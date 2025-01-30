https://ria.ru/20250130/prazdnik-1995363175.html

30 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 30 января в России и в мире по календарю

30 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Практически каждый день в календаре России отмечен значимым историческим событием, государственными и неофициальными, общероссийскими или международными,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:00:00+03:00

2025-01-30T06:00:00+03:00

2025-01-30T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Практически каждый день в календаре России отмечен значимым историческим событием, государственными и неофициальными, общероссийскими или международными, церковными или профессиональными праздниками. 30 января 2025 года - не исключение. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ России 30 января нет ни крупных государственных, ни профессиональных дат. Однако именно сегодня отмечается День деда Мороза и Снегурочки - неофициальный праздник, посвященный знакомым каждому жителю нашей страны персонажам. По традиции в этот день проводят тематические мероприятия с участием героев праздника, вспоминают легенды, связанные с их появлением, а также как менялись эти образы с течением столетий.Церковный праздник сегодня30 января по православному календарю чтят память преподобного Антония Великого. Он родился в Египте в середине третьего века в достаточно обеспеченной семье, но, оставшись сиротой, отказался от богатого наследства, раздал свое имущество нуждающимся и предпочел уединение и жизнь в пустыне, посвященную служению Богу. Почитается как основатель отшельнического монашества.На эту же дату приходится и день памяти преподобного Антония Дымского. Он родился в Новгороде и рос в благочестивой атмосфере, ежедневно посещал церковь и молился. Был монахом, а после - игуменом Хутынского монастыря, но затем удалился в лес и стал отшельником.Также 30 января вспоминают о:Народный праздникВ народном календаре на 30 января выпадает Антон Перезимник, который также упоминается под названием Антонина Половина. Этот день считался важным рубежом, который отмечает, что половина зимы осталась позади.Одна из главных традиций этого дня - печь колобки (хлеб круглой формы, символизирующий солнце). Основой для колобка становилось толокно, а готовыми колобками угощали младших членов семьи. Что касается связанных с Перезимником ограничений, то запрещалось ругаться и конфликтовать, а женщинам советовали отказаться от вязания.По традиции большое внимание уделялось погоде. Правда, считалось, что она может быть очень обманчивой: обнадеживающее тепло легко могло смениться суровыми морозами. Если ночью небо было затянуто облаками, то ожидали богатый урожай зерна.Какой сегодня праздник в миреКрупных международных праздников 30 января нет, однако в этот день отмечаются:Памятные даты в истории1790 год - первая в мире спасательная шлюпка была протестирована на море в Англии.1868 год - знаменитая работа Чарльза Дарвина “Происхождение видов” впервые опубликована в России.1924 год - премьера фильма “На крыльях ввысь”, первой картины студии “Мосфильм”. Эта дата и считается днем рождения киностудии.Кто родился 30 января из знаменитостей30 января родились:Именины30 января отмечаются именины Антона и Антонины, Виктора, Георгия, Ивана, Павла и Феодосия.

https://ria.ru/20250130/fevral-1911585840.html

https://ria.ru/20250130/tserkovnyy-1914410309.html

https://ria.ru/20230130/gayday-1847828715.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники