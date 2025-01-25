https://ria.ru/20250125/den-1995384773.html

Православные отмечают день мученицы Татианы или Татьянин день

Православные отмечают день мученицы Татианы или Татьянин день - РИА Новости, 25.01.2025

Православные отмечают день мученицы Татианы или Татьянин день

Православные отмечают день памяти святой мученицы Татьяны. В народе праздник называют Татьяниным днем или Днем студента. Ведь святая считается покровительницей... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T00:05:00+03:00

2025-01-25T00:05:00+03:00

2025-01-25T00:05:00+03:00

рим

россия

москва

елизавета петровна (императрица)

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816400171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c509c3ea6ad7f556b17a38208af4429.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Православные отмечают день памяти святой мученицы Татьяны. В народе праздник называют Татьяниным днем или Днем студента. Ведь святая считается покровительницей всех учащихся.История праздникаСогласно преданию, святая Татьяна жила на рубеже II-III столетий в Риме. Родители воспитывали дочь в духе христианского благочестия. В отрочестве святая твердо решила посвятить себя Богу и приняла обет безбрачия. Свою жизнь она посвятила бедным и нуждающимся.С приходом к власти императора Александра Севера в Риме начались массовые гонения на христиан. Татьяну арестовали и принуждали поклониться статуе языческого Аполлона. Но она отказалась, за что была подвергнута жестоким пыткам. Но, как гласит предание, "следы мучений чудесным образом исчезали с ее тела". Тогда язычники отрубили ей голову. Произошло это в 226 году.Святая Татьяна жила еще до разделения Церкви на Православную и Католическую, поэтому ее почитают верующие обеих ветвей христианства. Католики отмечают день ее памяти 12 января.В России же долгие годы день памяти святой не был примечательной датой. Отмечали его лишь в храмах. Однако в 1755 году церковный праздник обрел новый общенародный смысл. Ведь именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ "об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий".После революции университет переименовали в Московский государственный, а сам праздник – в День пролетарского студенчества. Но просуществовал он совсем недолго. Так студенты долгие годы оставались без своего торжества и небесной покровительницы. Лишь в 2005 году праздник возродили. В наши дни он называется Днем российского студенчества.Как праздноватьВ Татьянин день верующим следует сходить на службу в храм или помолиться дома. Студенты – не исключение. Святая Татиана – их покровительница. Поэтому к ней всегда можно обратиться за помощью в учебе.Кроме того, мученицу всегда можно попросить о помощи в час уныния и в пору других душевных и телесных тягот. Также можно отпраздновать именины знакомых Татьян. Главное – не забывать от умеренности, особенно с алкоголем.Какие молитвыВ Русской православной церкви существует молитва мученице Татьяне.О, свята́я му́ченице Татиа́но, неве́сто Сладча́йшаго Жениха́ твоего́ Христа́! Агнице А́гнца Боже́ственнаго, голуби́це целому́дрия, благоуха́нное те́ло страда́ньми я́ко оде́ждами ца́рскими оде́явшая, к лико́м Небе́сным сопричте́нная, лику́ющая ны́не во сла́ве ве́чной, от дней ю́ности служи́тельнице Це́ркве Бо́жия, целому́дрие соблю́дшая и па́че всех благ Го́спода возлюби́вшая! Тебе́ мы мо́лимся и тебе́ мы про́сим: внемли́ проше́ниям на́шим серде́чным и не отверга́й моле́ний на́ших, да́руй чистоту́ те́ла и души́, вдохни́ любо́вь к Боже́ственным и́стинам, на путь доброде́тельный введи́ нас, а́нгельское охране́ние испроси́ у Бо́га нам, на́ша ра́ны и я́звы уврачу́й, ю́ность огради́, ста́рость безболе́зненну и безбе́дну да́руй, в сме́ртном часе́ помози́, помина́й на́ши ско́рби и отра́ду да́руй, посети́ нас, су́щих в темни́це греха́, на покая́ние наста́ви ско́ро, возжжи́ пла́мень моли́твы, не оста́ви нас си́рых, да сла́вяще страда́ния твоя́, возсыла́ем хвалу́ Го́споду, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.Кроме того, верующие могут пропеть святой акафист – особое церковное песнопение.Традиции и обычаиИздревле на Руси женщины в Татьянин день пекли для всей семьи круглый каравай. По тому, какой формы получится хлеб, определяли, как сложится год у самой хозяйки и ее родных. Если каравай был ровным и пышным, то в никаких потрясений не предвидится. Холмик в центре сулил, что дела пойдут на лад. А вот треснувший или непропеченный каравай – знак несчастий и бед.Готовый хлеб разламывали так, чтобы каждому достался равный кусок. Носителям имени Татьяна непременно отдавали подгоревшую корку – чтобы отогнать от именинницы неудачи.Также на Татьянин день женщины мотали пряжу – чтобы урожай капусты выдался хороший. Чем туже и крупнее моток, тем крупнее и сочнее будут кочаны.Незамужние девушки рано утром в Татьянин день собирали половики и полоскали их. А деревенские ребята в этот момент следили: хорошая ли хозяйка их будущая невеста. Самый красивый из ковров затем клали на порог дома. Считалось, если в Татьянин день об него вытрет ноги неженатый юноша, то быть скоро свадьбе.Существовал и другой обычай — делать "любовные метелки". Из перьев и обрезков ткани девушки мастерили маленькие венички. Потом их нужно незаметно подбросить в дом приглянувшегося молодого человека. Главное – чтобы "метелку" не нашла его мать. Если веничек так и не найдут, юноша обязательно влюбится в ту, что сделала его.Замужние женщины на Татьянин день проводили другой обряд: мыли посуду и вытирали ее чистым полотенцем, произнося при этом особый заговор. После этого полотенце стирали и прятали от чужих глаз. А доставали его во время ссоры с супругом – чтобы поскорее помириться.Что можно и нельзя делатьНа Руси верили, что нельзя встречать Татьянин день в беспорядке – иначе жди беды. За день до праздника прибирались в доме, стирали, шили.В праздник домочадцы старались не браниться друг с другом – лишние горести ни к чему. Тем более нельзя было поднимать руку на детей – ведь святая Татиана гневается на обидевших самых малых.В Татьянин день запрещалось употреблять спиртное – иначе нечисть толкнет на горе.А вот что следовало сделать на день Татьяны, так это помочь бедным и больным – в память о земном служении святой. Считалось, что любое добро, совершенное в праздничный день, вернется сторицей.ПриметыДень мученицы Татьяны выпадает на особый период церковного календаря. Всю неделю, согласно уставу, продолжается празднование Крещения Господня, вплоть до отдания праздника – 27 января. Поэтому второе название Татьяниного дня – Татьяна Крещенская.На Руси с праздником было связано несколько погодных примет. Так, например, если солнце проглянет рано, то и птицы вернутся раньше из теплых краев. А значит – и весна придет пораньше.Дождь и метель на Крещенскую Татьяну – к плохому урожаю. А вот мороз, напротив, – к изобилию.

рим

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

рим, россия, москва, елизавета петровна (императрица), русская православная церковь