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Там память жива. Города с самыми известными местами боевой славы - РИА Новости, 23.02.2025
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Туризм
 
08:00 23.02.2025 (обновлено: 08:06 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/puteshestviya-2000769638.html
Там память жива. Города с самыми известными местами боевой славы
Там память жива. Города с самыми известными местами боевой славы - РИА Новости, 23.02.2025
Там память жива. Города с самыми известными местами боевой славы
В России и соседних государствах много мест, связанных с историей Великой Отечественной. В крепостях, мемориальных комплексах, музеях рассказывают о подвигах... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:00:00+03:00
2025-02-23T08:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России и соседних государствах много мест, связанных с историей Великой Отечественной. В крепостях, мемориальных комплексах, музеях рассказывают о подвигах народа в 1941-1945 годах. Там каждый осознает, какую цену пришлось заплатить за Победу.БрестГород на западе Белоруссии первым встретил фашистских захватчиков.Брестская крепость — самая известная достопримечательность. Гости удивляются размерам мемориального комплекса: около 400 гектаров! Можно побродить с фонариком по пороховым погребам на Кобринском укреплении, а на Волынском — посетить археологический музей "Берестье". Там под стеклянным полом сохранились остатки деревянных домов и мостовых XII-XIII столетий.В крепости голос Юрия Левитана объявляет о начале войны. Люди признаются: пробирает до мурашек.Об ужасах войны напоминает мемориальный комплекс "Хатынь". "Это самый тяжелый по смысловой нагрузке мемориал, самый мрачный. Здесь боль, которую забыть невозможно", — говорит гид Дмитрий Дещеня.Деревню Хатынь в 60 километрах от Минска в марте 1943-го фашисты уничтожили во время карательной операции — вместе со всеми жителями.КурскТут военные памятники на каждом шагу. На проспекте Победы — Триумфальная арка, возведенная в честь разгрома фашистов. Рядом памятник маршалу Жукову и выставка боевой техники под открытым небом: гаубицы, легендарные "Катюша" и Т-34. Еще одна боевая машина — на пересечении улиц Энгельса и Дзержинского. Неподалеку на постаменте — "полуторка", на таких вывозили жителей из блокадного Ленинграда.Но самое сильное впечатление производят мемориалы, расположенные в области. Рядом с поселком Поныри — пронумерованные высоты. Со смотровых площадок окрестности просматриваются на много километров — спрятаться негде. Летом 1943-го бои здесь были непрерывными, до десяти атак в день, отмечает гид Олег Будников.В музее Курской битвы в Понырях — оружие, протоколы допросов пленных, вещи и одежда солдат. У входа — пушки, окопы, блиндаж. В паре минут через сквер — солдатское кладбище.ВолгоградПервая ассоциация с этим городом — Мамаев курган и монумент "Родина-мать зовет!"."У нас почти все музеи связаны с военной историей. Эта тема интересует каждого", — подтверждает экскурсовод Роман Шкода.Сам Мамаев курган известен с XIV века, здесь был город Гюлистан — столица Золотой Орды. Теперь здесь возвышается 85-метровый монумент — часть памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы".Поднимаясь к монументу, туристы проходят площадь "Стоять насмерть", в центре которой — статуя солдата. Он находится у ног Родины-матери, но при приближении к ней увеличивается и закрывает ее. "Таким образом, скульпторы Евгений Вучетич и Николай Никитин показали, что бойцы защитили свою Родину", — поясняет Роман Шкода.Осмотрите мельницу Гергардта в музее-заповеднике "Сталинградская битва". В этом здании бойцы были в полуокружении, их обстреливали с трех сторон.ТулаОсенью 1941-го Тула полтора месяца была в осаде, жители оборонялись и сковывали силы фашистов, не позволяя им двигаться на Москву.На въезде в город — мемориальный комплекс "Защитникам неба Отечества". Это две изогнутые опоры в виде траекторий полета самолетов, уточнили в Министерстве культуры и туризма Тульской области.Еще один монумент — на площади Победы: фигуры воина и ополченца на фоне трех штыков олицетворяют мощь тульского оружия. Рядом — Вечный огонь и Аллея Городов-героев.В первом в стране региональном парке "Патриот", открытом в 2019-м, — Музей обороны Тулы. Современный, интерактивный, полностью погружающий в атмосферу 1941-го.СевастопольГород, основанный в 1783 году как база России на Черном море, героически сражался и в Великую Отечественную.Диораму "Штурм Сапун-горы" построили на самом высоком месте, где советские солдаты вели бои с фашистами 7 мая 1944-го. Рядом танки, зенитные установки, "Катюши". Также на территории мемориального комплекса установлен 28-метровый обелиск Славы, у его подножия — Вечный огонь.На площади Нахимова мемориал в честь защитников Севастополя. У памятника почетный караул. Неподалеку Аллея Славы городов-героев — 13 каменных стел.Один из самых популярных музейных комплексов города — "35-я береговая батарея" на месте последнего рубежа обороны Севастополя летом 1942-го. Казематы, могилы воинов, 250 дней защищавших город.
https://ria.ru/20250207/tula-1997835078.html
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туризм-важное, туризм, маршруты - туризм, россия, белоруссия, москва, юрий левитан, патриот, т-34, достопримечательности, что посмотреть , куда поехать, куда сходить , музеи, севастополь, брест, волгоград, курск, тула, великая отечественная война (1941-1945)
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Маршруты - Туризм, Россия, Белоруссия, Москва, Юрий Левитан, Патриот, Т-34, Достопримечательности, что посмотреть , куда поехать, куда сходить , Музеи, Севастополь, Брест, Волгоград, Курск, Тула, Великая Отечественная война (1941-1945)

Там память жива. Города с самыми известными местами боевой славы

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПраздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде
Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" в Волгограде
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России и соседних государствах много мест, связанных с историей Великой Отечественной. В крепостях, мемориальных комплексах, музеях рассказывают о подвигах народа в 1941-1945 годах. Там каждый осознает, какую цену пришлось заплатить за Победу.

Брест

Город на западе Белоруссии первым встретил фашистских захватчиков.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПамятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса Брестская крепость – герой - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Памятник защитникам Брестской крепости и Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Брестская крепость — самая известная достопримечательность. Гости удивляются размерам мемориального комплекса: около 400 гектаров! Можно побродить с фонариком по пороховым погребам на Кобринском укреплении, а на Волынском — посетить археологический музей "Берестье". Там под стеклянным полом сохранились остатки деревянных домов и мостовых XII-XIII столетий.
В крепости голос Юрия Левитана объявляет о начале войны. Люди признаются: пробирает до мурашек.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Белоруссии

На территории мемориального комплекса Брестская крепость — герой в Белоруссии

На территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Белоруссии

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 2
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Тереспольские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Белоруссии

Тереспольские ворота мемориального комплекса Брестская крепость — герой в Белоруссии

Тереспольские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Белоруссии

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 2

На территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Белоруссии

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 2

Тереспольские ворота мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Белоруссии

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 2
Об ужасах войны напоминает мемориальный комплекс "Хатынь". "Это самый тяжелый по смысловой нагрузке мемориал, самый мрачный. Здесь боль, которую забыть невозможно", — говорит гид Дмитрий Дещеня.
Деревню Хатынь в 60 километрах от Минска в марте 1943-го фашисты уничтожили во время карательной операции — вместе со всеми жителями.

Курск

Тут военные памятники на каждом шагу. На проспекте Победы — Триумфальная арка, возведенная в честь разгрома фашистов.
CC BY-SA 4.0 / Sergey Sebelev / Мемориальный комплекс Тепловские высоты (cropped)Мемориальный комплекс "Тепловские высоты"
Мемориальный комплекс Тепловские высоты - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Sergey Sebelev / Мемориальный комплекс Тепловские высоты (cropped)
Мемориальный комплекс "Тепловские высоты"
Рядом памятник маршалу Жукову и выставка боевой техники под открытым небом: гаубицы, легендарные "Катюша" и Т-34. Еще одна боевая машина — на пересечении улиц Энгельса и Дзержинского. Неподалеку на постаменте — "полуторка", на таких вывозили жителей из блокадного Ленинграда.
Но самое сильное впечатление производят мемориалы, расположенные в области. Рядом с поселком Поныри — пронумерованные высоты. Со смотровых площадок окрестности просматриваются на много километров — спрятаться негде. Летом 1943-го бои здесь были непрерывными, до десяти атак в день, отмечает гид Олег Будников.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Открытие мемориального комплекса "Курская битва" в поселке Поныри в рамках празднования 80-летия победы в Курской битве

Открытие мемориального комплекса Курская битва в поселке Поныри

Открытие мемориального комплекса "Курская битва" в поселке Поныри в рамках празднования 80-летия победы в Курской битве

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 8
© Фото : Малафеев Дмитрий

Мемориальный комплекс "Поклонная высота 269"

Мемориальный комплекс “Поклонная высота 269”

Мемориальный комплекс "Поклонная высота 269"

© Фото : Малафеев Дмитрий
2 из 8

Экспонаты под открытым небом в поселке Поныри

Экспонаты под открытым небом в поселке Поныри

Экспонаты под открытым небом в поселке Поныри

3 из 8

В поселке Поныри

В поселке Поныри

В поселке Поныри

4 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Форма солдата в музее Курской битвы в Понырях

Форма солдата в Музее Курской битвы в Понырях

Форма солдата в музее Курской битвы в Понырях

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей Курской битвы в поселке Поныри

Музей Курской битвы в поселке Поныри

Музей Курской битвы в поселке Поныри

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Оружие в музее Курской битвы в Понырях

Оружие в Музее Курской битвы в Понырях

Оружие в музее Курской битвы в Понырях

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8
© РИА Новости / Мария Селиванова

Экспонат музея Курской битвы в Понырях

Экспонат музея курской битвы в Понырях.

Экспонат музея Курской битвы в Понырях

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8

Открытие мемориального комплекса "Курская битва" в поселке Поныри в рамках празднования 80-летия победы в Курской битве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Мемориальный комплекс "Поклонная высота 269"

© Фото : Малафеев Дмитрий
2 из 8

Экспонаты под открытым небом в поселке Поныри

3 из 8

В поселке Поныри

4 из 8

Форма солдата в музее Курской битвы в Понырях

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 8

Музей Курской битвы в поселке Поныри

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 8

Оружие в музее Курской битвы в Понырях

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8

Экспонат музея Курской битвы в Понырях

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
В музее Курской битвы в Понырях — оружие, протоколы допросов пленных, вещи и одежда солдат. У входа — пушки, окопы, блиндаж. В паре минут через сквер — солдатское кладбище.

Волгоград

Первая ассоциация с этим городом — Мамаев курган и монумент "Родина-мать зовет!".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПамятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" и монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы и монумент Родина-мать зовет! на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" и монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
"У нас почти все музеи связаны с военной историей. Эта тема интересует каждого", — подтверждает экскурсовод Роман Шкода.
Сам Мамаев курган известен с XIV века, здесь был город Гюлистан — столица Золотой Орды. Теперь здесь возвышается 85-метровый монумент — часть памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Вечный огонь в Зале воинской славы на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде

Вечный огонь в Зале воинской славы на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде

Вечный огонь в Зале воинской славы на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 3
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Прохожие у памятника самолету Су-2 в Волгограде

Прохожие у памятника самолету Су-2 в Волгограде

Прохожие у памятника самолету Су-2 в Волгограде

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 3
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Мемориал "Дом Павлова" — остаток стены четырехэтажного жилого дома, который который осенью 1942 года обороняла группа бойцов под командованием сержанта Якова Павлова

Мемориал Дом Павлова - остаток стены четырехэтажного жилого дома, который который осенью 1942 года обороняла группа бойцов под командованием сержанта Якова Павлова

Мемориал "Дом Павлова" — остаток стены четырехэтажного жилого дома, который который осенью 1942 года обороняла группа бойцов под командованием сержанта Якова Павлова

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 3

Вечный огонь в Зале воинской славы на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Прохожие у памятника самолету Су-2 в Волгограде

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 3

Мемориал "Дом Павлова" — остаток стены четырехэтажного жилого дома, который который осенью 1942 года обороняла группа бойцов под командованием сержанта Якова Павлова

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 3
Поднимаясь к монументу, туристы проходят площадь "Стоять насмерть", в центре которой — статуя солдата. Он находится у ног Родины-матери, но при приближении к ней увеличивается и закрывает ее. "Таким образом, скульпторы Евгений Вучетич и Николай Никитин показали, что бойцы защитили свою Родину", — поясняет Роман Шкода.
Осмотрите мельницу Гергардта в музее-заповеднике "Сталинградская битва". В этом здании бойцы были в полуокружении, их обстреливали с трех сторон.

Тула

Осенью 1941-го Тула полтора месяца была в осаде, жители оборонялись и сковывали силы фашистов, не позволяя им двигаться на Москву.
CC BY 4.0 / Сайт Губернатора Тульской области Алексея Дюмина / Экспозиция Музея обороны Тулы
Экспозиция Музея обороны Тулы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
CC BY 4.0 / Сайт Губернатора Тульской области Алексея Дюмина /
Экспозиция Музея обороны Тулы
На въезде в город — мемориальный комплекс "Защитникам неба Отечества". Это две изогнутые опоры в виде траекторий полета самолетов, уточнили в Министерстве культуры и туризма Тульской области.
Еще один монумент — на площади Победы: фигуры воина и ополченца на фоне трех штыков олицетворяют мощь тульского оружия. Рядом — Вечный огонь и Аллея Городов-героев.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Здание Тульского государственного музея оружия в Туле

Здание государственного музея оружия в Туле

Здание Тульского государственного музея оружия в Туле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
CC BY 4.0 / Сайт Губернатора Тульской области Алексея Дюмина / Экспозиция Музея обороны Тулы
Экспозиция Музея обороны Тулы
Экспозиция Музея обороны Тулы
CC BY 4.0 / Сайт Губернатора Тульской области Алексея Дюмина /
2 из 2

Здание Тульского государственного музея оружия в Туле

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 2
Экспозиция Музея обороны Тулы
CC BY 4.0 / Сайт Губернатора Тульской области Алексея Дюмина /
2 из 2
В первом в стране региональном парке "Патриот", открытом в 2019-м, — Музей обороны Тулы. Современный, интерактивный, полностью погружающий в атмосферу 1941-го.

Севастополь

Город, основанный в 1783 году как база России на Черном море, героически сражался и в Великую Отечественную.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАртиллерийская пушка в Севастополе у Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах "Малахов курган"
Артиллерийская пушка в Севастополе у Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 годах, 1941–1944 годах Малахов курган - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Артиллерийская пушка в Севастополе у Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах "Малахов курган"
Диораму "Штурм Сапун-горы" построили на самом высоком месте, где советские солдаты вели бои с фашистами 7 мая 1944-го. Рядом танки, зенитные установки, "Катюши". Также на территории мемориального комплекса установлен 28-метровый обелиск Славы, у его подножия — Вечный огонь.
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) / Collection of gas masks of the museum "Underground Sevastopol" (cropped)Музей "Подземный Севастополь" (Объект С-2), экспозиция
Музей Подземный Севастополь (Объект С-2), экспозиция
Музей "Подземный Севастополь" (Объект С-2), экспозиция
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) / Collection of gas masks of the museum "Underground Sevastopol" (cropped)
1 из 9
CC BY-SA 3.0 / Onegai87 / Барбет первой башни

Объект 35-я бронебашенная батарея (ББ-35)

35-я бронебашенная батарея (ББ-35)

Объект 35-я бронебашенная батарея (ББ-35)

CC BY-SA 3.0 / Onegai87 / Барбет первой башни
2 из 9
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) / The exposition of the hall of the sheltered museum " Underground Sevastopol"

Музей "Подземный Севастополь", Зал укрываемых

Музей Подземный Севастополь, зал укрываемых

Музей "Подземный Севастополь", Зал укрываемых

CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) / The exposition of the hall of the sheltered museum " Underground Sevastopol"
3 из 9
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) / The exposition of the museum "Underground Sevastopol" (cropped)Музей "Подземный Севастополь", кабинет коменданта
Музей Подземный Севастополь, кабинет коменданта
Музей "Подземный Севастополь", кабинет коменданта
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) / The exposition of the museum "Underground Sevastopol" (cropped)
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Посетители в Севастополе на открытии Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции

Посетители в Севастополе на открытии Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 годах, 1941–1944 годах Малахов курган

Посетители в Севастополе на открытии Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Вид на Севастополь из парка, где находится Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции

Вид на Севастополь из парка, где находится Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 годах, 1941–1944 годах Малахов курган

Вид на Севастополь из парка, где находится Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Музей Черноморского флота, Михайловская батарея: День открытых дверей в Музее Черноморского флота и в Военно-историческом музее (фортификационных сооружений) в рамках празднования 235-летия Черноморского флота

Музей Черноморского флота, Михайловская батарея

Музей Черноморского флота, Михайловская батарея: День открытых дверей в Музее Черноморского флота и в Военно-историческом музее (фортификационных сооружений) в рамках празднования 235-летия Черноморского флота

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Артиллерийские пушки в Севастополе у Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции

Артиллерийские пушки в Севастополе у Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 годах, 1941–1944 годах Малахов курган

Артиллерийские пушки в Севастополе у Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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8 из 9
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Открытие в Севастополе Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции. Памятник адмиралу Корнилову в Севастополе установлен на месте его смертельного ранения на Малаховом кургане

Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 годах, 1941–1944 годах Малахов курган

Открытие в Севастополе Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции. Памятник адмиралу Корнилову в Севастополе установлен на месте его смертельного ранения на Малаховом кургане

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Музей "Подземный Севастополь" (Объект С-2), экспозиция
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) / Collection of gas masks of the museum "Underground Sevastopol" (cropped)
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Объект 35-я бронебашенная батарея (ББ-35)

CC BY-SA 3.0 / Onegai87 / Барбет первой башни
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Музей "Подземный Севастополь", Зал укрываемых

CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) / The exposition of the hall of the sheltered museum " Underground Sevastopol"
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Музей "Подземный Севастополь", кабинет коменданта
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) / The exposition of the museum "Underground Sevastopol" (cropped)
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Посетители в Севастополе на открытии Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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5 из 9

Вид на Севастополь из парка, где находится Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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6 из 9

Музей Черноморского флота, Михайловская батарея: День открытых дверей в Музее Черноморского флота и в Военно-историческом музее (фортификационных сооружений) в рамках празднования 235-летия Черноморского флота

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
7 из 9

Артиллерийские пушки в Севастополе у Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 9

Открытие в Севастополе Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган» после реконструкции. Памятник адмиралу Корнилову в Севастополе установлен на месте его смертельного ранения на Малаховом кургане

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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9 из 9
На площади Нахимова мемориал в честь защитников Севастополя. У памятника почетный караул. Неподалеку Аллея Славы городов-героев — 13 каменных стел.
Один из самых популярных музейных комплексов города — "35-я береговая батарея" на месте последнего рубежа обороны Севастополя летом 1942-го. Казематы, могилы воинов, 250 дней защищавших город.
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