На выходные — в Тулу: быстро, недорого и красиво
© Getty Images / JackFТерритория Тульского кремля
© Getty Images / JackF
Территория Тульского кремля
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В столице пряников, самоваров, гармони и оружия еще можно увидеть подкованную блоху, залезть в бронепоезд, попробовать приготовленные по рецептам XVI века блюда, поданные в берестяной посуде. Рецепт, как не пропустить самые интересные места в городе, — в материале РИА Новости.
Все в Тулу!
"Ты не ты, если не был в Туле", — говорится на официальном туристическом портале региона. В прошлом году его посетили почти два миллиона туристов.
© Getty Images / znmТула
© Getty Images / znm
Тула
От Москвы — 180 километров. На "Ласточке" — чуть больше двух часов, билет — от 1000 рублей. Из Петербурга ехать тоже удобно, поэтому больше всего гостей — из двух столиц.
В теплое время года многие также направляются в пригороды. Губернатор области Дмитрий Миляев советует непременно посетить посетить Ясную Поляну, Поленово и Куликово поле.
Какие музеи посетить
По числу музеев Тула уступает только Москве и Санкт-Петербургу.
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкМузей "Тульский кремль" — памятник оборонного зодчества XVI века
Музей "Тульский кремль" — памятник оборонного зодчества XVI века
В кремле XVI века два собора. В Богоявленском — филиал Музея оружия, Успенский принадлежит церкви. Обратите внимание на колокольню и фрески палехских иконописцев.
С крепостной стены хороший вид на окрестности. А внутри торговые ряды с широким выбором сувениров и местных продуктов — в том числе, разумеется, есть лавка с тульскими пряниками.
Рядом с кремлевской стеной, напротив здания областного правительства, — памятник этому кондитерскому изделию. Надпись: "На счастье". Не пропустите!
Слева от входа в кремль — музей "Тульские самовары", где собраны раритеты XVIII-XX веков. Есть не только металлические, но и фарфоровые и даже берестяные. В самом большом можно спрятаться, поднявшись по лестнице.
В пяти минутах ходьбы, у Кремлевского сада — музей "Гармони деда Филимона". Там инструменты, изготовленные в XIX веке в мастерской братьев Шкунаевых, а также из других регионов и даже из Германии. "Этот музей — самый интерактивный и веселый, интересно будет всей семье. Гостей встречают гармонисты, они могут сыграть даже на сапоге со стоптанной набойкой", — рассказывает гид Сандра Бекетова.
Чтобы извлечь звук из гармони-обуви, правую руку нужно вставить в голенище, а левой — взяться за каблук и немного потянуть.
Музей оружия — старейший в стране, основан в 1873-м. Коллекцию начали собирать еще при Петре I. Экспозиция размещена в пятиэтажном здании в форме старинного шлема. Тут и автомат Калашникова, и пистолет Макарова, и крошечный револьвер "Бульдог". Внутреннее устройство оружия показывают инсталляции и голография.
Военная история
Звание города-героя присвоили Туле за бои в октябре-декабре 1941-го, когда к Москве прорывались танки Гудериана, и тут их остановили.
© Фото : Александр АндреевМузей обороны Тулы
© Фото : Александр Андреев
Музей обороны Тулы
В 2019-м в городе открыли первый в стране региональный военно-патриотический парк "Патриот".
Музей обороны Тулы — современный, интерактивный, полностью погружающий в события 1941-го.
Здесь более тысячи подлинных предметов того времени, есть интерактивные программы, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Тульской области. Так, посетители в игровой форме узнают, что было в санитарной сумке и посылке на фронт, как устроен коктейль Молотова и чем обогревались туляки в суровую военную зиму.
© Фото : Александр АндреевМузей обороны Тулы
Музей обороны Тулы
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр АндреевМузей обороны Тулы
Музей обороны Тулы
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр АндреевМузей обороны Тулы
Музей обороны Тулы
© Фото : Александр Андреев
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© Фото : Александр АндреевМузей обороны Тулы
Музей обороны Тулы
© Фото : Александр Андреев
5 из 6
Музей обороны Тулы
© Фото : Александр Андреев
1 из 6
Музей обороны Тулы
© Фото : Александр Андреев
3 из 6
Музей обороны Тулы
© Фото : Александр Андреев
4 из 6
Музей обороны Тулы
© Фото : Александр Андреев
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А еще в прошлом году в парке "Патриот" появился военно-мемориальный комплекс "Бронепоезд № 16". Это реконструкция железнодорожного состава, который отражал атаки фашистов. Там же — подлинный военно-санитарный вагон 1940 года, уточняет экскурсовод Екатерина Донская.
Места для прогулок
Самые популярные пешеходные зоны в городе — Казанская набережная реки Упы и улица Металлистов. Обе рядом с кремлем.
На набережной — зоны отдыха, киоски с едой, скульптуры, лавочки. Там приятно гулять и кататься на велосипедах.
Улицу Металлистов называют местным Арбатом: пешеходная, с отреставрированными купеческими особняками XIX века. В них теперь кафе, сувенирные лавки, небольшие музеи.
Новинки для туристов
Те, кто посещал Тулу несколько лет назад, теперь наверняка приятно удивятся.
Осмотреть город сейчас можно не только пешком, но и на "Муравье" — электрокаре местного производства. Экскурсия с аудиогидом по историческому центру продолжается 40 минут. "Это удобно для гостей с ограниченными возможностями и тех, кто хочет увидеть больше, чем Казанская набережная и улица Металлистов", — отмечает Екатерина Донская.
"В центре установили двойные таблички — с современным названием улиц и историческим. Это погружение в атмосферу старой Тулы", — добавляет экскурсовод.
© Depositphotos.com / koromelena.yandex.ruПамятник тульскому прянику в Туле
© Depositphotos.com / koromelena.yandex.ru
Памятник тульскому прянику в Туле
Еще запустили туристический трамвай "Тульские истории". "Пассажирам дают наушники, навигационные карты. Аудиогид делится старинными историями. Экскурсия — около 40 минут", — объясняет Донская.
Крошечная подкованная блоха встречает гостей в "Нимфозориуме" — музее "Левши", самого цитируемого произведения Николая Лескова. Известно, что прообразом талантливого умельца Левши послужил Алексей Сурнин, местный оружейный мастер.
Где вкусно поесть в Туле
В музее "Тульский пряник" на мастер-классе предлагают выпечь собственный кондитерский сувенир.
В магазине фирменного пряника в Туле
В городе активно развивают историческую кухню. В музее-лаборатории пространства "Археология" знакомят с местными традициями и угощают региональными блюдами. "Это музей — не кафе. Там можно попробовать кундюмы — пельмени без мяса с пшеном или гречкой с грибами, которые запекают, а потом еще поливают грибным бульоном и подают в горшочках. Старинные сладости, напитки — сбитни, узвары", — перечисляет Сандра Бекетова.
На званых обедах купца Якова Лихошерстова туристов потчуют пожарскими котлетами, купеческими щами и пряничным десертом.
© Фото : Александр АндреевРесторан Saldens в Туле
© Фото : Александр Андреев
Ресторан Saldens в Туле
Гастрономические экскурсии в русскую кухню XVI века проводят в восстановленных Осадных дворах Тульского кремля. "По субботам сет из шести блюд, приготовленных по традиционным рецептам, подают на посуде из глины, бересты, дерева, — говорит Екатерина Донская. — Музыкальное сопровождение — балалайка, фольклорный коллектив".
Вкусно поесть можно и в городском пространстве "Искра", а в сети кофеен "Кофе Культ" стоит попробовать уникальные рафы "Тульский пряник" и "Ясная Поляна", отмечает Бекетова. "Анковский пирог", рецептом которого когда-то поделился с семейством Толстых доктор Анке, готовят в кафе "Прешпект" в Ясной Поляне и в тульской трапезной "Расcтегай".
© Фото : Виталий КовальчукСуворовские конфеты
© Фото : Виталий Ковальчук
Суворовские конфеты
"Пряник прянику рознь, я советую покупать не абы какие, а те, что хранятся до месяца: приготовленные на сливочном масле (а не те, что лежат по полгода)", — уточняет Сандра Бекетова. За такими отправляйтесь на улицу Демидовскую в кондитерскую "Тульский пряник заводской".
Сладкоежкам понравятся "Суворовские конфеты" и черносмородиновое суфле кондитерской фабрики "Ясная Поляна".