https://ria.ru/20250206/vypusk-1997749446.html

Вышел первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях

Вышел первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях - РИА Новости, 06.02.2025

Вышел первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях

Первый выпуск проекта "Движения первых" "Города-герои", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел в интернете, сообщил в четверг... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:09:00+03:00

2025-02-06T15:09:00+03:00

2025-02-06T15:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

тула

ссср

россия

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый выпуск проекта "Движения первых" "Города-герои", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел в интернете, сообщил в четверг председатель правления движения Артур Орлов в Telegram-канале. "Сегодня мы запускаем наш проект "Города-герои", приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летнему юбилею Победы… Первый выпуск посвящён Туле. Тула получила звание "Город-герой" в 1976 году за мужество и стойкость, проявленные защитниками города во время героической обороны в период Великой Отечественной войны", - написал Орлов. Он напомнил, что Тула стала важным опорным пунктом в обороне Москвы. Защитники города удерживали позиции и помогли замедлить продвижение немцев к столице. "Тула была одним из главных центров по производству оружия и боеприпасов в СССР. Но подробнее расскажут сами ребята", - добавил Орлов. В "Движении первых" напомнили, что цикл будет включать девять выпусков. В следующих роликах участники движения расскажут про подвиг жителей и защитников Севастополя (20 февраля), Новороссийска (5 марта), Мурманска (14 марта), Керчи (20 марта), Смоленска (2 апреля), Волгограда (20 апреля), Санкт-Петербурга (2 мая) и Москвы (9 мая).

https://ria.ru/20250206/pobeda-1997670495.html

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общество, тула, ссср, россия, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, день победы. подготовка к празднику