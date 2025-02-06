МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый выпуск проекта "Движения первых" "Города-герои", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел в интернете, сообщил в четверг председатель правления движения Артур Орлов в Telegram-канале. "Сегодня мы запускаем наш проект "Города-герои", приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летнему юбилею Победы… Первый выпуск посвящён Туле. Тула получила звание "Город-герой" в 1976 году за мужество и стойкость, проявленные защитниками города во время героической обороны в период Великой Отечественной войны", - написал Орлов. Он напомнил, что Тула стала важным опорным пунктом в обороне Москвы. Защитники города удерживали позиции и помогли замедлить продвижение немцев к столице. "Тула была одним из главных центров по производству оружия и боеприпасов в СССР. Но подробнее расскажут сами ребята", - добавил Орлов. В "Движении первых" напомнили, что цикл будет включать девять выпусков. В следующих роликах участники движения расскажут про подвиг жителей и защитников Севастополя (20 февраля), Новороссийска (5 марта), Мурманска (14 марта), Керчи (20 марта), Смоленска (2 апреля), Волгограда (20 апреля), Санкт-Петербурга (2 мая) и Москвы (9 мая).
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Вышел первый выпуск проекта "Движения первых" о городах-героях
В Сети стартовал показ проекта "Движения первых" о городах-героях ко Дню Победы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первый выпуск проекта "Движения первых" "Города-герои", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел в интернете, сообщил в четверг председатель правления движения Артур Орлов в Telegram-канале.
"Сегодня мы запускаем наш проект "Города-герои", приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летнему юбилею Победы… Первый выпуск посвящён Туле. Тула получила звание "Город-герой" в 1976 году за мужество и стойкость, проявленные защитниками города во время героической обороны в период Великой Отечественной войны", - написал Орлов.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
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