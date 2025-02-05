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Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками

Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками - РИА Новости, 05.02.2025

Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками

В 1941 году в ходе вероломного вторжения немецко-фашистских войск в СССР на огромной территории нашей страны образовалась широкая линия фронта. За спинами наших РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:00:00+03:00

2025-02-05T09:00:00+03:00

2025-02-05T09:00:00+03:00

освобождение. путь к победе

ссср

80-летие победы в великой отечественной войне

социальный навигатор

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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В 1941 году в ходе вероломного вторжения немецко-фашистских войск в СССР на огромной территории нашей страны образовалась широкая линия фронта. За спинами наших защитников вырос тыл. Им стали не только отдаленные части страны, не затронутые войной, но и прифронтовые населенные пункты, которые превратились в кипучие площадки для обеспечения советских бойцов самым необходимым. Невзирая на близость войны, жители этих территорий перестраивали промышленность на военный лад, отправляли продовольствие, спасали раненых, готовили резервы и создавали новые конструкторские бюро, чьи разработки опережали свое время.На кадрах фотохроники остались запечатлены лица и истории людей, которые, не жалея себя, трудились на благо Родины.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, фото, ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945), общество