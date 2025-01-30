30 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Практически каждый день в календаре России отмечен значимым историческим событием, государственными и неофициальными, общероссийскими или международными, церковными или профессиональными праздниками. 30 января 2025 года - не исключение. Какой сегодня праздник отмечают в нашей стране и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

День деда Мороза и Снегурочки - неофициальный праздник, посвященный знакомым каждому жителю нашей страны персонажам. По традиции в этот день проводят тематические мероприятия с участием героев праздника, вспоминают легенды, связанные с их появлением, а также как менялись эти образы с течением столетий. В России 30 января нет ни крупных государственных, ни профессиональных дат. Однако именно сегодня отмечается- неофициальный праздник, посвященный знакомым каждому жителю нашей страны персонажам. По традиции в этот день проводят тематические мероприятия с участием героев праздника, вспоминают легенды, связанные с их появлением, а также как менялись эти образы с течением столетий.

Церковный праздник сегодня

преподобного Антония Великого. Он родился в 30 января по православному календарю чтят память. Он родился в Египте в середине третьего века в достаточно обеспеченной семье, но, оставшись сиротой, отказался от богатого наследства, раздал свое имущество нуждающимся и предпочел уединение и жизнь в пустыне, посвященную служению Богу. Почитается как основатель отшельнического монашества.

На эту же дату приходится и день памяти преподобного Антония Дымского. Он родился в Новгороде и рос в благочестивой атмосфере, ежедневно посещал церковь и молился. Был монахом, а после - игуменом Хутынского монастыря, но затем удалился в лес и стал отшельником.

Также 30 января вспоминают о:

преподобном Антонии Черноезерском (известен как основатель Богородицкого монастыря у Черного озера);

преподобном (известен как основатель Богородицкого монастыря у Черного озера); священномученике Павле Успенском ;

священномученике ; священномученике Ви́кторе Европейцеве.

Народный праздник

В народном календаре на 30 января выпадает Антон Перезимник, который также упоминается под названием Антонина Половина. Этот день считался важным рубежом, который отмечает, что половина зимы осталась позади.

Одна из главных традиций этого дня - печь колобки (хлеб круглой формы, символизирующий солнце). Основой для колобка становилось толокно, а готовыми колобками угощали младших членов семьи. Что касается связанных с Перезимником ограничений, то запрещалось ругаться и конфликтовать, а женщинам советовали отказаться от вязания.

По традиции большое внимание уделялось погоде. Правда, считалось, что она может быть очень обманчивой: обнадеживающее тепло легко могло смениться суровыми морозами. Если ночью небо было затянуто облаками, то ожидали богатый урожай зерна.

Какой сегодня праздник в мире

Крупных международных праздников 30 января нет, однако в этот день отмечаются:

Всемирный день принцессы Анастасии (посвященный младшей дочери императора Николая II).

День красных стрелочек, показывающих на юг (именно такую стрелку можно увидеть на компасе).

(именно такую стрелку можно увидеть на компасе). День саудаде в Бразилии (таким словом тут принято обозначать особое состояние, когда человек грустит и тоскует по тем вещам, обрести или вернуть которые невозможно).

в Бразилии (таким словом тут принято обозначать особое состояние, когда человек грустит и тоскует по тем вещам, обрести или вернуть которые невозможно). День работников таможенной службы Азербайджана (ее история началась в 1992 году) и другие события.

Памятные даты в истории

1790 год - первая в мире спасательная шлюпка была протестирована на море в Англии.

1868 год - знаменитая работа Чарльза Дарвина “Происхождение видов” впервые опубликована в России.

1924 год - премьера фильма “На крыльях ввысь”, первой картины студии “ Мосфильм ”. Эта дата и считается днем рождения киностудии.

Кто родился 30 января из знаменитостей

30 января родились:

Исаак Осипович Дунаевский (знаменитый композитор и народный артист РСФСР появился на свет в 1900 году).

(знаменитый композитор и народный артист РСФСР появился на свет в 1900 году). Леонид Иович Гайдай (режиссер, актер и сценарист, народный артист СССР, родился в 1923 году на территории нынешней Амурской области).

Джин Хэкмен (популярный актер родился в 1930 году, известен по ролям в картинах “Враг государства”, “Бонни и Клайд”, а также другим работам).

(популярный актер родился в 1930 году, известен по ролям в картинах “Враг государства”, “Бонни и Клайд”, а также другим работам). Кристиан Бейл (воплотивший на экране образы Бэтмена, Джона Коннора и подаривший свой голос Багире актер родился в 1974 году).

(воплотивший на экране образы Бэтмена, Джона Коннора и подаривший свой голос Багире актер родился в 1974 году). Джеймс Уатт (шотландский ученый, изобретатель паровой машины).

(шотландский ученый, изобретатель паровой машины). Глеб Евгеньевич Котельников (советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта).

(советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта). Франклин Делано Рузвельт (32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков).

(32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков). Борис Васильевич Спасский (советский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер).

Именины