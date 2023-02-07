Великий пост в 2023 году: календарь питания на каждый день

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля. Какие правила существуют для монахов и мирян, какая еда в пост запрещена, а что допустимо употреблять в пищу, календарь питания по дням: меню и рецепты на каждый день, - в материале РИА Новости. Великий пост в 2023 году продлится с 27 февраля по 15 апреля. Какие правила существуют для монахов и мирян, какая еда в пост запрещена, а что допустимо употреблять в пищу, календарь питания по дням: меню и рецепты на каждый день, - в материале РИА Новости.

Питание в Великий пост

Перед наиболее значимыми праздниками верующие христиане соблюдают посты для того, чтобы очистить тело и душу: по церковным канонам строгая диета, молитвы, запрет на зависть и сквернословие, прощение обид способствуют приближению человека к Богу. Великий пост - самый важный, он должен подготовить христианина к Пасхе, празднику, установленному в честь воскрешения Христа. Этот пост самый строгий, в первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первая и последняя недели имеют особые ограничения в меню. Даты начала и окончания поста зависят от того, на какой день выпадает Пасха, в 2023 году - это 16 апреля, поэтому поститься верующим необходимо с 27 февраля по 15 апреля.

Как подготовиться к посту

Важно готовиться к посту не только физически, но и морально. Священники в первую очередь советуют оценить свои силы.

"Выражение “постовой подвиг”, которое так часто повторяют в проповедях и в советах, не надобно понимать буквально и ставить перед собой задачи, непосильные для организма и для души", - говорит протоиерей Александр Авдюгин.

По его словам, часто верующий переоценивает свои возможности, а когда понимает, что цели, которые он поставил перед собой, невыполнимы, то разочаровывается и часто совсем отказывается от поста. С точки зрения Церкви, важно провести духовную подготовку. Не зря в православном календаре этот период предваряют три специальные недели, которые постепенно настраивают верующих на Святую Четыредесятницу.

"В среду и пятницу недели сыропустной — Масленичной — уже совершаются богослужения по великопостному уставу. А вообще с богослужебной точки зрения это особый период, когда читаются особые молитвы. Поэтому, наверное, нужно заранее рассчитать свое время так, чтобы попасть в храм на службу, особенно в первые четыре дня поста", — подчеркивает в беседе с РИА Новости церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

© Pexels / Trang Doan Ягоды и фрукты © Pexels / Trang Doan Ягоды и фрукты

В Церкви призывают вступить в Великий пост без каких-либо взаимных обид. Для этого нужно примириться с родными, близкими, друзьями и коллегами, попросив у них прощения.

"Собственно, эта традиция, которая совершается в последний день перед постом ( Прощеное воскресенье ), зародилась полторы тысячи лет назад в монастырях Палестины. Все семь постных недель монахи проводили в полном уединении в пустыне, поэтому перед тем, как разойтись, они примирялись друг с другом, зная, что кто-то мог не вернуться обратно к празднику Пасхи. Мне кажется, об этой истории нужно помнить тем, кто собирается поститься", — отмечает отец Макарий.

Тем не менее каких-либо единых принципов подготовки к Великому посту, уверяет он, нет. По-хорошему, этот вопрос нужно обсуждать со священником. Ведь, по словам монаха, "не человек существует для поста, а пост для человека".

С точки зрения медицины не следует сильно наедаться во время масленичной недели, это не только чревато растяжением желудка, но и проблемами со здоровьем, так как обилие жирной пищи противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Перед постом следует постепенно отказываться от “запрещенных” продуктов, добавляя в свой рацион больше свежих овощей и фруктов. Резкий отказ от мясной пищи может стать стрессом для организма и обострить хронические болезни.

Не следует поститься пожилым, детям, беременным женщинам, людям с тяжелыми заболеваниями.

Основные правила питания

В первую неделю поста Церковь советует придерживаться особенно строгих правил, а в первый день (Чистый понедельник) вообще отказаться от пищи. Такие же ограничения действуют и на период Страстной седмицы, во все дни этой недели разрешено сухоядение, а в пятницу нельзя есть до выноса плащаницы во время вечерни. На Благовещение Пресвятой Богородицы (в этом году праздник приходится на 7 апреля) и в Вербное воскресенье (9 апреля) разрешено принимать в пищу блюда из рыбы, а в Лазареву субботу (перед Вербным воскресеньем) допускается употребление рыбной икры. Все строгие правила питания в Великий пост установлены монастырским уставом для монахов, мирянам не обязательно их придерживаться. Прихожане могут согласовать свой рацион питания с духовными наставниками и лечащими врачами, исходя из возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств.

Чего есть нельзя

Во время Великого поста из рациона исключаются:

— мясо и птица;

мясо и птица; — мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;

мясные полуфабрикаты и колбасные изделия; — молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;

молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр; — яйца и все продукты с их содержанием;

яйца и все продукты с их содержанием; — сливочные соусы;

сливочные соусы; — алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);

алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни); — сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.

© Depositphotos.com / studioM Продукты для приготовления щей © Depositphotos.com / studioM Продукты для приготовления щей

Рекомендованные продукты

В Великий пост можно употреблять:

— овощи;

овощи; — фрукты и ягоды;

фрукты и ягоды; — бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.);

бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.); — все виды злаков;

все виды злаков; — орехи и сухофрукты;

орехи и сухофрукты; — грибы;

грибы; — черный хлеб и хлебцы;

черный хлеб и хлебцы; — все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу;

все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу; — мед;

мед; — хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла;

хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла; — растительное масло (в дни, когда оно разрешено).

Растительное масло

Растительное масло не является “запретным” продуктом и его можно использовать в пост, исключая некоторые дни, когда рекомендовано от него отказаться, включая первую и последнюю недели поста. Монахам и священнослужителям разрешается принимать в пищу растительные масла только по выходным, а также 5 апреля (в честь стояния Марии Египетской). Миряне могут готовить блюда на растительном масле без ограничений.

Рыба

Христиане, которые придерживаются правил поста, могут позволить себе блюда из рыбы в Благовещение (7 апреля) и в Вербное Воскресенье (9 апреля). В Лазареву субботу, которая предшествует Вербному Воскресенью, разрешается есть рыбную икру, а сама рыба под запретом. По поводу морепродуктов существует два противоположных мнения: некоторые представители Церкви полагают, что такая пища — то же самое, что рыба, поэтому ее запрещено есть во время Великого поста, другие считают, что, поскольку большинство моллюсков бескровные, то ограничения на них не распространяются.

Сухоядение

Это одна из строгих степеней поста, употребление растительной пищи без масла в холодном виде. В церковном уставе о сухоядении сказано: "… ясти хлеб, и сурово зелие, и варение без посласти, … и пием укроп с медом". То есть, дозволены: хлеб, вода, соль, сырые или квашеные овощи, зелень, мед, термически обработанная пища растительного происхождения без вкусовых приправ и сладостей. На Руси предписание о "сухоядении" понималось как, пусть даже сваренная, но остывшая еда. Сухоядение для монахов предписано по понедельникам, средам и пятницам Великого поста, исключая те дни, когда прием пищи вообще не рекомендован.

Календарь питания по дням

Ограничения в рационе различаются по дням и неделям.

Меню на каждый день

Для тех, кто намерен строго соблюдать пост, существует установленная церковным уставом таблица.

День недели/неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Понедельник вода сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла Вторник хлеб и вода вареная пища без масла вареная пища без масла вареная пища без масла Среда сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла Четверг сырые продукты и блюда из них, без масла вареная пища без масла вареная пища без масла вареная пища без масла Пятница вареная пища без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла сырые продукты и блюда из них, без масла Суббота вареная пища с растительным маслом, вино вареная пища с растительным маслом, вино вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино Воскресенье вареная пища с растительным маслом, вино вареная пища с растительным маслом, вино вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино вареные продукты и блюда с растительным маслом, вино

© iStock.com / fcafotodigital Стейк из сырого лосося на деревянной разделочной доске © iStock.com / fcafotodigital Стейк из сырого лосося на деревянной разделочной доске

Приблизительно меню на время поста может выглядеть так:

День недели Завтрак Обед Ужин Понедельник овсянка с помидорами и луком суп из чечевицы, капустный салат с огурцом рис на пару, салат из стручковой фасоли Вторник пшенная каша гороховый суп, капустный салат с яблоками гречка, овощной салат Среда овсяная каша с сухофруктами суп с лапшой, овощами и томатной пастой, свекольные котлеты чечевица с овощами Четверг сладкий плов с орехами и сухофруктами томатный гаспачо картофель с помидорами. Пятница гречневая каша с луком морковный суп с нутом, салат из редиса и огурцов гречка с запеченными овощами Суббота овсяные блины с фруктами рассольник с перловкой, котлеты из чечевицы и риса голубцы с рисом и грибами, овощи Воскресенье овсяная каша с курагой щи из кислой капусты с грибами, рисовые тефтели тушеный картофель с грибами, овощи

Рецепты блюд в Великий пост

Для того, чтобы правильно питаться во время поста, необходимо включать в свой рацион больше растительного белка и пищу, содержащую сложные углеводы. Несмотря на строгие ограничения, блюда могут быть вкусными и разнообразными.

© Фото : Pixabay / RitaE Хлеб с чабрецом © Фото : Pixabay / RitaE Хлеб с чабрецом

Картофель с помидорами Категория Гарнир Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг картофель 1 кг помидоры 5 г тмин, семена 50 г маслины 5 шт. зубчики чеснока 60 мл майонез (постный) 200 мл вода по вкусу соль, перец по вкусу зелень Приготовление 1 Помидоры очистить от кожицы, обварив кипятком, порезать на четыре части. Картофель очистить, с одной стороны сделать частые продольные надрезы. Семена тмина растолочь. 2 На противень сначала выложить помидоры, потом картофель, посолить, поперчить, добавить тмин, залить водой. 3 Поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. 4 Зубчики чеснока растолочь, смешать с майонезом, смазать картофель. Маслины нарезать колечками, посыпать на картофель, оставить запекаться еще 15 минут.

© Pixabay / RitaE Гороховый суп © Pixabay / RitaE Гороховый суп

Томатный гаспачо Категория Суп Кухня Испанская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 450 г помидоры 1 шт. лук репчатый 1 шт. консервированный болгарский перец 1 шт. огурцы 600 г томатный сок 35 г кинза 5 г красный винный уксус 50 г оливковое масло по вкусу соус табаско Приготовление 1 Помидоры, лук и огурцы нарезать небольшими кусочками, положить в блендер, добавить перец, измельчить до состояния пюре. 2 Добавить в массу томатный сок, мелко нарезанную кинзу, немного табаско и поставить в холодильник для охлаждения.

© Pixabay / Steve Buissinne Мед © Pixabay / Steve Buissinne Мед

Медово-грушевый пирог Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 200 г сахар 200 мл вода 30 г мед 5 г сода 5 г лимонная кислота 5 100 г орех грецкий 100 мл растительное масло 250 г мука 4 шт. груша по вкусу корица Приготовление 1 Сахар, воду и растительное масло смешать и немного нагреть, добавить мед, размешать до растворения. 2 Добавить соду, лимонную кислоту, корицу, орехи, измельченные до состояния муки, и муку (тесто должно напоминать густую сметану). 3 Груши очистить, нарезать кубиками, добавить в тесто. 4 Духовку разогреть до 200 градусов, выпекать пирог в форме 30-35 минут.

Возможные проблемы при постном питании

Так как в меню во время поста отсутствует животный белок и незаменимые аминокислоты, не рекомендовано поститься беременным женщинам, детям и людям, занимающимся тяжелым физическим трудом. Можно добавить бобовые и грибы, но при строгом соблюдении поста вареную пищу разрешено есть 2-3 раза в неделю, поэтому дефицита белка избежать не удастся.

Отсутствие полноценного питания может спровоцировать авитаминоз и анемию, которые часто и так развиваются в конце зимы. Из-за отказа от животных и растительных масел организм не может усвоить жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К).

Избыток сырых овощей и фруктов опасен для больных гастритом, язвой желудка, холециститом, панкреатитом, застоем желчи и некоторыми другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.