https://ria.ru/20210721/kazanskaya-1742091171.html

"Плохой знак для России". Куда исчезла самая почитаемая святыня

"Плохой знак для России". Куда исчезла самая почитаемая святыня - РИА Новости, 21.07.2021

"Плохой знак для России". Куда исчезла самая почитаемая святыня

Православные верующие в среду отмечают день Казанской иконы Божьей Матери. История этого чудотворного образа окутана тайной: святыню обрели в 1579-м при... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:00

2021-07-21T08:00

2021-07-21T11:40

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные верующие в среду отмечают день Казанской иконы Божьей Матери. История этого чудотворного образа окутана тайной: святыню обрели в 1579-м при загадочных обстоятельствах. А спустя триста лет столь же необъяснимым образом она бесследно исчезла. Где сегодня могут прятать реликвию — в материале РИА Новости.Ночная кража"Караул! Жулики!" — разнесся крик по Богородицкому монастырю в ночь на 29 июня 1904-го. Монахини сначала решили, что это розыгрыш, ведь обитель хорошо охраняли. Но вскоре в подвале колокольни они обнаружили связанным одного из сторожей — неизвестные, угрожая оружием, отняли ключи и проникли в соборный храм.Здесь хранилась одна из самых значимых православных святынь — Казанская икона Богоматери. В те июньские дни ее выставили для поклонения рядом с привезенным Смоленским образом. Приложиться к реликвиям съехались десятки тысяч паломников под охраной сотен полицейских.Казань испытала шок: "Богоматерь пропала!" Весь город судачил, как такое могло случиться. Рассказывали о странном молодом человеке, до исчезновения несколько дней подряд подолгу стоявшем перед образом.По горячим следам жандармы задержали подозреваемых — Анания Комова и Варфоломея Стояна. Девятилетняя Евгения Кучерова, дочь сожительницы Стояна, сообщила, что видела, как тот рубил большим ножом икону Спасителя, а Комов — икону Богоматери. С реликвии сняли серебряный оклад, доску бросили в печь.Но подельников в криминальных кругах Казани знали как мелких форточников. С чего вдруг им идти на большое дело? А Кучерова постоянно меняла показания.Кроме того, путался и Варфоломей Стоян. Он утверждал, что изрубил и сжег икону. Потом заявил, что продал ее старообрядцам, дававшим большие деньги за старорусские образы.Несмотря на нестыковки, версию с уничтожением приняли за основную. Жандармы спешили отчитаться о проделанной работе, ведь расследование контролировал лично император Николай II.Популярные версииСуд признал Комова и Стояна виновными. Но в Казани в это не очень поверили."Многие рассматривали это событие как предвестие грозных бурь, которые вслед за этим и вправду последовали. В целом же произошедшее ярко характеризовало состояние российского общества. Стало возможно доселе немыслимое: поднять руку на икону", — говорит глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Согласно наиболее популярной народной легенде, игуменья Богородицкого монастыря знала, что икону хотят похитить. Поэтому оригинальный образ на ночь она подменяла копией.Другая байка: икона попала к Аграфене Шамовой — вдове крупного казанского купца. Она придерживалась старообрядчества и якобы заказала похищение образа. Известно, что богатые староверы в начале прошлого века активно скупали иконы, написанные до раскола. Вполне возможно, считали люди, Шамова спрятала и Богородицу.Полиция не подтвердила эти версии. Но и не опровергла. Более того, о Казанском образе вскользь упоминает один из полицейских отчетов 1917-го. И это воодушевило некоторых исследователей.Оригинал или копияВ 1917-м громкое покушение на святыню произошло в Москве. Там украли оклад… тоже Казанской иконы — чудотворного списка (копии) оригинального образа, хранившегося в одноименном соборе на Красной площади.Это оклад 1612 года. Икона из Казани была знаменем народного ополчения во главе с Мининым и Пожарским, поэтому освобождение Москвы верующие приписывают Божией Матери. Часть ученых полагают, что образ вообще не увозили из российской столицы. А на Волгу отправили копию."Никаких экспертиз не проводили. Поэтому трудно сказать, где был список, а где — оригинал", — отмечает церковный историк, иерей Александр Щелкачев.Еще больше запутывает исследователей то, что московский список — не единственный. Оригинальный образ нашли в Казани в 1579-м после страшного пожара. Царь Иван Грозный на месте обретения иконы повелел построить Богородицкий монастырь. И сделать две копии.Первая хранилась на Красной площади, вторая — в царских покоях. Перед ней каждое утро молилась жена Ивана V Прасковья Федоровна. Младший брат царя, Петр I, спустя десятки лет отвез образ в Санкт-Петербург, и с тех пор она находится в питерском Казанском соборе.А может, там не копия? Известно, что перед решающими сражениями Северной войны Петр неоднократно молился у оригинального образа в Казани. А после Полтавской битвы в 1709-м на время привозил его в Петербург.След ВатиканаЕсть и другая версия. В 1960-м Русская православная церковь за границей (созданная духовенством РПЦ, бежавшим от большевиков) узнала о некоем коллекционере, у которого есть "древняя Казанская икона Богоматери, во многом походившая на подлинную". Этот человек утверждал, что святыню доставили в Европу соратники генерала Врангеля. Священники пытались ее выкупить, но антиквар больше не выходил на связь.Спустя 40 лет история получила неожиданное продолжение. Папа римский Иоанн Павел II выразил желание передать РПЦ икону Казанской Богоматери. Образ хранился в его покоях с 1993-го. Как попал туда — неизвестно. Ясно было лишь, что он древний. У верующих появилась надежда, что подлинник наконец-то найден.Но в 2003-м их постигло разочарование. Эксперты установили, что понтифик молился перед довольно поздним списком святыни — XVIII века. Так или иначе, год спустя икона вернулась в Россию.Надежда на обретениеБольше ученые зацепок не находили. "Эксперты не утверждают однозначно, что икона уничтожена. Но сопоставление существующих списков с описанием оригинала показывает, что, вероятнее всего, подлинник не сохранился", — говорит РИА Новости начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений музея имени Андрея Рублева Жанна Белик.Искусствовед указала, что утаить реликвию такого уровня крайне сложно, если бы она была цела, "уже давно явила бы себя"."Людям всегда приятно думать, что дорогая сердцам многих вещь не исчезла, а чудесным образом уцелела. Они не верят, что ее могли просто разрубить и сжечь", — рассуждает исследователь.Отчасти именно тайны и домыслы вокруг исчезновения Казанской иконы сделали ее столь популярной среди православных. Сегодня она наиболее почитаема верующими, которые по-прежнему надеются когда-нибудь вновь обрести святыню.

https://ria.ru/20210719/ikona-1741888906.html

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аналитика - религия и мировоззрение, религиозные праздники, россия, петр i, николай ii, русская православная церковь, москва, ватикан, иван грозный