Онколог рассказал, как рак маскируется под обычное недомогание
15:35 20.04.2026 (обновлено: 16:30 20.04.2026)
Онколог рассказал, как рак маскируется под обычное недомогание

Пензов: онкозаболевания нередко развиваются без выраженных признаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рак может развиваться без явных признаков, маскируясь под привычные недомогания.
  • Если симптомы сохраняются более двух недель, это повод обратиться за помощью к специалистам.
  • Среди симптомов, которые могут указывать на онкозаболевание, — кашель, изменения в работе кишечника, уплотнения в молочных железах, проблемы с мочевыделительной системой, охриплость голоса, трудности при глотании, кровянистые выделения у женщин, безболезненные уплотнения в области мошонки у мужчин, а также изменения родинок на коже.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рак может развиваться без явных признаков, маскируясь под привычные недомогания, рассказал онколог "СМ-Клиника" Дмитрий Пензов.
"Однако если какие-либо симптомы сохраняются более двух недель, это повод обратиться за помощью к специалистам", — приводит его слова "Газета.ru".
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Кардиолог назвал опасную болезнь, которая может протекать бессимптомно
Вчера, 02:48
Например, таким неочевидным симптомом может быть сухой или влажный кашель, усиливающийся по ночам. По словам врача, его часто принимают за последствие сильной простуды, но он может сопровождать рак легкого. А появление крови в мокроте во время кашля — очень тревожный сигнал, требующий срочной диагностики.
Кроме того, настораживающими могут быть изменения в работе кишечника. Многие люди не придают им особого значения, но такие расстройства могут указывать на развитие опухолевых процессов в толстом кишечнике.
"Отдельного внимания требуют любые изменения в молочных железах. Уплотнения в груди или изменение формы, прозрачные или гнойные выделения из соска, "апельсиновая корка" на коже в области молочной железы — все это может быть проявлением онкозаболевания. В таких случаях необходима срочная консультация маммолога и онколога с последующим комплексным обследованием", — отметил онколог.
Не всегда безобидны и проблемы со стороны мочевыделительной системы. Они часто связаны с воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей или простаты, но могут сигнализировать о начавшемся онкопроцессе.
Среди менее очевидных признаков онкологических заболеваний врач выделил стойкую охриплость голоса и боль в горле, отдающую в ухо, — так может проявляться рак гортани. А трудности при глотании, особенно твердой пищи, могут быть связаны с опухолью пищевода.
У женщин тревожным сигналом могут быть кровянистые выделения вне менструального цикла, а у мужчин — безболезненные уплотнения в области мошонки.
Особую группу риска представляют родинки на коже: их рост, изменение цвета, асимметрия, размытые границы. Чтобы не пропустить опасное новообразование, Пензов порекомендовал проходить дерматоскопию.
"Если какой-либо симптом не проходит в течение долгого времени, его нельзя игнорировать. Только профильные специалисты помогут точно разобраться в первопричине недомогания", — подчеркнул он.
Своевременное обращение к врачу позволяет выявить рак на ранней стадии, что значительно повышает эффективность лечения, заключил онколог.
Девушка-ученый показывает строение ДНК - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В Саратове нашли способ выявить риск мочекаменной болезни
Вчера, 09:00
 
