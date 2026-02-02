Сретение Господне в 2026 году: дата, история и традиции праздника

МОСКВА — РИА Новости. Сретение Господне — один из важных православных праздников, который отмечают в феврале. На какое число в 2026 году приходится Сретение, традиции праздника и особенности богослужения в храмах — в материале РИА Новости.

Сретение Господне — 2026

Сретение Господне — один из двунадесятых (12 главных) православных праздников. А также один из древнейших. Существуют сведения, что его отмечали уже в IV веке. Однако свое современное значение Сретение Господне обрело не сразу.

Какого числа праздник

Все основные церковные торжества можно разделить на две большие группы: переходящие и непереходящие. В первой — те праздники, которые не имеют постоянной даты, то есть каждый год верующие отмечают их в разные дни. Во второй — праздники непереходящие, их дата фиксированная.

К ним относится и Сретение. Ежегодно его отмечают 15 февраля (2 февраля по старому стилю).

История

Праздник Сретения Господня установлен в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки. Произошла она на 40-й день после Рождества Христова — когда Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Христа в Иерусалимский храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу.

По закону Моисееву (сообщенный Богом пророку Моисею свод предписаний и постановлений, регулирующий религиозную и общественную жизнь народа Израиля и отдельных его членов) женщине, родившей младенца мужского пола, было запрещено входить в храм в течение 40 дней.

По прошествии этого срока мать приходила с ним в храм, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева не имела нужды в очищении, так как родила Иисуса в результате непорочного зачатия. Однако по глубокому смирению подчинилась закону.

В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. Благочестивый старец пришел в храм тогда же, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Иисуса, чтобы исполнить обряд.

Симеон взял Богомладенца на руки и, благословив Его, изрек пророчество о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец".

Споры в народе — это преследования, которые были уготованы Спасителю. Открытие помышлений — Суд Божий. Также там было пророчество о распятии, которое ждало Сына Девы Марии, — гвозди и копье, от которых принял смерть Иисус Христос, прошли нестерпимой болью через материнское сердце.

По преданию, Симеон прожил более 300 лет. Церковь нарекла его Симеоном Богоприимцем и прославила как святого.

О пришествии Мессии свидетельствовала и жившая при Иерусалимском храме вдова — пророчица Анна.

Последние праведники Ветхого Завета — Симеон и Анна — удостоились встретить в храме носителя Нового Завета. Сретение стало точкой во времени, где пересеклись Ветхий и Новый Заветы, иудейский и христианский миры.

Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской церкви. Известно, что в день этого торжества произносили проповеди святители Мефодий Патарский, Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, Амфилохий Иконийский, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст.

Несмотря на древнее происхождение, до VI века этот праздник отмечали не столь торжественно. В 528 году, при императоре Юстиниане (527-565), Антиохию постигло землетрясение, от которого погибло много людей. В 544 году появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, что празднование Сретения следует отмечать более возвышенно. И когда в этот день было совершено всенощное бдение и крестный ход, несчастья в Византии прекратились.

В благодарность Богу церковь в 544 году установила торжественное празднование Сретения Господня.

Что значит Сретение

Дословный перевод названия праздника с церковнославянского языка звучит как "встреча". Однако это не просто встреча в бытовом ее понимании. Использование слова "сретение" придает этому событию более глубокий смысл: когда меньшее встречается с чем-то большим. Это и объясняет основной смысл праздника — встречу, сближение человека с Богом.

Существует и еще одна трактовка, которая не противоречит, а, скорее, дополняет этот смысл. Так, считается, что данный праздник знаменует собой момент, в котором сходятся Ветхий и Новый Заветы.

Духовный смысл

Как уже было упомянуто, Сретение — это встреча человека с Господом. Именно это отражено в истории праздника на примере Анны и Симеона, которые повстречали младенца Иисуса в Иерусалимском храме. Их история может послужить примером того, что человек всегда должен быть готов к встрече с Богом.

Считается, что каждый верующий переживает подобную встречу , например, в тот день, когда впервые переступает порог храма. Именно с этого момента для него начинается путь к спасению.

Особенности богослужения

Главная особенность праздника Сретение Господне заключается в том, что он единственный из всех двунадесятых праздников одновременно сочетает в себе черты и Господского, и Богородичного (в то время как все прочие в этом списке имеют совершенно четкое разделение).

Это отразилось и на структуре праздничных богослужений, которые совершаются в этот день в храмах, и на облачении проводящих эти богослужения священников, и на других важных аспектах (например, если Сретение выпадает на воскресенье, то воскресная служба не отменяется).

На Сретение в православных храмах проходит праздничная литургия.

Традиции у православных

К IV столетию Сретение Господне стало государственным праздником в Византии. А оттуда традиция празднования распространилась по всему христианскому миру. До наших дней дошли сретенские проповеди таких авторитетных церковных авторов, как Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и Григорий Нисский.

Торжеству посвящены несколько икон. Одна из них — Богоматери " Умягчение злых сердец ". На ней Дева Мария изображена с семью вонзенными в сердце мечами — это символ предстоящих материнских страданий.

Перед этим образом верующие молятся о прекращении всякой вражды или раздора в семье, между супругами и родственниками, а также о защите от врагов.

Еще одна икона, связанная со Сретением Господним, — Симеона Богоприимца. Святой изображен на ней с Богомладенцем.

Приметы

Церковный праздник Сретения нашел свое отражение и в народном сознании.

Во встрече Святого Семейства со старцем Симеоном нашлась простая календарная аналогия. В этот день в народе стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда множество поговорок: "На Сретение зима с весною встретилась", "В Сретение солнце на лето, зима на мороз (поворотили)".

Последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли сретенскими . После праздника у крестьян начинались хозяйственно-полевые работы: выгнать скотину из хлева в загон, приготовить семена к посеву, побелить плодовые деревья. Также в деревнях проводили гулянья.

Так, например, считалось, что если Сретение пройдет под звон капели, то и предстоящая весна будет теплой, а также стоит ждать солидный урожай пшеницы. Если же похолодает и подморозит, то зима отступит еще нескоро. Выпавший в этот день снег предвещает, что весна будет достаточно дождливой, а тихая, безветренная и ясная погода сулит хороший урожай льна.

Что нельзя делать

Как и в случае с другими значимыми православными церковными праздниками, самое главное, что полагается сделать верующему человеку в день празднования Сретения Господня, — это прийти в церковь на службу.

Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками в день празднования Сретения, а также заниматься тяжелой физической работой и пребывать в унынии (в этот день также не стоит ссориться, браниться, ввязываться в конфликты).