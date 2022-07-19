https://ria.ru/20220719/kazanskaya-1803574929.html

Когда почитают Казанскую икону Божией Матери: дата, значение, молитвы

Казанская икона Божией Матери 2022: праздник, история, значение, где находится

Когда почитают Казанскую икону Божией Матери: дата, значение, молитвы

В церковном календаре Казанской иконе Божией Матери посвящены два праздника: в 2022 году дни ее почитания приходятся на 21 июля и 4 ноября. История и фото... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T21:26

2022-07-19T21:26

2022-07-19T21:26

религия

русская православная церковь

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праздник казанской иконы божией матери

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В церковном календаре Казанской иконе Божией Матери посвящены два праздника: в 2022 году дни ее почитания приходятся на 21 июля и 4 ноября. История и фото святого лика, где, в каких храмах находятся списки святыни, значение и особенности праздника – в материале РИА Новости.Казанская икона Божией МатериПравославные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери 21 июля. Это одна из самых почитаемых святынь России. Сегодня ее можно увидеть во многих православных храмах.История обретения иконыТочное происхождение иконы остаётся загадкой. "Известно, что Василий Коробов (один из ближних дворян Великого князя Московского и Владимирского Василия III) в 1516 году прибыл с дипломатической миссией в Константинополь к турецкому султану Селиму I. Исполнив поручение, вернулся в Москву с иконой Богородицы, написанной в традициях Византийской иконописной школы XV века (период правления императорской династии Палеологов)", – комментирует Елена Стажук, мастер-иконописец, основатель "Русской Иконописной Школы".Многие исследователи полагают, что эту икону привезли в Казань в 1552 или 1553 году, после взятия города войсками Ивана Грозного и основания там епархии Русской православной церкви. После, 28 июня 1579 года, в Казани случился большой пожар, во время которого икона была утеряна.Тогда, согласно преданию, девятилетняя Матрёна, дочь царского стрельца Даниила Онучина, несколько раз видела Богородицу во сне. Та повелевала отыскать утерянную икону, зарытую в земле на пепелище. Матрёна рассказывала о видениях матери, которая ей не верила. После особенно страшного видения (в нём Богородица испускала пламя) мать вняла просьбам дочери и отправилась с ней к воеводам и архиепископу. Но никто из них не поверил. Тогда жители города начали искать икону сами. Когда в пепелище стала копать сама Матрёна, икона, чудом сохранившаяся в огне, была найдена. Это произошло 21 июля 1579 года. "Изображение Святой Марии с младенцем на левой руке, написанное на доске из кипариса, было завернуто в истлевшее сукно. Икона казалась совершенно новой. На месте пепелища царь Иван IV велел поставить Казанский женский монастырь", –говорит Наталья Рогова, режиссёр, искусствовед. Эксперт отмечает, что икона явилась как чудо и никто не знает, кто её написал, ходили слухи, что это сделал сам апостол Лука.Икона находилась в церкви Святителя Николая, а после была перенесена в первый православный храм Казани – Благовещенский собор. В момент перемещения чудотворного лика случилось первое исцеление – прозрение незрячего.Список с иконы и описание чудесных событий направили царю Иоанну Грозному. Он повелел на месте обретения иконы основать Богородицкий женский монастырь.Елена Стажук отмечает, что чудо обретения иконы в 1579 году на пепелище в Казани произошло в уникальную историческую эпоху. В это время Московская Русь стремительно расширялась на Восток, а среди мусульман и язычников Поволжья и Сибири стало распространяться православие.Образ Казанской Божьей Матери неразрывно связан с историей становления русского государства. Прославленная чудесами святыня появилась в храмах и монастырях России в почитаемых списках. Во времена Смуты икону считали покровительницей русских воинов-освободителей. В войске Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина участвовало ополчение из Казани, в отряде которого хранилась ее копия. После освобождения Москвы от интервентов Дмитрий Пожарский разместил святыню в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке. В 1636 году образ перенесли в Казанский собор на Красной площади. С 1649 года царь Алексей Михайлович повелел 4 ноября отмечать как День памяти Казанской иконы Божьей Матери. С 2005 года эта дата в России официально празднуется как День народного единства.Петр I, в 1709 году находившийся с армией в военном лагере у крепости Харьков, при подготовке к сражению с войсками шведского короля Карла XII молился перед Казанской иконой Божьей Матери, привезенной из храма села Каплуновка. В Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 года образ тоже был при нем, а после победы икону вернули на место. Один из списков в 1710 году Петр I привез в Санкт-Петербург. В 1721 году образ разместили в часовне, а затем в Александро-Невской лавре. В 1737 году святыню перенесли в церковь Рождества Богородицы, а с 1811 года – в построенный на ее месте Казанский собор. В 1812 году перед отъездом в армию с молитвами к образу Божьей Матери там обращался и генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов.В 1941-1945 годы в советской России произошел ренессанс православия, священнослужителей возвращали из тюрем и отзывали с фронтов. В храмах стали снова проводить службы и поминовения погибших воинов. С Казанским образом Божией Матери был совершен Крестный ход в осажденном Ленинграде. Есть свидетельства, что при обороне Сталинграда святыня находилась в штабе 62 армии маршала Василия Чуйкова на правом берегу Волги, и противник так не преодолел этого препятствия.Существует легенда, что перед началом наступательных операций советских войск под Москвой, Сталинградом, Кенигсбергом и Берлином по приказу маршала Георгия Жукова, на борту самолетов, совершавших облеты районов расположения войск, находились списки иконы. И воины, даже те, кто считал себя неверующим, молились в окопах.Утрата иконыЕсли обретение иконы – настоящее чудо, то исчезновение реликвии было обычным воровством. В 1904 году образ был похищен. Случилось это 29 июня, в это время обитель была наполнена паломниками. Пропажу святыни из Казанского Успенского храма обнаружила игуменья. Чудотворный образ исчез без следа. К поискам были привлечены жандармы из Петербурга. Под подозрение попал странный молодой человек, который, по словам прихожан, накануне кражи подолгу стоял перед чудотворным образом. Подозреваемые Ананий Комов и Варфоломей Стоян, которых в Казани знали как мелких воров-форточников, были задержаны. Показания против них дала девочка девяти лет Евгения Кучерова (дочка сожительницы Стояна).Сами подельники постоянно путались в показаниях. Сообщали, что изрубили и сожгли святой лик, а потом Варфоломей Стоян заявил, что продал икону старообрядцам. Несмотря на множество нестыковок, жандармы приняли версию с уничтожением иконы огнем за основную, и отчитались перед императором Николаем II о проделанной работе.Сейчас доподлинно неизвестно , сохранилась ли икона и ,если да, где она находится. Но верующие считают, что вне зависимости от этого икона сама по себе – это заступница, путеводительница. Елена Стажук отмечает, что в "Русской Иконописной Школе" её написали уже больше тысячи человек, и икона пошла, таким образом, крестным ходом по всему миру. "Она выполнила своё самое первое назначение и распространилась в каждой семье. Многие люди хотят иметь её дома, практически в каждом храме она есть, где бы этот храм не находился. Это одна из самых почитаемых икон на Руси".Где хранится оригинал"Самого первого образа, который на Русь привезли, уже не было. Поэтому все остальные иконы уже считаются списками и сами по себе иконы не оцениваются с точки зрения оригинал это или список. Каждая икона чудотворна: это позиция Церкви. Икона, которая написана по канонам, которая не имеет в себе догматических нарушений, является каноничной. Соответственно, Казанский образ Божией Матери жив по сей день, бессмертен и пройдёт дальше сквозь века, – говорит Елена Стажук. – Где хранится оригинал, неизвестно. Если Богу будет угодно, возможно, икона когда-то будет явлена. Если сейчас этого не произошло, возможно, нет такой Божьей воли и необходимости для нас всех, для людей"."Все чаще и чаще появляются свидетельства о том, что эти иконы не исчезли. Все чаще и чаще появляются сведения о том, где эти иконы могут сегодня находиться, - и Одигитрия Смоленская, и Казанская", - говорил патриарх Кирилл в 2020 году в проповеди после божественной литургии в Донском монастыре.Значение иконыДля православного христианина любая икона – это в первую очередь окно в горний мир, способ обратиться к Господу. По мнению Елены Стажук, это богословие в красках. Молитвенный уголок с иконами – то, что человек может иметь в быту и к чему обращаться с благоговением и трепетом. И это такой способ для человека, которому, когда он молится, нужна помощь для обращения к Богу: посредством святых угодников, которые изображены на иконах, посредством Богородицы, Спасителя, икона является проводником между человеком и Богом.По словам Натальи Роговой, Казанскую икону Божией Матери нарекли "Державным покровом", ибо под ее покровительством было одержано множество побед.Иконография"Иконография иконы восходит к типу Одигитрии, но для Казанской иконы свойственно оплечное изображение, а не поясное, так называемый "сокращённый" вариант Одигитрии (древний византийский тип написания икон). Этот тип иконы в переводе с греческого означает "Указующая путь", "Путеводительница". С догматической точки зрения главный смысл образа — явление в мир “Небесного Царя и Судии” и поклонение царственному Младенцу" –поясняет искусствовед Наталья Дынникова.Описание иконыОтличительной особенностью Казанской иконы Божьей Матери является укрупнение общего композиции. Так, Богородица написана "огрудно", а ее правая рука, согласно канону, указующая на младенца Иисуса Христа, осталась за рамками изображения. На левой руке Богоматери восседает Иисус Христос. Он изображен "в пояс", лицо его обращено к молящимся. Правая рука поднята в благословляющем жесте, а левая на Казанском образе скрыта под одеждой.Чем помогает икона"Это общенародная, любимая икона, по молитвам к которой мы обращаемся и к Иисусу Христу, и к Богородице, и благодарим, и просим что-то", – отмечает Елена Стажук. К этой иконе обращаются за помощью по всем житейским вопросам, в телесных и душевных болезнях, скорбях и депрессии. Верующие молятся о счастливом замужестве, зачатии ребенка и благополучии в семье; о сохранении имущества от огня, выздоровлении пострадавших во время пожара; об исцелении при различных заболеваниях, о помощи в учении и на работе.Праздник Казанской иконы Божией МатериДни почитания иконы:Согласно церковному уставу накануне праздника в храмах проходит всенощное бдение. Священнослужители облачаются в голубые "богородичные" одежды и вместе с прихожанами молятся перед святыней. А после литургии в этот день, перед иконой читают молитвы и поют гимны. Если храм посвящен этой иконе, то вокруг него совершается крестный ход.Елена Стажук советует каждому православному христианину в день Казанской иконы Божией Матери посетить литургию. Кроме того, лучшим действием в такой праздник, по мнению эксперта, будет исповедаться и причаститься.Молитвы перед иконойВерующие читают перед образом Казанской Божией Матери молитвы, каноны и акафист и поют особые гимны – тропарь и кондак.Тексты молитвМолитва первая:О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех с ве́рою Тебе́ моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти; да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ния се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ния грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.Молитва вторая:О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́, вы́шшая а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру блага́я Помо́щнице, и всем лю́дем утвержде́ние, и во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри и ны́не, Госпоже́ Всеми́лостивая, на рабы́ Твоя́, Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия и покланя́ющияся пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́, и по́мощи и заступле́ния Твоего́ прося́щия. О, Всеми́лостивая и Премилосе́рдая Де́во Богоро́дице Чи́стая! Воззри́, Госпоже́, на лю́ди Твоя́: мы бо гре́шнии не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего. Ты еси́ засту́пница и предста́тельница на́ша. Ты еси́ оби́димых защище́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдо́вам храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем, и на Твой Пречи́стый о́браз с Предве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м взира́юще, умиле́нное пе́ние Тебе́ прино́сим и вопие́м: поми́луй нас, Ма́ти Бо́жия, и проше́ние на́ше испо́лни, вся бо суть возмо́жна хода́тайству Твоему́: я́ко Тебе́ сла́ва подоба́ет ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.ТропарьЗаступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего,/ и всем твориши спастися,/ в державный Твой покров прибегающим./ Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице,/ иже в напастех, и скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими,/ предстоящих и молящихся Тебе/ умиленною душею и сокрушенным сердцем,/ пред пречистым Твоим образом со слезами,/ и невозвратно надежду имущих на Тя/ избавления всех зол./ Всем полезная даруй/ и вся спаси, Богородице Дево:// Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.КондакПритецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу,/ скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы,/ ускорим на молитву и потщимся на покаяние:/ источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица,/ предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол// благонравныя и богобоящияся рабы Своя.ВеличаниеВеличаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтем образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающым.Как правильно молиться"Лучше всего та молитва, которая идёт от сердца. Где вы её будете совершать – не так уж и важно. Если у вас с собой есть образ (например, в бумажнике или на заставке телефона), то обратитесь к этому образу", – говорит Елена Стажук. А в день праздника Казанской иконы Божьей Матери желательно сходить в храм и поучаствовать в таинстве Евхаристии.Мастер-иконописец отмечает, что во время написания иконы человек не может не молиться. И иконописец – начинающий или со стажем, – всегда разговаривает с образом, который пишет. Это может быть молитва своими словами. Но это обращение к Богородице и к Иисусу Христу. Такое общение происходит на протяжении всего написания образа. В написании иконы человек вкладывает все свои способности, все движения своего сердца, всё лучшее, что у него есть.Храмы и соборыХрамы, посвященные иконе Казанской Божией Матери – нередкое явление для центральной части России. В сердце современной столицы, на Красной площади, в XVII веке возводится храм в честь иконы Казанской Божией Матери в благодарность за покровительство и помощь в борьбе с Польско-литовскими интервентами. В 1936 году он был снесен, а в 1993-м воссоздан по сохранившимся обмерам.В северной столице в начале XIX века для хранения списка с иконы строится в классическом стиле Казанский собор на Невском проспекте, он становится памятником воинской славы Отечественной войны 1812 года, долгое время является главным храмом столицы. "Этот храм был построен архитектором Андреем Воронихиным в содружестве с лучшими скульпторами и художниками первой половины XIX века для хранения Казанской иконы Божьей матери. Его строение, как и у многих русских храмов, носит крестово-купольную форму, хотя и имеет некоторые особенности базилик Византии или Древнего Рима. В его основе 136 колонн, а стены украшает роскошная живопись художников конца XVIII — начала XIX веков: Карла Брюллова, Федора Бруни, Петра Басина, Василия Шебуева, Владимира Боровиковского, Григория Угрюмова, Бориса Бессонова и т.д.", – комментирует Наталья Рогова.В Казанском Богородицком монастыре, основанном в год обретения иконы, в котором хранится один из самых старых списков, святыня является духовным и композиционным центром. Наталья Дынникова поясняет, что храм Казанской иконы Божией Матери после долгих археологических раскопок был восстановлен и освящен 21 июля 2021 года патриархом Кириллом.

https://ria.ru/20220228/molitvy-1775546506.html

https://ria.ru/20220623/bogoroditsa-1797518036.html

https://ria.ru/20220430/ikony-1786341401.html

https://ria.ru/20220628/prazdniki-1798725999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

русская православная церковь, иисус христос, россия, религия, праздник казанской иконы божией матери