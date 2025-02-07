https://ria.ru/20250207/tula-1997835078.html

На выходные — в Тулу: быстро, недорого и красиво

Столица пряников, оружия и самоваров. Что посмотреть в Туле

На выходные — в Тулу: быстро, недорого и красиво

В столице пряников, самоваров, гармони и оружия еще можно увидеть подкованную блоху, залезть в бронепоезд, попробовать приготовленные по рецептам XVI века... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:00:00+03:00

2025-02-07T08:00:00+03:00

2025-02-07T13:39:00+03:00

туризм

туризм

маршруты - туризм

москва

тула

тульская область

николай лесков

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995306441_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_7924deb85b96552d034548dcbf02abd0.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. В столице пряников, самоваров, гармони и оружия еще можно увидеть подкованную блоху, залезть в бронепоезд, попробовать приготовленные по рецептам XVI века блюда, поданные в берестяной посуде. Рецепт, как не пропустить самые интересные места в городе, — в материале РИА Новости.Все в Тулу!"Ты не ты, если не был в Туле", — говорится на официальном туристическом портале региона. В прошлом году его посетили почти два миллиона туристов.От Москвы — 180 километров. На "Ласточке" — чуть больше двух часов, билет — от 1000 рублей. Из Петербурга ехать тоже удобно, поэтому больше всего гостей — из двух столиц.В теплое время года многие также направляются в пригороды. Губернатор области Дмитрий Миляев советует непременно посетить посетить Ясную Поляну, Поленово и Куликово поле.Какие музеи посетитьПо числу музеев Тула уступает только Москве и Санкт-Петербургу.В кремле XVI века два собора. В Богоявленском — филиал Музея оружия, Успенский принадлежит церкви. Обратите внимание на колокольню и фрески палехских иконописцев.С крепостной стены хороший вид на окрестности. А внутри торговые ряды с широким выбором сувениров и местных продуктов — в том числе, разумеется, есть лавка с тульскими пряниками.Рядом с кремлевской стеной, напротив здания областного правительства, — памятник этому кондитерскому изделию. Надпись: "На счастье". Не пропустите!Слева от входа в кремль — музей "Тульские самовары", где собраны раритеты XVIII-XX веков. Есть не только металлические, но и фарфоровые и даже берестяные. В самом большом можно спрятаться, поднявшись по лестнице.В пяти минутах ходьбы, у Кремлевского сада — музей "Гармони деда Филимона". Там инструменты, изготовленные в XIX веке в мастерской братьев Шкунаевых, а также из других регионов и даже из Германии. "Этот музей — самый интерактивный и веселый, интересно будет всей семье. Гостей встречают гармонисты, они могут сыграть даже на сапоге со стоптанной набойкой", — рассказывает гид Сандра Бекетова.Чтобы извлечь звук из гармони-обуви, правую руку нужно вставить в голенище, а левой — взяться за каблук и немного потянуть.Музей оружия — старейший в стране, основан в 1873-м. Коллекцию начали собирать еще при Петре I. Экспозиция размещена в пятиэтажном здании в форме старинного шлема. Тут и автомат Калашникова, и пистолет Макарова, и крошечный револьвер "Бульдог". Внутреннее устройство оружия показывают инсталляции и голография.Военная историяЗвание города-героя присвоили Туле за бои в октябре-декабре 1941-го, когда к Москве прорывались танки Гудериана, и тут их остановили.В 2019-м в городе открыли первый в стране региональный военно-патриотический парк "Патриот".Музей обороны Тулы — современный, интерактивный, полностью погружающий в события 1941-го.Здесь более тысячи подлинных предметов того времени, есть интерактивные программы, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Тульской области. Так, посетители в игровой форме узнают, что было в санитарной сумке и посылке на фронт, как устроен коктейль Молотова и чем обогревались туляки в суровую военную зиму.А еще в прошлом году в парке "Патриот" появился военно-мемориальный комплекс "Бронепоезд № 16". Это реконструкция железнодорожного состава, который отражал атаки фашистов. Там же — подлинный военно-санитарный вагон 1940 года, уточняет экскурсовод Екатерина Донская.Места для прогулокСамые популярные пешеходные зоны в городе — Казанская набережная реки Упы и улица Металлистов. Обе рядом с кремлем.На набережной — зоны отдыха, киоски с едой, скульптуры, лавочки. Там приятно гулять и кататься на велосипедах.Улицу Металлистов называют местным Арбатом: пешеходная, с отреставрированными купеческими особняками XIX века. В них теперь кафе, сувенирные лавки, небольшие музеи.Новинки для туристовТе, кто посещал Тулу несколько лет назад, теперь наверняка приятно удивятся.Осмотреть город сейчас можно не только пешком, но и на "Муравье" — электрокаре местного производства. Экскурсия с аудиогидом по историческому центру продолжается 40 минут. "Это удобно для гостей с ограниченными возможностями и тех, кто хочет увидеть больше, чем Казанская набережная и улица Металлистов", — отмечает Екатерина Донская. "В центре установили двойные таблички — с современным названием улиц и историческим. Это погружение в атмосферу старой Тулы", — добавляет экскурсовод.Еще запустили туристический трамвай "Тульские истории". "Пассажирам дают наушники, навигационные карты. Аудиогид делится старинными историями. Экскурсия — около 40 минут", — объясняет Донская.Крошечная подкованная блоха встречает гостей в "Нимфозориуме" — музее "Левши", самого цитируемого произведения Николая Лескова. Известно, что прообразом талантливого умельца Левши послужил Алексей Сурнин, местный оружейный мастер.Где вкусно поесть в ТулеВ музее "Тульский пряник" на мастер-классе предлагают выпечь собственный кондитерский сувенир.В городе активно развивают историческую кухню. В музее-лаборатории пространства "Археология" знакомят с местными традициями и угощают региональными блюдами. "Это музей — не кафе. Там можно попробовать кундюмы — пельмени без мяса с пшеном или гречкой с грибами, которые запекают, а потом еще поливают грибным бульоном и подают в горшочках. Старинные сладости, напитки — сбитни, узвары", — перечисляет Сандра Бекетова.На званых обедах купца Якова Лихошерстова туристов потчуют пожарскими котлетами, купеческими щами и пряничным десертом.Гастрономические экскурсии в русскую кухню XVI века проводят в восстановленных Осадных дворах Тульского кремля. "По субботам сет из шести блюд, приготовленных по традиционным рецептам, подают на посуде из глины, бересты, дерева, — говорит Екатерина Донская. — Музыкальное сопровождение — балалайка, фольклорный коллектив".Вкусно поесть можно и в городском пространстве "Искра", а в сети кофеен "Кофе Культ" стоит попробовать уникальные рафы "Тульский пряник" и "Ясная Поляна", отмечает Бекетова. "Анковский пирог", рецептом которого когда-то поделился с семейством Толстых доктор Анке, готовят в кафе "Прешпект" в Ясной Поляне и в тульской трапезной "Расcтегай"."Пряник прянику рознь, я советую покупать не абы какие, а те, что хранятся до месяца: приготовленные на сливочном масле (а не те, что лежат по полгода)", — уточняет Сандра Бекетова. За такими отправляйтесь на улицу Демидовскую в кондитерскую "Тульский пряник заводской".Сладкоежкам понравятся "Суворовские конфеты" и черносмородиновое суфле кондитерской фабрики "Ясная Поляна".

https://ria.ru/20250111/kolomna-1992965708.html

москва

тула

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, маршруты - туризм, москва, тула, тульская область, николай лесков, патриот, достопримечательности, куда поехать, куда сходить , что посмотреть , маршруты, туризм-важное, новости - туризм