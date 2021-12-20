https://ria.ru/20211220/moleben-1764606275.html

Матроне о зачатии, Спиридону о прибыли: как и кому заказать молебен

Молебен в храме: что это такое, как и какой можно заказать

Матроне о зачатии, Спиридону о прибыли: как и кому заказать молебен

Круглый год православные заказывают службы в храмах — за здравие, за упокой. За этим обычно обращаются в церковные лавки. Сколько стоит заказать молебен, какого РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:09

2021-12-20T20:09

2021-12-20T20:11

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Круглый год православные заказывают службы в храмах — за здравие, за упокой. За этим обычно обращаются в церковные лавки. Сколько стоит заказать молебен, какого святого о чем просить и можно ли писать в записке имена некрещеных — в материале РИА Новости.Что такое молебенМолебен — это особое богослужение, обращение просительного или благодарственного характера к Богу, Богородице и православным святым. Его зачитывают служители храма в связи с какими-либо значимыми событиями и памятными датами. Заказать молебен в церкви можно не на любой день. Так, например, во время Великого Поста это могут быть только субботы и воскресенья.Зачем заказываютМолебен в православном христианском мировоззрении — способ напрямую обратиться к Господу, Богоматери, Николаю Чудотворцу или другим святым. Благодаря этому обряду можно попросить о здравии, о защите для путешествующих, об упокоении усопшего и так далее. Верующий может молиться и дома, но, но чтобы придать просьбам особенную силу, христианин идет в церковь. К тому же обряды часто связывают с конкретными праздниками и важными для жизни человека событиями. Например, на Рождество Христово, на Яблочный Спас или на освящение дома или церкви.Как правильно заказатьМолебны делятся на два типа: общецерковные и те, которые заказывают верующие по своим потребностям. Для второго случая надо подать записку в храме. Это можно сделать в церковной лавке. В записке указывается вид молебна и к кому он обращен — к какому святому. Далее в столбик перечисляются имена тех, за кого просят. При желании также можно указать "статус христианина", но нельзя использовать такие характеристики, как "заблудший", "блаженный". Также у прихожанина не получится заказать молебен за некрещеного человека, так как он не считается членом церкви, и на храмовом поминовении его имя не произносится.Примеры статусов христианина, которые можно указать около имени в записке:ЗапискиСамые распространенные заказные молебны — "За здравие" и "За упокой". В записке пишется соответствующая фраза фраза и схематично изображается православный крест. Рядом в столбик записываются данные в крещении имена тех, кто должен быть помянут. Если человек скончался меньше 40 дней назад, перед его именем делается пометка "новопреставленный". Кроме некрещеных или неправославных, в записке также нельзя указывать имена самоубийц.Как и сколько по времени служатсяМолебен — отдельное внелитургическое богослужение, в отличие, например, от проскомидии, которая входит в состав литургии, или сорокоуста, который представляет собой поминовение на проскомидии в течение 40 литургий.По количеству участников молебны можно условно разделить на:Длительность зависит от многих факторов: даты службы, дня недели, вида молебна. Как правило, молебен или панихида длятся 30-40 минут. Обычное воскресное чинопоследование идет около полутора часов, но в праздничные дни может растягиваться на три-четыре. Точное время определить заранее не получится, церемонии индивидуальны.РазновидностиМолебны различаются в зависимости от числа участников, цели, места, регулярности и так далее. Богослужения бывают общецерковные, частные, а также простые, водосвятные (с освящением воды), акафистные (перед чудотворными иконами или в дни памяти главных святых), праздничные, еженедельные и другие.ОбщественныеОбщественное таинство служится всей полнотой церкви и прихожанами. Обычно такой формат используют на крупных праздниках, таких как Пасха.ЧастныеЧастные молебны часто проводятся вне церкви, например в поле или дома. Обычно в этих случаях читают просительные и благодарственные молитвы. Такие службы заказывают заранее, они почти всегда платные.ВодосвятныйВодосвятием в Православии называется обряд призывания Божьего благословения на воду, когда она приобретает особые благодатные свойства. Освященную воду именуют агиасмой. Обряд символически соотносится с Крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Большая часть песнопений адресуется Богородице, которую исконно именуют Живоносным Источником. Ежегодно малое водосвятие совершается 1 августа — в день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, а также в четвертую среду после Пасхи — праздник Преполовения, который означает середину пути между Пасхой и Пятидесятницей. Также во всех храмах освящение воды осуществляется в престольные праздники для окропления.О здравииМолебны о здравии могут быть адресованы Господу, Богородице или святым. Заказав такую службу в храме, люди могут сами присутствовать на ней и тоже просить Бога об исцелении души и тела близких. Или же просто оставить записку, тогда священник прочтет написанные на ней имена.О путешествующихВо время этого молебна вопрошают о помощи в дороге, в житейских делах. Для этого обращаются к Христу, Апостолу Павлу, Господу, Богоматери. Если просят за путника — вместо 142-го псалма произносят 140-й. В мирную ектенью после прочтения "О путешествующих …" поют специальные тропари. Следом – специальную ектенью и общую молитву для путешественников.На благое делоМолебен на благое дело служится для призывания помощи Божией перед началом любого важного дела, если оно, конечно, соответствует требованиям церкви.От проклятияПроклятие в православном понимании — это пожелание беды, горя, несчастий человеку. Обряд необходим, чтобы это предотвратить. Достаточными основаниями для подобного молебна считаются:БлагодарственныйПравославные благодарят Христа за хорошие события в жизни, для этого заказывают специальный молебен. В Евангелии сказано, что Иисус исцелил десять прокаженных, но лишь один из них потом вернулся, чтобы поблагодарить Его, остальные восприняли благодеяние как должное. В итоге спасенным оказался только тот единственный, кто вернулся. Считается, что если человек благодарит за радости, они умножатся, а если за грустные моменты — они более не повторятся.Об усопшихДейство перед алтарем совершает священнослужитель, вынимая частички из просфоры (богослужебный литургический хлеб) и читая имена тех людей, имена которых подали в записках для этого молебна.О житейских трудностях и устроении делЗа этим молебном православные обращаются к Николаю Чудотворцу, святому Трифону, Ксении Петербургской, Серафиму Саровскому. Святого Николая Чудотворца называют "скорым помощником и молитвенником". Православные обращаются к нему при проблемах на работе или во время поиска нового места трудоустройства.О прекращении войныТакие молебны заказывают в период войн и других вооруженных конфликтов, когда переживают за их участников.О прекращении засухиОдин из важных молебнов в прошлом, уже не столь актуальный, но сохранившийся и сейчас. Его могут заказывать люди, живущие за городом или в засушливых районах, занимающиеся сельским хозяйством.Молебны вне храмаИногда требы совершаются вне храма. Например, панихида (молебен на упокоение) может служиться не только в церкви, но и в доме умершего, на месте его смерти либо на могиле. На Крещение совершается молебен на освящение воды возле купелей и источников.Освящение домаМолитвы в особом чине призывают Господа благословить дом и всех в нем живущих на свершение добрых дел, христианскую жизнь. Священник крестит и помазывает стены елеем, окропляет святой водой. Многие верующие не начинают жить в квартире до этой процедуры.Освящение поля и огородаДля освящения сельскохозяйственных угодий батюшка обходит огород с молитвой, просит Господа даровать плодородие земле, окропляет грядки святой водой. Обряд похож на освящение дома.Освящение автотранспортаЧин называется "освящением колесницы". В молитве батюшка просит Бога благословить водителя, пассажиров, послать им ангела-хранителя. Освящают автомобиль, мотоцикл, скутер, велосипед, трактор и любой другой транспорт.Закладка фундамента или колодцаПри освящении фундамента или колодца священник просит Господа благословить дело, вразумить строителей и чтобы источник давал чистую воду.Строительство церквиСпециальные молебны дают благословение на постройку храма, установку креста и поднятие колокола. Церковь освящает высшее духовное лицо, архиерей — патриарх, митрополит, епископ.Ежегодные молебныКаждый год в храмах проходят общие торжественные службы. Перед ними можно подавать записки с просьбой помолиться о здравии. Даты этих молебнов совпадают с церковными праздниками и очень важны для верующих.НоволетиеЭто особое богослужение, совершающееся в церкви на мирской Новый Год, а также на Новый Год по старому стилю.На Рождество ХристовоМолебен на Рождество Христово — один из общественных молебнов в важный церковный праздник. Он начинается с слов "Благословенно царство…" и 64-го псалма, и затем священник зачитывает канон "новому лету". У православных этот молебен начинается вечером 6 января, в Сочельник.Великое освящение водыЭто праздник Крещения Господня, православные отмечают его 19 января. Главный из водосвятных молебнов совершается накануне, в Крещенский сочельник. Именно в этот день прихожане набирают бутыли, бочки или ведра из рек, озер и источников — ведь, согласно Библии, в момент крещения Христа освятилась и вся водная стихия.Первое воскресенье Великого ПостаПо-другому этот день называют “Торжество Православия”. Праздник проводится в честь восстановления почитания икон в IX веке. До этого в Византии существовало иконоборческое движение, так как изображение лика святых противоречило ветхозаветным канонам. Считается, что из-за этого события существуют чудотворные иконы и христиане могут молиться перед образами дома.Медовый СпасМолебен совершают 14 августа в память "изнесения Древ Креста Господня". На водосвятном молебне читается молитва на освящение меда.Яблочный СпасОтмечается 19 августа — в праздник Преображения Господня. В этот день служат водосвятный молебен с чтением молитв на освящение плодов. Отдельно окропляют виноград, который особо почитают христиане, так как из него делают вино для причастия. По-другому этот день так и называют — “Освящение плодов”, привязки к конкретному фрукту нет. Название этого Спаса у православных связано со временем сбора урожая яблок.Ореховый СпасТретий Спас, Ореховый, приходится на 29 августа. Молебен приурочен к чуду, по библейскому сюжету, совершенному Господом для царя Авгаря. Правитель заказал живописцу портрет Спасителя. Но художнику не пришлось работать — Иисус оставил отпечаток лица на холсте.Начало учебного годаПо традиции к 1 сентября православная церковь проводит молебен об успехах учащихся: просят благополучия и Божьей помощи. Можно участвовать в службе, а можно оставить записку в храме.Молебен каким святым можно заказатьТрадиция соотносить те или иные просьбы и жизненные нужды с определенными святыми (как и с разными образами Божией Матери) чаще всего связана с содержанием житий и преданиями о чудесах, которые Господь являл по их молитвам. Так, великомученик Пантелеимон, святые бессребреники Косма и Дамиан в миру были врачами.Святые целители и бессребреникиУ бессребреников Космы и Дамиана просят помощи при душевных и физических недугах. Другие известные целители — святитель Лука Войно-Ясенецкий Крымский и великомученик Пантелеймон.Николаю УгодникуНиколай Чудотворец – один из самых почитаемых христианских святых, живший в IV веке.Ему молятся о путешественниках, тех, кто в плавании, просят помочь в денежной нужде, а также избавить от одиночества. В западных странах святой также считается покровителем детей (с чем связано появление Санта Клауса), в восточных — сирот и заключенных.Апостолам Луке и КлеопеИм молятся о родственниках, которые служат вдали от дома. Согласно Евангелию, воскресший Христос явился им последним из апостолов. Также Луку и Клеопу можно просить за путешественников.Иоанну СочавскомуСчитается, что святой великомученик помогает людям, работающим в торговле.Спиридону ТримифунтскомуСпиридон почитается в лике святителей как чудотворец. Ему молятся о получении прибыли, решении финансовых и жилищных вопросов.Святой покровительК тезоименному святому — тому, чьим именем прихожанин крещен, обращаются с просьбами о заступничестве, о помощи в совершении благих дел. Это покровитель, защитник отдельного человека.Сергию РадонежскомуИгумен Русской церкви основал ряд монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастырь (сейчас — Троице-Сергиева лавра), благословил русские войска перед Куликовской битвой. Православные верят, что преподобный Сергий помогает в учении, защищает Отечество от вражеского нашествия. Ему молятся о преодолении страстей, гордыни.Казанской иконе Божьей МатериОдин из самых почитаемых образов Богородицы в православии. Ему совершают молебен о здравии, молятся о замужестве, семейном счастье, трудоустройстве, об утешении. Праздничные богослужения проводят в честь иконы 21 июля и 4 ноября.Матроне МосковскойБлаженной Матроне молятся об устройстве жизни: о работе, учебе, замужестве, зачатии и благополучном рождении детей, исцелении от всех недугов, а также о тех, кто далеко.Архангелу МихаилуСогласно Евангелию, Архангел Михаил — глава небесного воинства, низвергнувший Люцифера в ад. Великого архистратига просят о защите от опасностей, войны, стихийного бедствия, воров.Ксении ПетербургскойИз жития святой Ксении Петербургской известно, что блаженная, сама рано оставшаяся вдовой, своими молитвами помогала девушкам с замужеством. Поэтому святую часто просят о счастливой семейной жизни. Также молятся об исцелении болезней, здоровье детей, защиты от клеветы.Серафиму СаровскомуОдин из самых почитаемых русских святых. Был иеромонахом Саровского монастыря, основателем и покровителем Дивеевской женской обители. Чудотворцу молятся о помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах и об исцелении болезней.Георгию ПобедоносцуВеликомученику молятся о защите путешествующих, военнослужащих — всех, кто находится вдали от дома. Считается, что он помогает победить страхи, неудачи, трудные ситуации.СтоимостьЦены на молебны в разных церквях могут быть разными. Каждый приход сам назначает размер пожертвования, которое человек вносит в благодарность за службу, иногда церковь проводит требы бесплатно.Частные молебны, как правило, стоят дороже. Иногда священник может позволить провести заказной обряд бесплатно, если сочтет, что прихожанин очень в нем нуждается. Многое зависит от города, размера и статуса церкви. Сегодня нередко можно найти цены на официальных сайтах храмов.Для примера: в женском монастыре в честь иконы Калужской иконы Божьей Матери (Калуга), молебен с акафистом перед чудотворным образом Калужской иконы Божией Матери стоит 100 рублей. Панихида на одно имя — 20 рублей, записка — 10 рублей.

https://ria.ru/20210914/indikt-1749827631.html

https://ria.ru/20210920/venchanie-1751045041.html

https://ria.ru/20210914/pravoslavie-1750025928.html

https://ria.ru/20210521/chudotvorets-1733373295.html

https://ria.ru/20200131/1564119675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, сергий радонежский, иордан, николай чудотворец, религия