20:09 20.12.2021 (обновлено: 20:11 20.12.2021)
Матроне о зачатии, Спиридону о прибыли: как и кому заказать молебен
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолебен в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Круглый год православные заказывают службы в храмах — за здравие, за упокой. За этим обычно обращаются в церковные лавки. Сколько стоит заказать молебен, какого святого о чем просить и можно ли писать в записке имена некрещеных — в материале РИА Новости.
Что такое молебен
Молебен — это особое богослужение, обращение просительного или благодарственного характера к Богу, Богородице и православным святым. Его зачитывают служители храма в связи с какими-либо значимыми событиями и памятными датами. Заказать молебен в церкви можно не на любой день. Так, например, во время Великого Поста это могут быть только субботы и воскресенья.
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Зачем заказывают
Молебен в православном христианском мировоззрении — способ напрямую обратиться к Господу, Богоматери, Николаю Чудотворцу или другим святым. Благодаря этому обряду можно попросить о здравии, о защите для путешествующих, об упокоении усопшего и так далее. Верующий может молиться и дома, но, но чтобы придать просьбам особенную силу, христианин идет в церковь. К тому же обряды часто связывают с конкретными праздниками и важными для жизни человека событиями. Например, на Рождество Христово, на Яблочный Спас или на освящение дома или церкви.
“Молебен представляет собой богослужебный чин с чтением отрывков из Священного Писания и молитв, которые священник может совершать как в храме, так и вне такового, — рассказывает Святослав Шевченко, клирик храма иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” города Благовещенска. — Молебны различаются по типу просимого: о здравии больных, перед хирургической операцией, перед началом дела, о путешествующих, благодарение за получение просимого и другие. Кроме этого, их можно посвятить определенному святому с присоединением таких молитвенных конструкций, как акафист или канон. Также молебен может быть с водосвятием – то есть с чином освящения воды. В структуре молебна есть прошения, в момент которых поминаются имена людей, поданные в формате записки”.
Как правильно заказать
Молебны делятся на два типа: общецерковные и те, которые заказывают верующие по своим потребностям. Для второго случая надо подать записку в храме. Это можно сделать в церковной лавке. В записке указывается вид молебна и к кому он обращен — к какому святому. Далее в столбик перечисляются имена тех, за кого просят. При желании также можно указать "статус христианина", но нельзя использовать такие характеристики, как "заблудший", "блаженный". Также у прихожанина не получится заказать молебен за некрещеного человека, так как он не считается членом церкви, и на храмовом поминовении его имя не произносится.
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Примеры статусов христианина, которые можно указать около имени в записке:
- —для детей до семи лет — "младенец";
- —для детей 7-14 лет — "отрок" или "отроковица";
- —для тяжелобольного — "болящий";
- —для военного — "воин";
- —для находящегося под арестом — "заключенный";
- —для находящегося в долгой поездке — "путешествующий";
- —для ученика — "учащийся".
“Во время молебна верующие просят у Бога и святых сугубой милости и помощи в различных жизненных обстоятельствах (как правило, об исцелении больных), — рассказывает Иерей Константин Семенов, настоятель Никольского храма деревни Крюково под городом Чеховым Московской области. — Молебен можно заказать в любом православном храме. Благодарственный служат только Богу. В других случаях можно обратиться ко Пресвятой Богородице или кому-то из святых (великомученику Пантелеимону, святителю Николаю и т.д.). В записках можно указывать только имена крещеных православных христиан”.
Записки
Самые распространенные заказные молебны — "За здравие" и "За упокой". В записке пишется соответствующая фраза фраза и схематично изображается православный крест. Рядом в столбик записываются данные в крещении имена тех, кто должен быть помянут. Если человек скончался меньше 40 дней назад, перед его именем делается пометка "новопреставленный". Кроме некрещеных или неправославных, в записке также нельзя указывать имена самоубийц.
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время православной службы в Благовещенском соборе в Тюмени
Священнослужители во время православной службы в Благовещенском соборе в Тюмени
Как и сколько по времени служатся
Молебен — отдельное внелитургическое богослужение, в отличие, например, от проскомидии, которая входит в состав литургии, или сорокоуста, который представляет собой поминовение на проскомидии в течение 40 литургий.
По количеству участников молебны можно условно разделить на:
- —общественные, которые совершаются для большого количества людей (например, жителей деревни или города);
- —частные, совершающиеся по просьбе отдельных людей.
Длительность зависит от многих факторов: даты службы, дня недели, вида молебна. Как правило, молебен или панихида длятся 30-40 минут. Обычное воскресное чинопоследование идет около полутора часов, но в праздничные дни может растягиваться на три-четыре. Точное время определить заранее не получится, церемонии индивидуальны.
Разновидности
Молебны различаются в зависимости от числа участников, цели, места, регулярности и так далее. Богослужения бывают общецерковные, частные, а также простые, водосвятные (с освящением воды), акафистные (перед чудотворными иконами или в дни памяти главных святых), праздничные, еженедельные и другие.
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Общественные
Общественное таинство служится всей полнотой церкви и прихожанами. Обычно такой формат используют на крупных праздниках, таких как Пасха.
Частные
Частные молебны часто проводятся вне церкви, например в поле или дома. Обычно в этих случаях читают просительные и благодарственные молитвы. Такие службы заказывают заранее, они почти всегда платные.
Водосвятный
Водосвятием в Православии называется обряд призывания Божьего благословения на воду, когда она приобретает особые благодатные свойства. Освященную воду именуют агиасмой. Обряд символически соотносится с Крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Большая часть песнопений адресуется Богородице, которую исконно именуют Живоносным Источником. Ежегодно малое водосвятие совершается 1 августа — в день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, а также в четвертую среду после Пасхи — праздник Преполовения, который означает середину пути между Пасхой и Пятидесятницей. Также во всех храмах освящение воды осуществляется в престольные праздники для окропления.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСвященнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре "Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь" в Карелии
Священнослужитель во время освящения иордани у Храма Иоанна Предтечи в мужском монастыре "Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь" в Карелии
О здравии
Молебны о здравии могут быть адресованы Господу, Богородице или святым. Заказав такую службу в храме, люди могут сами присутствовать на ней и тоже просить Бога об исцелении души и тела близких. Или же просто оставить записку, тогда священник прочтет написанные на ней имена.
О путешествующих
Во время этого молебна вопрошают о помощи в дороге, в житейских делах. Для этого обращаются к Христу, Апостолу Павлу, Господу, Богоматери. Если просят за путника — вместо 142-го псалма произносят 140-й. В мирную ектенью после прочтения "О путешествующих …" поют специальные тропари. Следом – специальную ектенью и общую молитву для путешественников.
На благое дело
Молебен на благое дело служится для призывания помощи Божией перед началом любого важного дела, если оно, конечно, соответствует требованиям церкви.
От проклятия
Проклятие в православном понимании — это пожелание беды, горя, несчастий человеку. Обряд необходим, чтобы это предотвратить. Достаточными основаниями для подобного молебна считаются:
- —постоянные несчастья в жизни;
- —невозможность найти любимого человека;
- —трудности в материальном положении;
- —душевный разлад, депрессия, нестабильный эмоциональный фон.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина во время молебна о спасении от коронавируса в храме Святителя Николая в Голутвине на китайском подворье в Москве
Женщина во время молебна о спасении от коронавируса в храме Святителя Николая в Голутвине на китайском подворье в Москве
Благодарственный
Православные благодарят Христа за хорошие события в жизни, для этого заказывают специальный молебен. В Евангелии сказано, что Иисус исцелил десять прокаженных, но лишь один из них потом вернулся, чтобы поблагодарить Его, остальные восприняли благодеяние как должное. В итоге спасенным оказался только тот единственный, кто вернулся. Считается, что если человек благодарит за радости, они умножатся, а если за грустные моменты — они более не повторятся.
Об усопших
Действо перед алтарем совершает священнослужитель, вынимая частички из просфоры (богослужебный литургический хлеб) и читая имена тех людей, имена которых подали в записках для этого молебна.
О житейских трудностях и устроении дел
За этим молебном православные обращаются к Николаю Чудотворцу, святому Трифону, Ксении Петербургской, Серафиму Саровскому. Святого Николая Чудотворца называют "скорым помощником и молитвенником". Православные обращаются к нему при проблемах на работе или во время поиска нового места трудоустройства.
О прекращении войны
Такие молебны заказывают в период войн и других вооруженных конфликтов, когда переживают за их участников.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве
О прекращении засухи
Один из важных молебнов в прошлом, уже не столь актуальный, но сохранившийся и сейчас. Его могут заказывать люди, живущие за городом или в засушливых районах, занимающиеся сельским хозяйством.
Молебны вне храма
Иногда требы совершаются вне храма. Например, панихида (молебен на упокоение) может служиться не только в церкви, но и в доме умершего, на месте его смерти либо на могиле. На Крещение совершается молебен на освящение воды возле купелей и источников.
Освящение дома
Молитвы в особом чине призывают Господа благословить дом и всех в нем живущих на свершение добрых дел, христианскую жизнь. Священник крестит и помазывает стены елеем, окропляет святой водой. Многие верующие не начинают жить в квартире до этой процедуры.
Освящение поля и огорода
Для освящения сельскохозяйственных угодий батюшка обходит огород с молитвой, просит Господа даровать плодородие земле, окропляет грядки святой водой. Обряд похож на освящение дома.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВерующая в храме Святителя Николая в селе Озерецкое Дмитровского района Московской области
Верующая в храме Святителя Николая в селе Озерецкое Дмитровского района Московской области
Освящение автотранспорта
Чин называется "освящением колесницы". В молитве батюшка просит Бога благословить водителя, пассажиров, послать им ангела-хранителя. Освящают автомобиль, мотоцикл, скутер, велосипед, трактор и любой другой транспорт.
Закладка фундамента или колодца
При освящении фундамента или колодца священник просит Господа благословить дело, вразумить строителей и чтобы источник давал чистую воду.
Строительство церкви
Специальные молебны дают благословение на постройку храма, установку креста и поднятие колокола. Церковь освящает высшее духовное лицо, архиерей — патриарх, митрополит, епископ.
Ежегодные молебны
Каждый год в храмах проходят общие торжественные службы. Перед ними можно подавать записки с просьбой помолиться о здравии. Даты этих молебнов совпадают с церковными праздниками и очень важны для верующих.
Новолетие
Это особое богослужение, совершающееся в церкви на мирской Новый Год, а также на Новый Год по старому стилю.
На Рождество Христово
Молебен на Рождество Христово — один из общественных молебнов в важный церковный праздник. Он начинается с слов "Благословенно царство…" и 64-го псалма, и затем священник зачитывает канон "новому лету". У православных этот молебен начинается вечером 6 января, в Сочельник.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвященнослужители проводят молебен и освящение воды в источнике с целебной минеральной водой на территории Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня в Омской области
Священнослужители проводят молебен и освящение воды в источнике с целебной минеральной водой на территории Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня в Омской области
Великое освящение воды
Это праздник Крещения Господня, православные отмечают его 19 января. Главный из водосвятных молебнов совершается накануне, в Крещенский сочельник. Именно в этот день прихожане набирают бутыли, бочки или ведра из рек, озер и источников — ведь, согласно Библии, в момент крещения Христа освятилась и вся водная стихия.
Первое воскресенье Великого Поста
По-другому этот день называют “Торжество Православия”. Праздник проводится в честь восстановления почитания икон в IX веке. До этого в Византии существовало иконоборческое движение, так как изображение лика святых противоречило ветхозаветным канонам. Считается, что из-за этого события существуют чудотворные иконы и христиане могут молиться перед образами дома.
Медовый Спас
Молебен совершают 14 августа в память "изнесения Древ Креста Господня". На водосвятном молебне читается молитва на освящение меда.
Яблочный Спас
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
Отмечается 19 августа — в праздник Преображения Господня. В этот день служат водосвятный молебен с чтением молитв на освящение плодов. Отдельно окропляют виноград, который особо почитают христиане, так как из него делают вино для причастия. По-другому этот день так и называют — “Освящение плодов”, привязки к конкретному фрукту нет. Название этого Спаса у православных связано со временем сбора урожая яблок.
Ореховый Спас
Третий Спас, Ореховый, приходится на 29 августа. Молебен приурочен к чуду, по библейскому сюжету, совершенному Господом для царя Авгаря. Правитель заказал живописцу портрет Спасителя. Но художнику не пришлось работать — Иисус оставил отпечаток лица на холсте.
Начало учебного года
По традиции к 1 сентября православная церковь проводит молебен об успехах учащихся: просят благополучия и Божьей помощи. Можно участвовать в службе, а можно оставить записку в храме.
Молебен каким святым можно заказать
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВо время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Традиция соотносить те или иные просьбы и жизненные нужды с определенными святыми (как и с разными образами Божией Матери) чаще всего связана с содержанием житий и преданиями о чудесах, которые Господь являл по их молитвам. Так, великомученик Пантелеимон, святые бессребреники Косма и Дамиан в миру были врачами.
Святые целители и бессребреники
У бессребреников Космы и Дамиана просят помощи при душевных и физических недугах. Другие известные целители — святитель Лука Войно-Ясенецкий Крымский и великомученик Пантелеймон.
Николаю Угоднику
Николай Чудотворец – один из самых почитаемых христианских святых, живший в IV веке.
Ему молятся о путешественниках, тех, кто в плавании, просят помочь в денежной нужде, а также избавить от одиночества. В западных странах святой также считается покровителем детей (с чем связано появление Санта Клауса), в восточных — сирот и заключенных.
Апостолам Луке и Клеопе
Им молятся о родственниках, которые служат вдали от дома. Согласно Евангелию, воскресший Христос явился им последним из апостолов. Также Луку и Клеопу можно просить за путешественников.
Иоанну Сочавскому
Считается, что святой великомученик помогает людям, работающим в торговле.
Спиридону Тримифунтскому
Спиридон почитается в лике святителей как чудотворец. Ему молятся о получении прибыли, решении финансовых и жилищных вопросов.
Святой покровитель
К тезоименному святому — тому, чьим именем прихожанин крещен, обращаются с просьбами о заступничестве, о помощи в совершении благих дел. Это покровитель, защитник отдельного человека.
Сергию Радонежскому
Игумен Русской церкви основал ряд монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастырь (сейчас — Троице-Сергиева лавра), благословил русские войска перед Куликовской битвой. Православные верят, что преподобный Сергий помогает в учении, защищает Отечество от вражеского нашествия. Ему молятся о преодолении страстей, гордыни.
Казанской иконе Божьей Матери
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВо время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Один из самых почитаемых образов Богородицы в православии. Ему совершают молебен о здравии, молятся о замужестве, семейном счастье, трудоустройстве, об утешении. Праздничные богослужения проводят в честь иконы 21 июля и 4 ноября.
Матроне Московской
Блаженной Матроне молятся об устройстве жизни: о работе, учебе, замужестве, зачатии и благополучном рождении детей, исцелении от всех недугов, а также о тех, кто далеко.
Архангелу Михаилу
Согласно Евангелию, Архангел Михаил — глава небесного воинства, низвергнувший Люцифера в ад. Великого архистратига просят о защите от опасностей, войны, стихийного бедствия, воров.
Ксении Петербургской
Из жития святой Ксении Петербургской известно, что блаженная, сама рано оставшаяся вдовой, своими молитвами помогала девушкам с замужеством. Поэтому святую часто просят о счастливой семейной жизни. Также молятся об исцелении болезней, здоровье детей, защиты от клеветы.
Серафиму Саровскому
Икона "Преподобный Серафим Саровский"
Один из самых почитаемых русских святых. Был иеромонахом Саровского монастыря, основателем и покровителем Дивеевской женской обители. Чудотворцу молятся о помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах и об исцелении болезней.
Георгию Победоносцу
Великомученику молятся о защите путешествующих, военнослужащих — всех, кто находится вдали от дома. Считается, что он помогает победить страхи, неудачи, трудные ситуации.
Стоимость
Цены на молебны в разных церквях могут быть разными. Каждый приход сам назначает размер пожертвования, которое человек вносит в благодарность за службу, иногда церковь проводит требы бесплатно.
Частные молебны, как правило, стоят дороже. Иногда священник может позволить провести заказной обряд бесплатно, если сочтет, что прихожанин очень в нем нуждается. Многое зависит от города, размера и статуса церкви. Сегодня нередко можно найти цены на официальных сайтах храмов.
Для примера: в женском монастыре в честь иконы Калужской иконы Божьей Матери (Калуга), молебен с акафистом перед чудотворным образом Калужской иконы Божией Матери стоит 100 рублей. Панихида на одно имя — 20 рублей, записка — 10 рублей.
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