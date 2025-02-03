https://ria.ru/20250203/post-1851250657.html

Первая неделя Великого поста-2025: как называется, правила и запреты

Первая неделя Великого поста 2025: службы, питание, молитвы в 1-ю седмицу

Первая неделя Великого поста-2025: как называется, правила и запреты

Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и закончится 19 апреля. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и закончится 19 апреля. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как называется первая неделя Великого поста, какие службы проводят в эти дни в храмах, что можно и нельзя делать в 1-ю седмицу, ограничения в питании и другие запреты — в материале РИА Новости.Первая неделя Великого постаВеликий пост для христиан — это семь седмиц (недель) духовного очищения и покаяния, время молитв и общения с Богом, отказ от развлечений, ограничения в пище. Первая седмица вводит верующего в пост. В эти дни необходимо соблюдать особенно строгие предписания. Например, в первый день говения и вовсе рекомендовано отказаться от вкушения пищи, пить чистую воду или компоты.ДатыВеликий пост, условно, можно разделить на два периода:Итого, Великий пост продолжается 48 дней.По православному календарю в 2025 году в понедельник 3 марта начинается первая неделя поста и заканчивается она в воскресенье — 9 марта. Воздержание первой седмицы значительно строже остальных.Как называетсяПервая седмица поста именуется “Торжеством православия”. Установлен праздник был по случаю восстановления в Византии иконопочитания в 843 году — после длительного периода иконоборчества. именно это событие ежегодно вспоминают в первое воскресенье Великого поста.Подготовка к постуВажно готовиться к посту не только физически — ограничивая себя в пище животного происхождения, но и морально. Это время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом.Цель поста заключается в том, чтобы поменять свою жизнь к лучшему: изменить чувства, поскольку духовная природа человека неразрывно связана с физической, а состояние тела влияет на состояние души.Таким образом, результатом поста должна стать глубокая перемена в человеческих мыслях: в его отношении к окружающим, мировоззрении и восприятии ценностей, в понимании того, что в мире непреходящее, а что — второстепенное.СлужбыВ первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения, во время которых звучат особые песнопения. В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение состоит из утрени, часов, последования изобразительных и вечерни. Литургия в этот период не совершается. А в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон святого Андрея Критского. Текст его посвящен покаянию человека, воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. Верующим, которые не имеют возможности прийти на службу в храм, рекомендуется включить этот канон в свое вечернее молитвенное правило.В пятницу после окончания Литургии совершается молебный канон в честь великомученика Феодора Тирона, мученически погибшего в 306 году. Спустя полвека после смерти он явился во сне антиохийскому епископу Евдоксию. И предупредил о том, что император Юлиан Отступник кровью жертвенных животных окропил все запасы еды в городе. Евдоксий поведал об этом христианам и призвал ничего съестного в этот день не покупать, а питаться эти сутки коливом (вареной пшеницей с медом), таким образом все смогли сохранить пост.По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива.ПитаниеПравила поста регулирует Типикон — церковный устав, который изначально был составлен для монастырей. Однако известно, что по правилам Типикона добровольно жили и многие миряне.Питание по уставу кратко выглядит так:Во время Великого поста следует полностью исключить из рациона:Первая седмица Великого поста отличается особой строгостью, церковь в первый день рекомендует и вовсе отказаться от пищи. Но не стоит доводить до фанатизма. Также немаловажно руководствоваться особенностями своего организма и состоянием здоровья.Миряне самостоятельно решают, какими будут ограничения на период поста лично для них и из чего будет состоять ежедневный рацион. Обсудить эти вопросы всегда можно с духовником или исповедующим священником. Для тех, кто хочет строго следовать правилам поста, по церковному уставу нужно придерживаться правил питания в первую седмицу:Разумеется, Церковь всегда разрешает послабления во время поста болящим, детям, беременным и кормящим, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, да и просто людям неподготовленным.Праздники на первой неделеВ первый день Великого поста верующие чтят память основателя храма в честь Успения Пресвятой Богородицы — святого Космы Яхромского. А также вспоминают святителя Льва I, который защищал православие от манихейской и евтихианской ересей.На следующий день, 4 марта, чтят память учеников апостола Павла — Архиппа и Филимона, которые подверглись гонениям и приняли мученическую смерть в годы правления императора Нерона.В субботу первой седмицы Великого поста, церковь празднует память святого Поликарпа. Епископ пострадал за христианскую веру при императоре Аврелии.В этот же день отмечают день обретения святых мощей святой Матроны Московской в 1998 году на Даниловском кладбище.А 9 марта верующие отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Первое событие произошло на горе Елеонской, а второе — в пещере возле Емессы.Что можно делатьВерующие должны сосредоточиться на своей духовной жизни и придерживаться ограничений в еде в первую неделю поста, обращаться с молитвами к Богу, читать самостоятельно и слушать в храмах Великий Покаянный канон Андрея Критского.В Чистый понедельник (3 марта) можно сделать уборку в доме после празднования Масленицы. Постараться воздержаться от приема пищи. Пить можно воду, компоты, чаи, фруктовые смузи, соки, кофе. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без добавления подсолнечного масла. Среда и пятница — дни, когда необходимо придерживаться "сухоядения", допустимо есть свежие овощи, фрукты и орехи. В субботу и воскресенье в меню можно включить блюда, приготовленные на растительном масле, разрешается также немного вина.Священнослужители призывают верующих постараться вступить в Великий пост с чистыми помыслами, разрешить существующие конфликты, не держать зла, простить все обиды и по возможности примириться со всеми. Учиться жить без какой-то пагубной привычки и с Божьей помощью изменить что-то к лучшему в самом себе.Чего нельзя делатьНа первой седмице Великого поста православным христианам нельзя употреблять в пищу мясо, птицу, полуфабрикаты из них, яйца, молоко и молочные изделия, включая сливочное масло, сдобную выпечку, под запретом и крепкие напитки. На протяжении этой недели верующим также е следует сквернословить и злиться, желать плохого, ругаться. Не стоит с началом поста посещать развлекательные мероприятия, а также устраивать шумные праздники с множеством гостей. Кроме того, церковь рекомендует учиться совладать со своими желаниями и страстями.

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https://ria.ru/20250203/post-1850387242.html

https://ria.ru/20250203/tserkovnyy-1914410309.html

https://ria.ru/20250202/maslenitsa-1600125076.html

https://ria.ru/20250202/kalendar-1984676783.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

религиозные праздники, великий пост , русская православная церковь, еда, питание