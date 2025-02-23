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Там память жива. Города с самыми известными местами боевой славы

Там память жива. Города с самыми известными местами боевой славы - РИА Новости, 23.02.2025

Там память жива. Города с самыми известными местами боевой славы

В России и соседних государствах много мест, связанных с историей Великой Отечественной. В крепостях, мемориальных комплексах, музеях рассказывают о подвигах... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:00:00+03:00

2025-02-23T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России и соседних государствах много мест, связанных с историей Великой Отечественной. В крепостях, мемориальных комплексах, музеях рассказывают о подвигах народа в 1941-1945 годах. Там каждый осознает, какую цену пришлось заплатить за Победу.БрестГород на западе Белоруссии первым встретил фашистских захватчиков.Брестская крепость — самая известная достопримечательность. Гости удивляются размерам мемориального комплекса: около 400 гектаров! Можно побродить с фонариком по пороховым погребам на Кобринском укреплении, а на Волынском — посетить археологический музей "Берестье". Там под стеклянным полом сохранились остатки деревянных домов и мостовых XII-XIII столетий.В крепости голос Юрия Левитана объявляет о начале войны. Люди признаются: пробирает до мурашек.Об ужасах войны напоминает мемориальный комплекс "Хатынь". "Это самый тяжелый по смысловой нагрузке мемориал, самый мрачный. Здесь боль, которую забыть невозможно", — говорит гид Дмитрий Дещеня.Деревню Хатынь в 60 километрах от Минска в марте 1943-го фашисты уничтожили во время карательной операции — вместе со всеми жителями.КурскТут военные памятники на каждом шагу. На проспекте Победы — Триумфальная арка, возведенная в честь разгрома фашистов. Рядом памятник маршалу Жукову и выставка боевой техники под открытым небом: гаубицы, легендарные "Катюша" и Т-34. Еще одна боевая машина — на пересечении улиц Энгельса и Дзержинского. Неподалеку на постаменте — "полуторка", на таких вывозили жителей из блокадного Ленинграда.Но самое сильное впечатление производят мемориалы, расположенные в области. Рядом с поселком Поныри — пронумерованные высоты. Со смотровых площадок окрестности просматриваются на много километров — спрятаться негде. Летом 1943-го бои здесь были непрерывными, до десяти атак в день, отмечает гид Олег Будников.В музее Курской битвы в Понырях — оружие, протоколы допросов пленных, вещи и одежда солдат. У входа — пушки, окопы, блиндаж. В паре минут через сквер — солдатское кладбище.ВолгоградПервая ассоциация с этим городом — Мамаев курган и монумент "Родина-мать зовет!"."У нас почти все музеи связаны с военной историей. Эта тема интересует каждого", — подтверждает экскурсовод Роман Шкода.Сам Мамаев курган известен с XIV века, здесь был город Гюлистан — столица Золотой Орды. Теперь здесь возвышается 85-метровый монумент — часть памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы".Поднимаясь к монументу, туристы проходят площадь "Стоять насмерть", в центре которой — статуя солдата. Он находится у ног Родины-матери, но при приближении к ней увеличивается и закрывает ее. "Таким образом, скульпторы Евгений Вучетич и Николай Никитин показали, что бойцы защитили свою Родину", — поясняет Роман Шкода.Осмотрите мельницу Гергардта в музее-заповеднике "Сталинградская битва". В этом здании бойцы были в полуокружении, их обстреливали с трех сторон.ТулаОсенью 1941-го Тула полтора месяца была в осаде, жители оборонялись и сковывали силы фашистов, не позволяя им двигаться на Москву.На въезде в город — мемориальный комплекс "Защитникам неба Отечества". Это две изогнутые опоры в виде траекторий полета самолетов, уточнили в Министерстве культуры и туризма Тульской области.Еще один монумент — на площади Победы: фигуры воина и ополченца на фоне трех штыков олицетворяют мощь тульского оружия. Рядом — Вечный огонь и Аллея Городов-героев.В первом в стране региональном парке "Патриот", открытом в 2019-м, — Музей обороны Тулы. Современный, интерактивный, полностью погружающий в атмосферу 1941-го.СевастопольГород, основанный в 1783 году как база России на Черном море, героически сражался и в Великую Отечественную.Диораму "Штурм Сапун-горы" построили на самом высоком месте, где советские солдаты вели бои с фашистами 7 мая 1944-го. Рядом танки, зенитные установки, "Катюши". Также на территории мемориального комплекса установлен 28-метровый обелиск Славы, у его подножия — Вечный огонь.На площади Нахимова мемориал в честь защитников Севастополя. У памятника почетный караул. Неподалеку Аллея Славы городов-героев — 13 каменных стел.Один из самых популярных музейных комплексов города — "35-я береговая батарея" на месте последнего рубежа обороны Севастополя летом 1942-го. Казематы, могилы воинов, 250 дней защищавших город.

https://ria.ru/20250207/tula-1997835078.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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