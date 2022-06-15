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Болота, заводы, "Крамбамбуля": зачем летом ехать на отдых в Белоруссию - РИА Новости, 15.06.2022
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Болота, заводы, "Крамбамбуля": зачем летом ехать на отдых в Белоруссию
Болота, заводы, "Крамбамбуля": зачем летом ехать на отдых в Белоруссию - РИА Новости, 15.06.2022
Болота, заводы, "Крамбамбуля": зачем летом ехать на отдых в Белоруссию
Путешествие в Белоруссию как поездка к бабушке в деревню. В кафе и ресторанах всегда вкусно накормят, если заблудишься, подскажут дорогу, даже проводят. Повсюду РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:00
2022-06-15T08:05
туризм
белоруссия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Ольга Кабанова. Путешествие в Белоруссию как поездка к бабушке в деревню. В кафе и ресторанах всегда вкусно накормят, если заблудишься, подскажут дорогу, даже проводят. Повсюду бескрайние поля, леса и чистый воздух, наполненный ароматами разнотравья и сена. О том, чем заняться в гостеприимной республике, что такое болотинг, зачем есть "бабку" и пить "Крамбамбулю", — в материале РИА Новости.Дешево и быстроБелоруссия — единственное государство, границы с которым у России фактически нет. Нет пропускных пунктов, досмотра, а значит — и очередей. Показываешь паспорт, не выходя из машины, пограничник в ответ кивает и желает хорошей дороги.Приезжать сюда на автомобиле — сплошное удовольствие: 500 километров от Москвы по Минскому шоссе, и вы в другом мире. В июне вдоль дороги вовсю цветет рапс, наполняя воздух сладковатым ароматом. В разгар лета чувствуется запах разнотравья, а осенью — свежего сена.Кстати, именно период с мая по октябрь, по словам гида Елеоноры Бабук, считается самым комфортным для поездок в Беларусь. Солнечно, не жарко, красиво.Помимо личного транспорта, добраться можно и на общественном. Авиабилеты из Москвы в Минск с вылетом в июне обойдутся в три-четыре тысячи рублей в одну сторону, дорога на поезде будет стоить 2200 рублей, на автобусе — 1500. Для въезда понадобится только российский паспорт, никакие COVID-сертификаты не нужны.Жилье недорогое. Привычный Booking здесь тоже не работает, но есть и другие варианты. Большой выбор апартаментов и номеров в отелях и гостиницах предлагают "Суточно.ру", "Островок", "Броневик". Цены — от 1500 рублей в сутки.Если не хочется самим продумывать маршрут, закажите готовый тур. У FUN&amp;SUN (бывший туроператор "TUI Россия") есть недельные путевки за 31 тысячу рублей на человека (авиаперелет включен). Предлагают варианты только с проживанием. Например, отдых с лечением и режимом питания "полный пансион" в пятизвездочном отеле "Альфа Радон" обойдется в 43 тысячи рублей на человека.Кстати, именно на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Белоруссии сейчас самый большой спрос, отмечает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская.Часто россияне бронируют и экскурсионные туры. Одна из самых популярных программ компании — "Weekend в Минске". Включены перелет, размещение с завтраками, страховка и автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Стоит такое путешествие от 22 900 рублей на человека.50 оттенковЕсли вы все же соберетесь поехать на машине, не забудьте оформить грин-карту в страховой компании или в зеленых будках прямо у границы. Стоит иметь в виду: максимальное превышение скорости в стране не больше десяти километров в час (тогда как в России — не больше двадцати). Штрафы приличные, откупиться неофициально пытаться не стоит.Гид-экскурсовод Дмитрий Дещеня советует начать знакомство со страной с ее столицы — Минска. Когда видишь город в первый раз, особенно в пасмурную погоду, кажется, что кто-то "высосал" из него все краски, оставив хмурые 50 оттенков серого. Небо заслоняют нависающие над головой здания в стиле сталинского ампира.Но стоит выглянуть солнцу — и город не узнать. Вот местные жители торопятся куда-то в ярких куртках и плащах, вот и большой зеленый парк с клумбами, а дома, оказывается, совсем не серые: белые, бежевые, желтые, розоватые, не похожие друг на друга.Начните прогулку с "Ворот Минска" — двух симметричных 11-этажных башен, возвышающихся прямо у железнодорожного вокзала. Правую украшает герб бывшей БССР, а левую — самые большие в Белоруссии часы (диаметр циферблата 3,5 метра, а длина минутной стрелки 1,69 метра)."Их создали в Германии более ста лет назад и привезли сюда в качестве военного трофея после Второй мировой войны", — рассказывает Дмитрий.Обратите внимание и на скульптуры: если присмотреться, разглядите фигуры солдата, инженера, партизанки и колхозницы.Пройдя сквозь ворота, окажетесь в небольшом, но очень уютном Михайловском сквере. Здесь можно отдохнуть в тени деревьев в компании скульптурных композиций — "Незнакомка", "Прикуривающий", "Девочка с зонтиком" — и накидать дальнейший маршрут.Дмитрий рекомендует обязательно побывать на площади Независимости, собравшей в одном месте сразу несколько достопримечательностей: Дом правительства, костел Святого Симеона и Святой Елены (на него можно полюбоваться не только снаружи, но и изнутри) и доходные дома начала XX века.Следующий пункт прогулки — исторический центр. Его называют "Верхний город". Здесь вас встретят сохранившиеся и отреставрированные здания XVI — XVIII веков: Кафедральный собор Святого Духа, Минская городская ратуша, Драматический театр имени М. Горького, Гостиный Двор, бывший костел Святого Иосифа и базилианский монастырь. Отдельного внимания заслуживает Троицкое предместье — живописный район на берегу реки Свислочь. Сюда приезжают погулять по тихим улочкам, устроить фотосессию среди колоритных зданий с черепичными крышами, посидеть на летней веранде с чашечкой кофе, зайти в сувенирные лавки.И, конечно же, загляните на проспект Независимости в безоблачную погоду. Он порадует памятниками конструктивизма 1930-х (Национальная академия наук и Центральный дом офицеров), многочисленными зданиями в стиле сталинского ампира и современными постройками (Центральная библиотека).Родом из СредневековьяБуквально в ста километрах от Минска находятся сразу два замка. Первый — Мирский. Его построили в XVI веке, разрушали во время войн, но каждый раз восстанавливали.Сейчас на его территории проводят рыцарские фестивали, выставки, квесты, театрализованные представления, концерты, а внутри — свадебные церемонии. В залах — целых 39 экспозиций, повествующих о прошедших здесь событиях, говорит Дмитрий Дещеня. Есть и доспехи, и картины, и предметы быта. Вход стоит 14-16 белорусских рублей в зависимости от дня недели (325-373 российских).Второй — роскошный Несвиж, красующийся почти на всех сувенирах: магнитах, кружках, тарелках, открытках. Со времени основания (тоже XVI столетие) замок, вплоть до XX века принадлежавший династии литовских князей Радзивиллов, много раз перестраивали. Так что в архитектуре смешалось все: и элементы готики, и барокко, и классицизм."Лучше увидеть своими глазами роскошь внутреннего убранства замка, его залы с охотничьими трофеями и родовыми портретами", — обращает внимание Дмитрий.Желающих посмотреть на архитектурный ансамбль вживую, прогуляться по парковому комплексу и сделать селфи на мосту через ров всегда очень много. Чтобы не толкаться в очередях, приезжайте в будни, в первой половине дня. Вход стоит 14,6 белорусского рубля (340 российских).Белоруссия богата на замки. Можно устроить по ним отдельный тур: заехать в Лидский, Любчанский, Гольшанский, Гайтюнишский. Дмитрий советует побывать и в Коссовском, получившем название "Рыцарская греза" за сказочный образ в неоготическом стиле. А еще — в Ружанском, белорусском Версале, хотя его пока не восстановили. "Реставрация длится с 2008-го. Но даже руины очень впечатляют", — отмечает гид.По болотам и заводамПо словам Элеоноры Бабук, страна готова предложить самые разные виды отдыха. Если нравится природа, отправляйтесь в Беловежскую пущу. Там можно понаблюдать за зубрами, оленями, рысями и еще двумястами видами диких животных, исследовать мир местных болот, пройдя по экотропам.Такая тропа, например, есть в Споровском заказнике. Вокруг первозданная природа, множество редких видов растений, животных, птиц, под ногами бегают ящерицы, а в воздухе ощущаются ароматы мокрой земли и травы. Лучше не оступаться: слева и справа от тропы — трясина.Это место иногда сравнивают с Мальдивами. Дело в том, что прямо среди болота в радиусе нескольких километров от Споровского озера разбросаны десятки хуторов под общим названием Кокорица. Между ними перемещаются на лодках! Экскурсия сюда — возможность своими глазами увидеть, как жили (и живут) "люди на болоте", познакомиться с их бытом, традициями.Кстати, с Мальдивскими островами в Беларуси еще сравнивают меловые карьеры, разбросанные по всей стране. Вода там ярко-бирюзовая, совсем как на известном курорте.Еще одна экотропа находится в Ельне. Местному болоту около девяти тысяч лет, оно считается самым большим в Белоруссии и пятым по величине в Европе. Маршрутов несколько. Есть пешеходные — от совсем коротких до 16-километровых, рассчитанных на двое суток похода. Существуют и велосипедные маршруты: вариант для самых смелых авантюристов — "Ельнянская кругосветка" длиной 166 километров.Безопаснее всего заниматься болотингом в сопровождении проводника. Если все же соберетесь в поход в одиночку, стоит пройти инструктаж в визит-центре Ельни.Опыт действительно уникальный. Где еще можно увидеть такой пружинистый мох и спрятавшегося в нем маленького болотного хищника росянку, набрать полные горсти вкусной голубики, брусники и клюквы? Спойлер: нигде.Ценителям архитектуры понравится экскурсия в прекрасно сохранившийся город Гродно. Прогуляйтесь по романтичной набережной Немана под музыку из прибрежных ресторанчиков, поднимитесь к смотровой площадке с ротондой, откуда хорошо видны Старый и Новый замки, здание драматического театра, костел, и — обязательно — на "Крышу мира" на Советской улице. Именно здесь отчетливо ощущается атмосфера старого европейского города.Тем, кто интересуется Второй мировой войной, захочется побывать в местах исторических событий, ведь здесь прошло много битв. Но будьте готовы испытать целый спектр чувств: все эти локации эмоционально очень тяжелые.Чего стоит только Брестская крепость, которая встречает посетителей знаменитым голосом Левитана, объявляющего о начале войны. Пробирает до мурашек, даже если слышишь его уже не в первый раз. Или, например, мемориальный комплекс "Хатынь".Кстати, погрузиться в историю — необязательно военную — помогут и музеи. Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта под открытым небом окунет гостей в культуру и традиции народа. В "Дудутках" можно научиться соломоплетению, выпечке хлеба, гончарному и кузнечному ремеслам. А еще здесь находится единственная в стране работающая ветряная мельница 1904 года постройки.Один из самых популярных видов туризма в Белоруссии — промышленный, отмечает Элеонора. Есть экскурсии на БелАЗ, гранитный карьер Микашевичи, тракторный и стекольный заводы. "Это по предварительной записи в составе группы или индивидуально", — уточняет она.Если придется выбирать что-то одно, рекомендуем БелАЗ. Только здесь можно сфотографироваться с уникальными белорусскими карьерными машинами-гигантами, масса которых достигает 800 тонн, а колеса настолько огромные, что вставший рядом взрослый человек кажется муравьем.Многие турфирмы предлагают экскурсии из Минска. В программе прогулка по заводу с посещением машиносборочных цехов, знакомство с историей предприятия и секретами производства. Разрешают даже подняться в кабину гиганта. Средняя стоимость — 75 белорусских рублей (1700 русских)."Бабка" под "Крамбамбулю"Белорусская кухня — отдельная достопримечательность и отличный повод возвращаться в страну.У туристов Беларусь чаще всего ассоциируется с драниками. Здесь их и правда готовят качественно, с душой. Большой выбор — в сети ресторанов "Васильки".Дмитрий Дещеня рекомендует также попробовать клецки (картофельные шарики с фаршем внутри), "колдуны" (очень сытные драники с мясной начинкой), мачанку (мучные блины с соусом, приготовленным из мяса, шкварок, ребрышек и колбасок, загущенный мукой), зразы (рулетики из нежного отбивного мяса с начинкой из грибов, нарезки кумпяка, специй и сыра) и "бабку" (картофельное пюре со шкварками и луком, запеченное в печи или духовке).Есть и коронное первое блюдо. "В России обычно спорят, какая окрошка лучше: на квасе или на кефире, — говорит Дмитрий. — А в Беларуси вам подадут невероятный холодник — свекольный суп со свежим огурчиком, укропчиком и половинкой отварного яйца, со сметаной. Идеально в жаркий летний день!"Ищите блюда национальной кухни в ресторанах "Бульбаши", "Литвины", "Камяница", "Кухмистр".Что касается напитков, из безалкогольных стоит заказать местный квас, сбитень и медовуху. Из спиртного — продегустировать настойки (хреновуха, клюквенная, имбирная — в кафе выбор большой), необычную пряно-медовую "Крамбамбулю" (что-то среднее между ликером и пивом) и "Старку"."Это у нас элитный алкоголь, — поясняет Дмитрий. — Сейчас "Старку" по традиционному сложному рецепту не производит никто. Несколько винно-водочных заводов и одна частная винокурня делают ее по современной технологии. Взять в качестве презента однозначно стоит. Это тоже частичка Беларуси".Местные жители — мясоеды. Поэтому в стране до сих пор производят очень качественные кровянку, сало, грудинку, копченые окорока, рульки. Купить их можно на центральном Комаровском рынке в Минске.Не забудьте приобрести сувениры. Из Белоруссии привозят зефир, пастилу, шоколадные конфеты, косметику, изделия изо льна, обувь и трикотаж, перечисляет Элеонора Бабук.Так что, если заблудитесь в поисках ресторанчика или рынка, не стесняйтесь обращаться к местным жителям за помощью.
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Ольга Кабанова
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08:00 15.06.2022 (обновлено: 08:05 15.06.2022)
 

Болота, заводы, "Крамбамбуля": зачем летом ехать на отдых в Белоруссию

© РИА Новости / Виталий ТимкивЦветение рапса
Цветение рапса - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Ольга Кабанова. Путешествие в Белоруссию как поездка к бабушке в деревню. В кафе и ресторанах всегда вкусно накормят, если заблудишься, подскажут дорогу, даже проводят. Повсюду бескрайние поля, леса и чистый воздух, наполненный ароматами разнотравья и сена. О том, чем заняться в гостеприимной республике, что такое болотинг, зачем есть "бабку" и пить "Крамбамбулю", — в материале РИА Новости.

Дешево и быстро

Белоруссия — единственное государство, границы с которым у России фактически нет. Нет пропускных пунктов, досмотра, а значит — и очередей. Показываешь паспорт, не выходя из машины, пограничник в ответ кивает и желает хорошей дороги.
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники белорусского народного праздника "Зазывание весны" водят хоровод в усадебно-парковом комплексе "Сула" в Минской области
Участники белорусского народного праздника Зазывание весны водят хоровод в усадебно-парковом комплексе Сула в Минской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Участники белорусского народного праздника "Зазывание весны" водят хоровод в усадебно-парковом комплексе "Сула" в Минской области
Приезжать сюда на автомобиле — сплошное удовольствие: 500 километров от Москвы по Минскому шоссе, и вы в другом мире. В июне вдоль дороги вовсю цветет рапс, наполняя воздух сладковатым ароматом. В разгар лета чувствуется запах разнотравья, а осенью — свежего сена.
Кстати, именно период с мая по октябрь, по словам гида Елеоноры Бабук, считается самым комфортным для поездок в Беларусь. Солнечно, не жарко, красиво.
Помимо личного транспорта, добраться можно и на общественном. Авиабилеты из Москвы в Минск с вылетом в июне обойдутся в три-четыре тысячи рублей в одну сторону, дорога на поезде будет стоить 2200 рублей, на автобусе — 1500. Для въезда понадобится только российский паспорт, никакие COVID-сертификаты не нужны.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт Минск
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Национальный аэропорт Минск
Жилье недорогое. Привычный Booking здесь тоже не работает, но есть и другие варианты. Большой выбор апартаментов и номеров в отелях и гостиницах предлагают "Суточно.ру", "Островок", "Броневик". Цены — от 1500 рублей в сутки.
Если не хочется самим продумывать маршрут, закажите готовый тур. У FUN&SUN (бывший туроператор "TUI Россия") есть недельные путевки за 31 тысячу рублей на человека (авиаперелет включен). Предлагают варианты только с проживанием. Например, отдых с лечением и режимом питания "полный пансион" в пятизвездочном отеле "Альфа Радон" обойдется в 43 тысячи рублей на человека.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие в сквере на улице Ленина в Минске
Прохожие в сквере на улице Ленина в Минске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Прохожие в сквере на улице Ленина в Минске
Кстати, именно на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Белоруссии сейчас самый большой спрос, отмечает директор департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анна Филатовская.
Часто россияне бронируют и экскурсионные туры. Одна из самых популярных программ компании — "Weekend в Минске". Включены перелет, размещение с завтраками, страховка и автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Стоит такое путешествие от 22 900 рублей на человека.

50 оттенков

Если вы все же соберетесь поехать на машине, не забудьте оформить грин-карту в страховой компании или в зеленых будках прямо у границы. Стоит иметь в виду: максимальное превышение скорости в стране не больше десяти километров в час (тогда как в России — не больше двадцати). Штрафы приличные, откупиться неофициально пытаться не стоит.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Минске
Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Площадь Независимости в Минске
Гид-экскурсовод Дмитрий Дещеня советует начать знакомство со страной с ее столицы — Минска. Когда видишь город в первый раз, особенно в пасмурную погоду, кажется, что кто-то "высосал" из него все краски, оставив хмурые 50 оттенков серого. Небо заслоняют нависающие над головой здания в стиле сталинского ампира.
Но стоит выглянуть солнцу — и город не узнать. Вот местные жители торопятся куда-то в ярких куртках и плащах, вот и большой зеленый парк с клумбами, а дома, оказывается, совсем не серые: белые, бежевые, желтые, розоватые, не похожие друг на друга.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдания на привокзальной площади в Минске
Здания на привокзальной площади в Минске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здания на привокзальной площади в Минске
Начните прогулку с "Ворот Минска" — двух симметричных 11-этажных башен, возвышающихся прямо у железнодорожного вокзала. Правую украшает герб бывшей БССР, а левую — самые большие в Белоруссии часы (диаметр циферблата 3,5 метра, а длина минутной стрелки 1,69 метра).
"Их создали в Германии более ста лет назад и привезли сюда в качестве военного трофея после Второй мировой войны", — рассказывает Дмитрий.
Обратите внимание и на скульптуры: если присмотреться, разглядите фигуры солдата, инженера, партизанки и колхозницы.
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкТроицкое предместье в Минске
Троицкое предместье в Минске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Троицкое предместье в Минске
Пройдя сквозь ворота, окажетесь в небольшом, но очень уютном Михайловском сквере. Здесь можно отдохнуть в тени деревьев в компании скульптурных композиций — "Незнакомка", "Прикуривающий", "Девочка с зонтиком" — и накидать дальнейший маршрут.
Дмитрий рекомендует обязательно побывать на площади Независимости, собравшей в одном месте сразу несколько достопримечательностей: Дом правительства, костел Святого Симеона и Святой Елены (на него можно полюбоваться не только снаружи, но и изнутри) и доходные дома начала XX века.
CC BY-SA 3.0 IGO / Insider / Кафедральный собор Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Святого духа в Минске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
CC BY-SA 3.0 IGO / Insider /
Кафедральный собор Святого Духа в Минске
Следующий пункт прогулки — исторический центр. Его называют "Верхний город". Здесь вас встретят сохранившиеся и отреставрированные здания XVI — XVIII веков: Кафедральный собор Святого Духа, Минская городская ратуша, Драматический театр имени М. Горького, Гостиный Двор, бывший костел Святого Иосифа и базилианский монастырь.
Отдельного внимания заслуживает Троицкое предместье — живописный район на берегу реки Свислочь. Сюда приезжают погулять по тихим улочкам, устроить фотосессию среди колоритных зданий с черепичными крышами, посидеть на летней веранде с чашечкой кофе, зайти в сувенирные лавки.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Костел Святого Симеона и Святой Елены на площади Независимости в Минске

Костел святого Симона и святой Елены на площади Независимости в Минске
1 из 5

Костел Святого Симеона и Святой Елены на площади Независимости в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
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CC BY 3.0 / Nick_Field / Панорама Троицкого предместья и Высокого рынка в Минске
Панорама Троицкого предместья и Высокого рынка в Минске
2 из 5
Панорама Троицкого предместья и Высокого рынка в Минске
CC BY 3.0 / Nick_Field /
CC BY-SA 3.0 / Zedlik / Минская городская ратуша
Минская городская ратуша
3 из 5
Минская городская ратуша
CC BY-SA 3.0 / Zedlik /
CC BY 3.0 / Дмитрий Ванькевич / Михайловский сквер в Минске
Михайловский сквер в Минске
4 из 5
Михайловский сквер в Минске
CC BY 3.0 / Дмитрий Ванькевич /
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Дом правительства на площади Независимости в Минске

Дом правительства на площади Независимости в Минске
5 из 5

Дом правительства на площади Независимости в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
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1 из 5

Костел Святого Симеона и Святой Елены на площади Независимости в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
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2 из 5
Панорама Троицкого предместья и Высокого рынка в Минске
CC BY 3.0 / Nick_Field /
3 из 5
Минская городская ратуша
CC BY-SA 3.0 / Zedlik /
4 из 5
Михайловский сквер в Минске
CC BY 3.0 / Дмитрий Ванькевич /
5 из 5

Дом правительства на площади Независимости в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
И, конечно же, загляните на проспект Независимости в безоблачную погоду. Он порадует памятниками конструктивизма 1930-х (Национальная академия наук и Центральный дом офицеров), многочисленными зданиями в стиле сталинского ампира и современными постройками (Центральная библиотека).

Родом из Средневековья

Буквально в ста километрах от Минска находятся сразу два замка. Первый — Мирский. Его построили в XVI веке, разрушали во время войн, но каждый раз восстанавливали.
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкМирский замок в местечке Мир Гродненской области
Мирский замок в местечке Мир Гродненской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Мирский замок в местечке Мир Гродненской области
Сейчас на его территории проводят рыцарские фестивали, выставки, квесты, театрализованные представления, концерты, а внутри — свадебные церемонии. В залах — целых 39 экспозиций, повествующих о прошедших здесь событиях, говорит Дмитрий Дещеня. Есть и доспехи, и картины, и предметы быта. Вход стоит 14-16 белорусских рублей в зависимости от дня недели (325-373 российских).
Второй — роскошный Несвиж, красующийся почти на всех сувенирах: магнитах, кружках, тарелках, открытках. Со времени основания (тоже XVI столетие) замок, вплоть до XX века принадлежавший династии литовских князей Радзивиллов, много раз перестраивали. Так что в архитектуре смешалось все: и элементы готики, и барокко, и классицизм.
© Depositphotos / DmitryRukhlenkoНесвижский замок
Несвижский замок - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / DmitryRukhlenko
Несвижский замок
"Лучше увидеть своими глазами роскошь внутреннего убранства замка, его залы с охотничьими трофеями и родовыми портретами", — обращает внимание Дмитрий.
Желающих посмотреть на архитектурный ансамбль вживую, прогуляться по парковому комплексу и сделать селфи на мосту через ров всегда очень много. Чтобы не толкаться в очередях, приезжайте в будни, в первой половине дня. Вход стоит 14,6 белорусского рубля (340 российских).
CC BY-SA 3.0 / Pashuk.Dmitry / Въездная арка и флигели Ружанского дворца
Въездная арка и флигели Ружанского дворца
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Въездная арка и флигели Ружанского дворца
CC BY-SA 3.0 / Pashuk.Dmitry /
CC BY-SA 4.0 / Nv.nat / Реконструкция дворца Пусловских (Коссовский замок)
Реконструкция дворца Пусловских (Коссовский замок)
2 из 2
Реконструкция дворца Пусловских (Коссовский замок)
CC BY-SA 4.0 / Nv.nat /
1 из 2
Въездная арка и флигели Ружанского дворца
CC BY-SA 3.0 / Pashuk.Dmitry /
2 из 2
Реконструкция дворца Пусловских (Коссовский замок)
CC BY-SA 4.0 / Nv.nat /
Белоруссия богата на замки. Можно устроить по ним отдельный тур: заехать в Лидский, Любчанский, Гольшанский, Гайтюнишский. Дмитрий советует побывать и в Коссовском, получившем название "Рыцарская греза" за сказочный образ в неоготическом стиле.
А еще — в Ружанском, белорусском Версале, хотя его пока не восстановили. "Реставрация длится с 2008-го. Но даже руины очень впечатляют", — отмечает гид.

По болотам и заводам

По словам Элеоноры Бабук, страна готова предложить самые разные виды отдыха. Если нравится природа, отправляйтесь в Беловежскую пущу. Там можно понаблюдать за зубрами, оленями, рысями и еще двумястами видами диких животных, исследовать мир местных болот, пройдя по экотропам.
CC BY-SA 4.0 / Burtul 2 / Панорама болота с экологической тропы
Панорама болота с экологической тропы - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Burtul 2 /
Панорама болота с экологической тропы
Такая тропа, например, есть в Споровском заказнике. Вокруг первозданная природа, множество редких видов растений, животных, птиц, под ногами бегают ящерицы, а в воздухе ощущаются ароматы мокрой земли и травы. Лучше не оступаться: слева и справа от тропы — трясина.
Это место иногда сравнивают с Мальдивами. Дело в том, что прямо среди болота в радиусе нескольких километров от Споровского озера разбросаны десятки хуторов под общим названием Кокорица. Между ними перемещаются на лодках! Экскурсия сюда — возможность своими глазами увидеть, как жили (и живут) "люди на болоте", познакомиться с их бытом, традициями.
CC BY 3.0 / Alex A / Окраина болота Ельня
Окраина болота Ельня
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Окраина болота Ельня
CC BY 3.0 / Alex A /
CC BY-SA 4.0 / Paul Shestakov / Экотропа в заказнике Ельня
Экотропа в заказнике Ельня
2 из 2
Экотропа в заказнике Ельня
CC BY-SA 4.0 / Paul Shestakov /
1 из 2
Окраина болота Ельня
CC BY 3.0 / Alex A /
2 из 2
Экотропа в заказнике Ельня
CC BY-SA 4.0 / Paul Shestakov /
Кстати, с Мальдивскими островами в Беларуси еще сравнивают меловые карьеры, разбросанные по всей стране. Вода там ярко-бирюзовая, совсем как на известном курорте.
Еще одна экотропа находится в Ельне. Местному болоту около девяти тысяч лет, оно считается самым большим в Белоруссии и пятым по величине в Европе. Маршрутов несколько. Есть пешеходные — от совсем коротких до 16-километровых, рассчитанных на двое суток похода. Существуют и велосипедные маршруты: вариант для самых смелых авантюристов — "Ельнянская кругосветка" длиной 166 километров.
© Фото : Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки"Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки"
Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий Дудутки - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки"
Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки"
Безопаснее всего заниматься болотингом в сопровождении проводника. Если все же соберетесь в поход в одиночку, стоит пройти инструктаж в визит-центре Ельни.
Опыт действительно уникальный. Где еще можно увидеть такой пружинистый мох и спрятавшегося в нем маленького болотного хищника росянку, набрать полные горсти вкусной голубики, брусники и клюквы? Спойлер: нигде.
CC BY-SA 4.0 / Liashko / Старый замок в Гродно
Старый замок в Гродно
1 из 3
Старый замок в Гродно
CC BY-SA 4.0 / Liashko /
© Pixabay / summaЗубры в Беловежской пуще
Зубры в Беловежской пуще
2 из 3
Зубры в Беловежской пуще
© Pixabay / summa
CC BY-SA 4.0 / Hanna Zelenko / Дом из Приднепровья в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта
Дом из Приднепровья в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта
3 из 3
Дом из Приднепровья в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта
CC BY-SA 4.0 / Hanna Zelenko /
1 из 3
Старый замок в Гродно
CC BY-SA 4.0 / Liashko /
2 из 3
Зубры в Беловежской пуще
© Pixabay / summa
3 из 3
Дом из Приднепровья в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта
CC BY-SA 4.0 / Hanna Zelenko /
Ценителям архитектуры понравится экскурсия в прекрасно сохранившийся город Гродно. Прогуляйтесь по романтичной набережной Немана под музыку из прибрежных ресторанчиков, поднимитесь к смотровой площадке с ротондой, откуда хорошо видны Старый и Новый замки, здание драматического театра, костел, и — обязательно — на "Крышу мира" на Советской улице. Именно здесь отчетливо ощущается атмосфера старого европейского города.
Тем, кто интересуется Второй мировой войной, захочется побывать в местах исторических событий, ведь здесь прошло много битв. Но будьте готовы испытать целый спектр чувств: все эти локации эмоционально очень тяжелые.
CC BY-SA 3.0 / Андрэй Дзмiтрыеў / Брестская крепость
 Брестская крепость - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Андрэй Дзмiтрыеў /
Брестская крепость
Чего стоит только Брестская крепость, которая встречает посетителей знаменитым голосом Левитана, объявляющего о начале войны. Пробирает до мурашек, даже если слышишь его уже не в первый раз.
Или, например, мемориальный комплекс "Хатынь".

"Это место сохранило память об ужасах, которые творились на нашей многострадальной земле в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1944 годах. "Хатынь" самый тяжелый по смысловой нагрузке мемориал, самый мрачный. Здесь нет героизма, нет патриотизма, здесь боль, которую забыть невозможно…" — рассказывает Дмитрий Дещеня.

Кстати, погрузиться в историю — необязательно военную — помогут и музеи. Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта под открытым небом окунет гостей в культуру и традиции народа. В "Дудутках" можно научиться соломоплетению, выпечке хлеба, гончарному и кузнечному ремеслам. А еще здесь находится единственная в стране работающая ветряная мельница 1904 года постройки.
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Хатынь"
Мемориальный комплекс Хатынь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Мемориальный комплекс "Хатынь"
Один из самых популярных видов туризма в Белоруссии — промышленный, отмечает Элеонора. Есть экскурсии на БелАЗ, гранитный карьер Микашевичи, тракторный и стекольный заводы. "Это по предварительной записи в составе группы или индивидуально", — уточняет она.
Если придется выбирать что-то одно, рекомендуем БелАЗ. Только здесь можно сфотографироваться с уникальными белорусскими карьерными машинами-гигантами, масса которых достигает 800 тонн, а колеса настолько огромные, что вставший рядом взрослый человек кажется муравьем.
© Sputnik / Виктор Толочко  / Перейти в фотобанкПроизводство большегрузных самосвалов в цеху сверхтяжелых машин Белорусского автомобильного завода
Производство большегрузных самосвалов в цеху сверхтяжелых машин Белорусского автомобильного завода - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Производство большегрузных самосвалов в цеху сверхтяжелых машин Белорусского автомобильного завода
Многие турфирмы предлагают экскурсии из Минска. В программе прогулка по заводу с посещением машиносборочных цехов, знакомство с историей предприятия и секретами производства. Разрешают даже подняться в кабину гиганта. Средняя стоимость — 75 белорусских рублей (1700 русских).

"Бабка" под "Крамбамбулю"

Белорусская кухня — отдельная достопримечательность и отличный повод возвращаться в страну.
У туристов Беларусь чаще всего ассоциируется с драниками. Здесь их и правда готовят качественно, с душой. Большой выбор — в сети ресторанов "Васильки".
© Depositphotos / Jim_FilimПроцесс приготовления драников
Процесс приготовления драников
1 из 4
Процесс приготовления драников
© Depositphotos / Jim_Filim
CC0 / Farhai_n /

"Бабка"

Бабка
2 из 4

"Бабка"

CC0 / Farhai_n /
CC0 / DariuszK /

"Колдуны" с мясом

Колдуны с мясом
3 из 4

"Колдуны" с мясом

CC0 / DariuszK /
CC BY-SA 4.0 / Kuruni / Зразы
Зразы
4 из 4
Зразы
CC BY-SA 4.0 / Kuruni /
1 из 4
Процесс приготовления драников
© Depositphotos / Jim_Filim
2 из 4

"Бабка"

CC0 / Farhai_n /
3 из 4

"Колдуны" с мясом

CC0 / DariuszK /
4 из 4
Зразы
CC BY-SA 4.0 / Kuruni /
Дмитрий Дещеня рекомендует также попробовать клецки (картофельные шарики с фаршем внутри), "колдуны" (очень сытные драники с мясной начинкой), мачанку (мучные блины с соусом, приготовленным из мяса, шкварок, ребрышек и колбасок, загущенный мукой), зразы (рулетики из нежного отбивного мяса с начинкой из грибов, нарезки кумпяка, специй и сыра) и "бабку" (картофельное пюре со шкварками и луком, запеченное в печи или духовке).
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКлецки
Клецки - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Клецки
Есть и коронное первое блюдо. "В России обычно спорят, какая окрошка лучше: на квасе или на кефире, — говорит Дмитрий. — А в Беларуси вам подадут невероятный холодник — свекольный суп со свежим огурчиком, укропчиком и половинкой отварного яйца, со сметаной. Идеально в жаркий летний день!"
Ищите блюда национальной кухни в ресторанах "Бульбаши", "Литвины", "Камяница", "Кухмистр".
Что касается напитков, из безалкогольных стоит заказать местный квас, сбитень и медовуху. Из спиртного — продегустировать настойки (хреновуха, клюквенная, имбирная — в кафе выбор большой), необычную пряно-медовую "Крамбамбулю" (что-то среднее между ликером и пивом) и "Старку".
CC BY 2.0 / Jonathan Pincas / Кровяная колбаса
Кровяная колбаса - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
CC BY 2.0 / Jonathan Pincas /
Кровяная колбаса
"Это у нас элитный алкоголь, — поясняет Дмитрий. — Сейчас "Старку" по традиционному сложному рецепту не производит никто. Несколько винно-водочных заводов и одна частная винокурня делают ее по современной технологии. Взять в качестве презента однозначно стоит. Это тоже частичка Беларуси".
Местные жители — мясоеды. Поэтому в стране до сих пор производят очень качественные кровянку, сало, грудинку, копченые окорока, рульки. Купить их можно на центральном Комаровском рынке в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМолодые люди на проспекте Независимости в Минске
Молодые люди на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Молодые люди на проспекте Независимости в Минске
Не забудьте приобрести сувениры. Из Белоруссии привозят зефир, пастилу, шоколадные конфеты, косметику, изделия изо льна, обувь и трикотаж, перечисляет Элеонора Бабук.

"Белорусы очень гостеприимны и отзывчивы. Спросите у любого прохожего, как пройти, и вам не только подскажут, но, возможно, и проводят", — говорит Дмитрий Дещеня.

Так что, если заблудитесь в поисках ресторанчика или рынка, не стесняйтесь обращаться к местным жителям за помощью.
Косплейщицы на улице Харадзюку в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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