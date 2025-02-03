Первая неделя Великого поста-2025: как называется, правила и запреты
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСовершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Великий пост в 2025 году начнется 3 марта и закончится 19 апреля. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как называется первая неделя Великого поста, какие службы проводят в эти дни в храмах, что можно и нельзя делать в 1-ю седмицу, ограничения в питании и другие запреты — в материале РИА Новости.
Первая неделя Великого поста
Великий пост для христиан — это семь седмиц (недель) духовного очищения и покаяния, время молитв и общения с Богом, отказ от развлечений, ограничения в пище. Первая седмица вводит верующего в пост. В эти дни необходимо соблюдать особенно строгие предписания. Например, в первый день говения и вовсе рекомендовано отказаться от вкушения пищи, пить чистую воду или компоты.
Даты
Великий пост, условно, можно разделить на два периода:
- 1.Великую Четыредесятницу (40 дней) — в память о том, как сам Иисус Христос постился 40 дней в пустыне. Заканчивается Четыредесятница пятницей шестой недели Великого поста. Далее следуют Лазарева суббота (есть рубу еще нельзя, но вот икру — можно) и Вербное воскресенье (разрешается вкушать рыбу).
- 2.Страстную седмицу — это последняя неделя Великого поста (с понедельника по субботу, а в воскресенье — Пасха). На этой неделе вспоминаются предательство Иуды и крестные страдания Христа, потому пост в эту седмицу особенно строгий.
Итого, Великий пост продолжается 48 дней.
По православному календарю в 2025 году в понедельник 3 марта начинается первая неделя поста и заканчивается она в воскресенье — 9 марта. Воздержание первой седмицы значительно строже остальных.
Как называется
Первая седмица поста именуется “Торжеством православия”. Установлен праздник был по случаю восстановления в Византии иконопочитания в 843 году — после длительного периода иконоборчества. именно это событие ежегодно вспоминают в первое воскресенье Великого поста.
Подготовка к посту
Важно готовиться к посту не только физически — ограничивая себя в пище животного происхождения, но и морально. Это время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом.
Цель поста заключается в том, чтобы поменять свою жизнь к лучшему: изменить чувства, поскольку духовная природа человека неразрывно связана с физической, а состояние тела влияет на состояние души.
Таким образом, результатом поста должна стать глубокая перемена в человеческих мыслях: в его отношении к окружающим, мировоззрении и восприятии ценностей, в понимании того, что в мире непреходящее, а что — второстепенное.
Службы
В первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения, во время которых звучат особые песнопения. В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение состоит из утрени, часов, последования изобразительных и вечерни. Литургия в этот период не совершается. А в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.
С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон святого Андрея Критского. Текст его посвящен покаянию человека, воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. Верующим, которые не имеют возможности прийти на службу в храм, рекомендуется включить этот канон в свое вечернее молитвенное правило.
Прихожане во время службы в храме
В пятницу после окончания Литургии совершается молебный канон в честь великомученика Феодора Тирона, мученически погибшего в 306 году. Спустя полвека после смерти он явился во сне антиохийскому епископу Евдоксию. И предупредил о том, что император Юлиан Отступник кровью жертвенных животных окропил все запасы еды в городе. Евдоксий поведал об этом христианам и призвал ничего съестного в этот день не покупать, а питаться эти сутки коливом (вареной пшеницей с медом), таким образом все смогли сохранить пост.
По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива.
Питание
Правила поста регулирует Типикон — церковный устав, который изначально был составлен для монастырей. Однако известно, что по правилам Типикона добровольно жили и многие миряне.
Питание по уставу кратко выглядит так:
- понедельник (кроме понедельника 1-й седмицы), среда, пятница — сырая пища без масла, один раз в день;
- вторник, четверг — вареная пища без масла, один раз в день;
- суббота (кроме страстной), воскресенье — вареная пища с маслом, разрешается вино.
Во время Великого поста следует полностью исключить из рациона:
- мясо, птицу, полуфабрикаты и колбасные изделия;
- молоко и кисломолочные продукты, включая сыр, масло, соусы сливочные;
- яйца и все продукты с их содержанием;
- сдобные и кондитерские изделия;
- алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни).
Первая седмица Великого поста отличается особой строгостью, церковь в первый день рекомендует и вовсе отказаться от пищи. Но не стоит доводить до фанатизма. Также немаловажно руководствоваться особенностями своего организма и состоянием здоровья.
Миряне самостоятельно решают, какими будут ограничения на период поста лично для них и из чего будет состоять ежедневный рацион. Обсудить эти вопросы всегда можно с духовником или исповедующим священником. Для тех, кто хочет строго следовать правилам поста, по церковному уставу нужно придерживаться правил питания в первую седмицу:
- понедельник - вода;
- вторник - хлеб и вода;
- среда - сырые продукты и блюда из них, без масла;
- четверг - сырые продукты и блюда из них, без масла;
- пятница- вареная пища без масла;
- суббота - вареная пища с растительным маслом, вино;
- воскресенье - вареная пища с растительным маслом, вино.
Разумеется, Церковь всегда разрешает послабления во время поста болящим, детям, беременным и кормящим, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, да и просто людям неподготовленным.
Праздники на первой неделе
В первый день Великого поста верующие чтят память основателя храма в честь Успения Пресвятой Богородицы — святого Космы Яхромского. А также вспоминают святителя Льва I, который защищал православие от манихейской и евтихианской ересей.
На следующий день, 4 марта, чтят память учеников апостола Павла — Архиппа и Филимона, которые подверглись гонениям и приняли мученическую смерть в годы правления императора Нерона.
В субботу первой седмицы Великого поста, церковь празднует память святого Поликарпа. Епископ пострадал за христианскую веру при императоре Аврелии.
В этот же день отмечают день обретения святых мощей святой Матроны Московской в 1998 году на Даниловском кладбище.
А 9 марта верующие отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Первое событие произошло на горе Елеонской, а второе — в пещере возле Емессы.
Что можно делать
Верующие должны сосредоточиться на своей духовной жизни и придерживаться ограничений в еде в первую неделю поста, обращаться с молитвами к Богу, читать самостоятельно и слушать в храмах Великий Покаянный канон Андрея Критского.
В Чистый понедельник (3 марта) можно сделать уборку в доме после празднования Масленицы. Постараться воздержаться от приема пищи. Пить можно воду, компоты, чаи, фруктовые смузи, соки, кофе. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без добавления подсолнечного масла. Среда и пятница — дни, когда необходимо придерживаться "сухоядения", допустимо есть свежие овощи, фрукты и орехи. В субботу и воскресенье в меню можно включить блюда, приготовленные на растительном масле, разрешается также немного вина.
Священнослужители призывают верующих постараться вступить в Великий пост с чистыми помыслами, разрешить существующие конфликты, не держать зла, простить все обиды и по возможности примириться со всеми. Учиться жить без какой-то пагубной привычки и с Божьей помощью изменить что-то к лучшему в самом себе.
Чего нельзя делать
На первой седмице Великого поста православным христианам нельзя употреблять в пищу мясо, птицу, полуфабрикаты из них, яйца, молоко и молочные изделия, включая сливочное масло, сдобную выпечку, под запретом и крепкие напитки. На протяжении этой недели верующим также е следует сквернословить и злиться, желать плохого, ругаться. Не стоит с началом поста посещать развлекательные мероприятия, а также устраивать шумные праздники с множеством гостей. Кроме того, церковь рекомендует учиться совладать со своими желаниями и страстями.