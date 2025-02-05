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Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками - РИА Новости, 05.02.2025
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09:00 05.02.2025
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Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками
Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками - РИА Новости, 05.02.2025
Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками
В 1941 году в ходе вероломного вторжения немецко-фашистских войск в СССР на огромной территории нашей страны образовалась широкая линия фронта. За спинами наших РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:00:00+03:00
2025-02-05T09:00:00+03:00
освобождение. путь к победе
ссср
80-летие победы в великой отечественной войне
социальный навигатор
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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В 1941 году в ходе вероломного вторжения немецко-фашистских войск в СССР на огромной территории нашей страны образовалась широкая линия фронта. За спинами наших защитников вырос тыл. Им стали не только отдаленные части страны, не затронутые войной, но и прифронтовые населенные пункты, которые превратились в кипучие площадки для обеспечения советских бойцов самым необходимым. Невзирая на близость войны, жители этих территорий перестраивали промышленность на военный лад, отправляли продовольствие, спасали раненых, готовили резервы и создавали новые конструкторские бюро, чьи разработки опережали свое время.На кадрах фотохроники остались запечатлены лица и истории людей, которые, не жалея себя, трудились на благо Родины.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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освобождение. путь к победе, фото, ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, великая отечественная война (1941-1945), общество
Освобождение. Путь к Победе, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Социальный навигатор, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество

Тыл на линии фронта. Как строили будущее под бомбежками

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В 1941 году в ходе вероломного вторжения немецко-фашистских войск в СССР на огромной территории нашей страны образовалась широкая линия фронта. За спинами наших защитников вырос тыл. Им стали не только отдаленные части страны, не затронутые войной, но и прифронтовые населенные пункты, которые превратились в кипучие площадки для обеспечения советских бойцов самым необходимым.
Невзирая на близость войны, жители этих территорий перестраивали промышленность на военный лад, отправляли продовольствие, спасали раненых, готовили резервы и создавали новые конструкторские бюро, чьи разработки опережали свое время.
На кадрах фотохроники остались запечатлены лица и истории людей, которые, не жалея себя, трудились на благо Родины.
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанкОбоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта. Ярославль, 1941 год.
Обоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта.
Обоз с продовольствием, собранный колхозниками Ярославской области для фронта. Ярославль, 1941 год.
© РИА Новости / Самарий Гурарий
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1 из 8
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкПодготовка бронепоезда № 681 "Смерть немецким оккупантам" для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги. Москва, 1941 год.
Подготовка бронепоезда № 681 Смерть немецким оккупантам для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги.
Подготовка бронепоезда № 681 "Смерть немецким оккупантам" для отправки на фронт в Локомотивном депо имени Ильича Московской железной дороги. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
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2 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкРаботницы кондитерской фабрики "Красный Октябрь" готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Москва, 1941 год.
Работницы кондитерской фабрики Красный Октябрь готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Работницы кондитерской фабрики "Красный Октябрь" готовят подарки для бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Москва, 1941 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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3 из 8
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанкКомсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 Ярославский комсомолец, построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову.
Комсомольцы Ярославской области передают летчикам 996-го штурмового авиаполка эскадрилью штурмовиков Ил-2 "Ярославский комсомолец", построенных на средства, собранные молодежью области. В центре справа - секретарь Ярославского обкома ВЛКСМ Владимир Никитич Костаков пожимает руку уроженцу Ярославской области летчику, младшему лейтенанту Юрию Ивановичу Павлову. Москва, 1942 год.
© РИА Новости / Иван Шагин
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4 из 8
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины. Москва, 1942 год.

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины.

Учащиеся школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) собирают мины. Москва, 1942 год.

© РИА Новости / Александр Красавин
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5 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкСолистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненных бойцов Красной Армии. Ленинград, 1943 год.
Скрипачка Галина Баринова в госпитале в блокадном Ленинграде
Солистка Московской консерватории Галина Баринова (слева) дает концерт в госпитале для раненных бойцов Красной Армии. Ленинград, 1943 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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6 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкЛов рыбы на Волге. Россия, 1944 год.
Лов рыбы на Волге.
Лов рыбы на Волге. Россия, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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7 из 8
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкДобыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
Добыча угля на шахте Тулауголь.
Добыча угля на шахте "Тулауголь". Тульская область, 1944 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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