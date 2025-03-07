7 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Череда весенних праздничных дней продолжается: 7 марта 2025 года в России и в мире отмечается несколько официальных и неофициальных, профессиональных и народных, российских и международных праздников. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать и от каких действий стоит воздержаться в этот день - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В то время, как большая часть жителей нашей страны 7 марта готовится к наступающему Международному женскому дню, часть россиян в этот день отмечает и другие важные и значимые праздники.

Профессиональный праздник

7 марта свой день рождения отмечает Общество спасения на водах. Оно было создано в 1872 году по инициативе моряков Кронштадта и первоначально носило название "Общество подания помощи при кораблекрушениях". В наши дни организация официально известна как "Всероссийское общество спасения на водах" (ВОСВОД), и ее главная задача - оказание людям необходимой помощи на воде и профилактика возможных происшествий (для этого взрослым и детям регулярно напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах).

Не столь серьезный, но для многих юных россиян очень долгожданный праздник - это День прогуливания уроков, который также выпадает на 7 марта. Похожие праздники существуют в различных странах, и, как считается, помогают школьникам переосмыслить свое отношение к учебе.

Церковный праздник сегодня

Один из центральных православных праздников, ежегодно отмечаемых 7 марта, является обретение мощей мучеников, иже во Евгении. История гласит, что некогда в Царьграде (Константинополе) рядом с Евгениевой башней крепостной стены стали происходить удивительные чудеса (например, необъяснимые исцеления). Как выяснилось, в этом месте находились останки святых мучеников, погибших, судя по всему, во времена жестоких гонений на христиан. К сожалению, их имена остаются неизвестными, но мощи их с большим почетом были перенесены в церковь.

Также в этот день верующие чтят память мучеников Маврикия и 70 воинов (Фотина, Феодора, Филиппа и иных). Они также стали жертвами гонений на христиан, были подвергнуты многочисленным истязаниям, но от своей веры не отказались.

На 7 марта в православном календаре приходятся и дни памяти:

преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, известных как пустынники Сирийские;

преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, известных как пустынники Сирийские; преподобного Афанасия Павлопетрийского исповедника;

преподобного Афанасия Павлопетрийского исповедника; священномучеников пресвитеров Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского;

священномучеников пресвитеров Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского; диакона Иоанна Касторского и мученика Иоанна Перебаскина;

диакона Иоанна Касторского и мученика Иоанна Перебаскина; священномучеников Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова и Павла Смирнова;

священномучеников Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова и Павла Смирнова; преподобномучеников и иеромонахов Сергия (Букашкина) и Антипы (Кириллова);

преподобномучеников и иеромонахов Сергия (Букашкина) и Антипы (Кириллова); преподобномученицы, послушницы Параскевы Макаровой и других.

Народный праздник

“Маврикиев день” - под таким названием 7 марта известно в народном календаре нашей страны. Его история связана с выпадающим на эту дату днем памяти мученика Маврикия, который вместе с несколькими десятками воинов пострадал за веру.

Считалось, что в этот день на родину возвращаются после зимовки перелетные птицы. Пернатых полагалось подкармливать (люди верили, что это поможет привлечь в дом желанный достаток), а также внимательно следить: если птицы вернулись рано - весна уже совсем скоро вступит в свои права. Тепло предвещали и громко воркующие голуби. А если повезет заметить, как вьют свое гнездо грачи , то и вовсе можно рассчитывать на большое счастье и удачу.

Нередко в этот день начинались и самые первые работы в поле, огороде (например, вносились удобрения). А вот заниматься домашними делами или вытираться чужим полотенцем запрещалось.

Какой сегодня праздник в мире

Среди праздников, которые приходятся на 7 марта в мировом календаре, можно отметить:

День рождения телефонного аппарата (связан с тем, что 7 марта 1876 года ученый Александр Белл запатентовал созданную им усовершенствованную модель телеграфа, которая по сути представляла собой телефонный аппарат);

(связан с тем, что 7 марта 1876 года ученый Александр Белл запатентовал созданную им усовершенствованную модель телеграфа, которая по сути представляла собой телефонный аппарат); День теплого одеяла (неофициальный праздник знакомого каждому предмета, который для многих ассоциируется с домашним уютом);

(неофициальный праздник знакомого каждому предмета, который для многих ассоциируется с домашним уютом); День тюльпана (одного из самых весенних цветов).

© Getty Images / Bettmann Группа бизнесменов наблюдает за тем, как изобретатель Александр Белл открывает телефонную линию Нью-Йорк-Чикаго © Getty Images / Bettmann Группа бизнесменов наблюдает за тем, как изобретатель Александр Белл открывает телефонную линию Нью-Йорк-Чикаго

В Албании сегодня отмечают День учителя, в Туркменистане - День работников комплекса транспорта и связи.

Памятные даты в истории

321 год - по воле римского императора Константина Великого воскресенье было официально провозглашено выходным днем;

1912 год - полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил миру о том, что открыл Южный полюс;

1960 год - в СССР создан первый отряд космонавтов, в который вошли два десятка военных летчиков.

Кто родился 7 марта из знаменитостей

7 марта появились на свет:

известный японский писатель Кобо Абэ (1924 год);

известный японский писатель (1924 год); прославленный актер театра и кино, народный артист России Андрей Миронов (1941 год);

прославленный актер театра и кино, народный артист России (1941 год); актер и продюсер, исполнитель одной из главных ролей сериала “Во все тяжкие” Брайан Крэнстон (1956 год);

актер и продюсер, исполнитель одной из главных ролей сериала “Во все тяжкие” (1956 год); актриса и обладатель премии “Оскар” Рэйчел Вайс (1970 год)

Именины