перелетные птицы. Пернатых полагалось подкармливать (люди верили, что это поможет привлечь в дом желанный достаток), а также внимательно следить: если птицы вернулись рано - весна уже совсем скоро вступит в свои права. Тепло предвещали и громко воркующие голуби. А если повезет заметить, как вьют свое гнездо грачи , то и вовсе можно рассчитывать на большое счастье и удачу.
Нередко в этот день начинались и самые первые работы в поле, огороде (например, вносились удобрения). А вот заниматься домашними делами или вытираться чужим полотенцем запрещалось.

Какой сегодня праздник в мире

Среди праздников, которые приходятся на 7 марта в мировом календаре, можно отметить:
  • День рождения телефонного аппарата (связан с тем, что 7 марта 1876 года ученый Александр Белл запатентовал созданную им усовершенствованную модель телеграфа, которая по сути представляла собой телефонный аппарат);
  • День теплого одеяла (неофициальный праздник знакомого каждому предмета, который для многих ассоциируется с домашним уютом);
  • День тюльпана (одного из самых весенних цветов).
© Getty Images / BettmannГруппа бизнесменов наблюдает за тем, как изобретатель Александр Белл открывает телефонную линию Нью-Йорк-Чикаго
Группа бизнесменов наблюдает за тем, как изобретатель Александр Белл открывает телефонную линию Нью-Йорк-Чикаго - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Bettmann
Группа бизнесменов наблюдает за тем, как изобретатель Александр Белл открывает телефонную линию Нью-Йорк-Чикаго
В Албании сегодня отмечают День учителя, в Туркменистане - День работников комплекса транспорта и связи.
Биография Руаля Амундсена
16 июля 2012, 09:30

Памятные даты в истории

321 год - по воле римского императора Константина Великого воскресенье было официально провозглашено выходным днем;
1912 год - полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил миру о том, что открыл Южный полюс;
1960 год - в СССР создан первый отряд космонавтов, в который вошли два десятка военных летчиков.

Кто родился 7 марта из знаменитостей

7 марта появились на свет:
  • известный японский писатель Кобо Абэ (1924 год);
  • прославленный актер театра и кино, народный артист России Андрей Миронов (1941 год);
  • актер и продюсер, исполнитель одной из главных ролей сериала “Во все тяжкие” Брайан Крэнстон (1956 год);
  • актриса и обладатель премии “Оскар” Рэйчел Вайс (1970 год)
Актер Андрей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Биография Андрея Миронова
8 марта 2021, 00:32

Именины

Андрей, Афанасий, Варвара, Владимир, а также Елизавета, Виктор, Иван, Николай, Федор, Михаил, Ирина, Прасковья, Сергей, Филипп и Степан 7 марта отмечают свои именины.
Еще по темеРодительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиРоссияПраздникиРелигиозные праздникиКакой сегодня праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала