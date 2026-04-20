Онколог рассказал, как рак маскируется под обычное недомогание

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рак может развиваться без явных признаков, маскируясь под привычные недомогания, рассказал онколог "СМ-Клиника" Дмитрий Пензов.

"Однако если какие-либо симптомы сохраняются более двух недель, это повод обратиться за помощью к специалистам", — приводит его слова " Газета.ru ".

Например, таким неочевидным симптомом может быть сухой или влажный кашель, усиливающийся по ночам. По словам врача, его часто принимают за последствие сильной простуды, но он может сопровождать рак легкого. А появление крови в мокроте во время кашля — очень тревожный сигнал, требующий срочной диагностики.

Кроме того, настораживающими могут быть изменения в работе кишечника. Многие люди не придают им особого значения, но такие расстройства могут указывать на развитие опухолевых процессов в толстом кишечнике.

"Отдельного внимания требуют любые изменения в молочных железах. Уплотнения в груди или изменение формы, прозрачные или гнойные выделения из соска, "апельсиновая корка" на коже в области молочной железы — все это может быть проявлением онкозаболевания. В таких случаях необходима срочная консультация маммолога и онколога с последующим комплексным обследованием", — отметил онколог.

Не всегда безобидны и проблемы со стороны мочевыделительной системы. Они часто связаны с воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей или простаты, но могут сигнализировать о начавшемся онкопроцессе.

Среди менее очевидных признаков онкологических заболеваний врач выделил стойкую охриплость голоса и боль в горле, отдающую в ухо, — так может проявляться рак гортани. А трудности при глотании, особенно твердой пищи, могут быть связаны с опухолью пищевода.

У женщин тревожным сигналом могут быть кровянистые выделения вне менструального цикла, а у мужчин — безболезненные уплотнения в области мошонки.

Особую группу риска представляют родинки на коже: их рост, изменение цвета, асимметрия, размытые границы. Чтобы не пропустить опасное новообразование, Пензов порекомендовал проходить дерматоскопию.

"Если какой-либо симптом не проходит в течение долгого времени, его нельзя игнорировать. Только профильные специалисты помогут точно разобраться в первопричине недомогания", — подчеркнул он.