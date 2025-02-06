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Вышел первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях - РИА Новости, 06.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:09 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/vypusk-1997749446.html
Вышел первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях
Вышел первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях - РИА Новости, 06.02.2025
Вышел первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях
Первый выпуск проекта "Движения первых" "Города-герои", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел в интернете, сообщил в четверг... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:09:00+03:00
2025-02-06T15:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
тула
ссср
россия
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый выпуск проекта "Движения первых" "Города-герои", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел в интернете, сообщил в четверг председатель правления движения Артур Орлов в Telegram-канале. "Сегодня мы запускаем наш проект "Города-герои", приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летнему юбилею Победы… Первый выпуск посвящён Туле. Тула получила звание "Город-герой" в 1976 году за мужество и стойкость, проявленные защитниками города во время героической обороны в период Великой Отечественной войны", - написал Орлов. Он напомнил, что Тула стала важным опорным пунктом в обороне Москвы. Защитники города удерживали позиции и помогли замедлить продвижение немцев к столице. "Тула была одним из главных центров по производству оружия и боеприпасов в СССР. Но подробнее расскажут сами ребята", - добавил Орлов. В "Движении первых" напомнили, что цикл будет включать девять выпусков. В следующих роликах участники движения расскажут про подвиг жителей и защитников Севастополя (20 февраля), Новороссийска (5 марта), Мурманска (14 марта), Керчи (20 марта), Смоленска (2 апреля), Волгограда (20 апреля), Санкт-Петербурга (2 мая) и Москвы (9 мая).
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общество, тула, ссср, россия, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, день победы. подготовка к празднику
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Тула, СССР, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику
Вышел первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях

В Сети стартовал показ проекта "Движения первых" о городах-героях ко Дню Победы

© Движение первыхПервый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях к 80-летию Победы, посвященный Туле
Первый выпуск проекта Движения первых о городах-героях к 80-летию Победы, посвященный Туле - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Движение первых
Первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях к 80-летию Победы, посвященный Туле
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый выпуск проекта "Движения первых" "Города-герои", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел в интернете, сообщил в четверг председатель правления движения Артур Орлов в Telegram-канале.
"Сегодня мы запускаем наш проект "Города-герои", приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летнему юбилею Победы… Первый выпуск посвящён Туле. Тула получила звание "Город-герой" в 1976 году за мужество и стойкость, проявленные защитниками города во время героической обороны в период Великой Отечественной войны", - написал Орлов.
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Вчера, 10:38
Он напомнил, что Тула стала важным опорным пунктом в обороне Москвы. Защитники города удерживали позиции и помогли замедлить продвижение немцев к столице.
"Тула была одним из главных центров по производству оружия и боеприпасов в СССР. Но подробнее расскажут сами ребята", - добавил Орлов.
В "Движении первых" напомнили, что цикл будет включать девять выпусков. В следующих роликах участники движения расскажут про подвиг жителей и защитников Севастополя (20 февраля), Новороссийска (5 марта), Мурманска (14 марта), Керчи (20 марта), Смоленска (2 апреля), Волгограда (20 апреля), Санкт-Петербурга (2 мая) и Москвы (9 мая).
Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанкОбоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта. Ярославль, 1941 год.
Обоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта.
Обоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта. Ярославль, 1941 год.
© РИА Новости / Самарий Гурарий
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1 из 8
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкПодготовка бронепоезда № 681 "Смерть немецким оккупантам" для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги. Москва, 1941 год.
Подготовка бронепоезда № 681 Смерть немецким оккупантам для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги.
Подготовка бронепоезда № 681 "Смерть немецким оккупантам" для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
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2 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкРаботницы кондитерской фабрики "Красный Октябрь" готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Москва, 1941 год.
Работницы кондитерской фабрики Красный Октябрь готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Работницы кондитерской фабрики "Красный Октябрь" готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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3 из 8
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкКомсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 Ярославский комсомолец, построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины. Москва, 1942 год.

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины.

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины. Москва, 1942 год.

© РИА Новости / Александр Красавин
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5 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкСолистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненных бойцов Красной Армии. Ленинград, 1943 год.
Скрипачка Галина Баринова в госпитале в блокадном Ленинграде
Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненных бойцов Красной Армии. Ленинград, 1943 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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6 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛов рыбы на Волге. Россия, 1944 год.
Лов рыбы на Волге.
Лов рыбы на Волге. Россия, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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7 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкДобыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
Добыча угля на шахте Тулауголь.
Добыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
8 из 8
Обоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта. Ярославль, 1941 год.
© РИА Новости / Самарий Гурарий
Перейти в медиабанк
1 из 8
Подготовка бронепоезда № 681 "Смерть немецким оккупантам" для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в медиабанк
2 из 8
Работницы кондитерской фабрики "Красный Октябрь" готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
3 из 8
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в медиабанк
4 из 8

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины. Москва, 1942 год.

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
5 из 8
Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненных бойцов Красной Армии. Ленинград, 1943 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
6 из 8
Лов рыбы на Волге. Россия, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
7 из 8
Добыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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8 из 8
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоТулаСССРРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыДень Победы. Подготовка к празднику
 
 
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