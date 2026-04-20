Онколог рассказал, как рак маскируется под обычное недомогание

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рак может развиваться без явных признаков, маскируясь под привычные недомогания, рассказал онколог "СМ-Клиника" Дмитрий Пензов.
"Однако если какие-либо симптомы сохраняются более двух недель, это повод обратиться за помощью к специалистам", — приводит его слова "Газета.ru".
Например, таким неочевидным симптомом может быть сухой или влажный кашель, усиливающийся по ночам. По словам врача, его часто принимают за последствие сильной простуды, но он может сопровождать рак легкого. А появление крови в мокроте во время кашля — очень тревожный сигнал, требующий срочной диагностики.
Кроме того, настораживающими могут быть изменения в работе кишечника. Многие люди не придают им особого значения, но такие расстройства могут указывать на развитие опухолевых процессов в толстом кишечнике.
"Отдельного внимания требуют любые изменения в молочных железах. Уплотнения в груди или изменение формы, прозрачные или гнойные выделения из соска, "апельсиновая корка" на коже в области молочной железы — все это может быть проявлением онкозаболевания. В таких случаях необходима срочная консультация маммолога и онколога с последующим комплексным обследованием", — отметил онколог.
Не всегда безобидны и проблемы со стороны мочевыделительной системы. Они часто связаны с воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей или простаты, но могут сигнализировать о начавшемся онкопроцессе.
Среди менее очевидных признаков онкологических заболеваний врач выделил стойкую охриплость голоса и боль в горле, отдающую в ухо, — так может проявляться рак гортани. А трудности при глотании, особенно твердой пищи, могут быть связаны с опухолью пищевода.
У женщин тревожным сигналом могут быть кровянистые выделения вне менструального цикла, а у мужчин — безболезненные уплотнения в области мошонки.
Особую группу риска представляют родинки на коже: их рост, изменение цвета, асимметрия, размытые границы. Чтобы не пропустить опасное новообразование, Пензов порекомендовал проходить дерматоскопию.
"Если какой-либо симптом не проходит в течение долгого времени, его нельзя игнорировать. Только профильные специалисты помогут точно разобраться в первопричине недомогания", — подчеркнул он.
Своевременное обращение к врачу позволяет выявить рак на ранней стадии, что значительно повышает эффективность лечения, заключил онколог.