7 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Череда весенних праздничных дней продолжается: 7 марта 2025 года в России и в мире отмечается несколько официальных и неофициальных, профессиональных и народных, российских и международных праздников. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать и от каких действий стоит воздержаться в этот день - в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
В то время, как большая часть жителей нашей страны 7 марта готовится к наступающему Международному женскому дню, часть россиян в этот день отмечает и другие важные и значимые праздники.
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56
Профессиональный праздник
7 марта свой день рождения отмечает Общество спасения на водах. Оно было создано в 1872 году по инициативе моряков Кронштадта и первоначально носило название "Общество подания помощи при кораблекрушениях". В наши дни организация официально известна как "Всероссийское общество спасения на водах" (ВОСВОД), и ее главная задача - оказание людям необходимой помощи на воде и профилактика возможных происшествий (для этого взрослым и детям регулярно напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах).
© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкСотрудники Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД России) стоят на понтоне в Черном море во время праздника Крещения Господня в Херсонесе
Сотрудники Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД России) стоят на понтоне в Черном море во время праздника Крещения Господня в Херсонесе
Не столь серьезный, но для многих юных россиян очень долгожданный праздник - это День прогуливания уроков, который также выпадает на 7 марта. Похожие праздники существуют в различных странах, и, как считается, помогают школьникам переосмыслить свое отношение к учебе.
Церковный праздник сегодня
Один из центральных православных праздников, ежегодно отмечаемых 7 марта, является обретение мощей мучеников, иже во Евгении. История гласит, что некогда в Царьграде (Константинополе) рядом с Евгениевой башней крепостной стены стали происходить удивительные чудеса (например, необъяснимые исцеления). Как выяснилось, в этом месте находились останки святых мучеников, погибших, судя по всему, во времена жестоких гонений на христиан. К сожалению, их имена остаются неизвестными, но мощи их с большим почетом были перенесены в церковь.
Также в этот день верующие чтят память мучеников Маврикия и 70 воинов (Фотина, Феодора, Филиппа и иных). Они также стали жертвами гонений на христиан, были подвергнуты многочисленным истязаниям, но от своей веры не отказались.
На 7 марта в православном календаре приходятся и дни памяти:
- преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, известных как пустынники Сирийские;
- преподобного Афанасия Павлопетрийского исповедника;
- священномучеников пресвитеров Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского;
- диакона Иоанна Касторского и мученика Иоанна Перебаскина;
- священномучеников Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова и Павла Смирнова;
- преподобномучеников и иеромонахов Сергия (Букашкина) и Антипы (Кириллова);
- преподобномученицы, послушницы Параскевы Макаровой и других.
/К 130-летию ОСВОД/
7 марта 2002, 00:15
Народный праздник
“Маврикиев день” - под таким названием 7 марта известно в народном календаре нашей страны. Его история связана с выпадающим на эту дату днем памяти мученика Маврикия, который вместе с несколькими десятками воинов пострадал за веру.
Считалось, что в этот день на родину возвращаются после зимовки перелетные птицы. Пернатых полагалось подкармливать (люди верили, что это поможет привлечь в дом желанный достаток), а также внимательно следить: если птицы вернулись рано - весна уже совсем скоро вступит в свои права. Тепло предвещали и громко воркующие голуби. А если повезет заметить, как вьют свое гнездо грачи , то и вовсе можно рассчитывать на большое счастье и удачу.
Нередко в этот день начинались и самые первые работы в поле, огороде (например, вносились удобрения). А вот заниматься домашними делами или вытираться чужим полотенцем запрещалось.
Какой сегодня праздник в мире
Среди праздников, которые приходятся на 7 марта в мировом календаре, можно отметить:
- День рождения телефонного аппарата (связан с тем, что 7 марта 1876 года ученый Александр Белл запатентовал созданную им усовершенствованную модель телеграфа, которая по сути представляла собой телефонный аппарат);
- День теплого одеяла (неофициальный праздник знакомого каждому предмета, который для многих ассоциируется с домашним уютом);
- День тюльпана (одного из самых весенних цветов).
© Getty Images / BettmannГруппа бизнесменов наблюдает за тем, как изобретатель Александр Белл открывает телефонную линию Нью-Йорк-Чикаго
© Getty Images / Bettmann
Группа бизнесменов наблюдает за тем, как изобретатель Александр Белл открывает телефонную линию Нью-Йорк-Чикаго
В Албании сегодня отмечают День учителя, в Туркменистане - День работников комплекса транспорта и связи.
Биография Руаля Амундсена
16 июля 2012, 09:30
Памятные даты в истории
321 год - по воле римского императора Константина Великого воскресенье было официально провозглашено выходным днем;
1912 год - полярный исследователь Руаль Амундсен сообщил миру о том, что открыл Южный полюс;
1960 год - в СССР создан первый отряд космонавтов, в который вошли два десятка военных летчиков.
Кто родился 7 марта из знаменитостей
7 марта появились на свет:
- известный японский писатель Кобо Абэ (1924 год);
- прославленный актер театра и кино, народный артист России Андрей Миронов (1941 год);
- актер и продюсер, исполнитель одной из главных ролей сериала “Во все тяжкие” Брайан Крэнстон (1956 год);
- актриса и обладатель премии “Оскар” Рэйчел Вайс (1970 год)
Биография Андрея Миронова
8 марта 2021, 00:32
Именины
Андрей, Афанасий, Варвара, Владимир, а также Елизавета, Виктор, Иван, Николай, Федор, Михаил, Ирина, Прасковья, Сергей, Филипп и Степан 7 марта отмечают свои именины.
Еще по темеРодительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня