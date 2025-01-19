https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994259456.html

В России отмечают Крещение Господне

В России отмечают Крещение Господне - РИА Новости, 19.01.2025

В России отмечают Крещение Господне

Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего, или Богоявление. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T00:00:00+03:00

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2025-01-19T00:00:00+03:00

религия

россия

иордан

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего, или Богоявление.Праздник Крещения Господня, наряду с Пасхой, — одно из древнейших христианских торжеств. Он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. После этого события Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Божественной благодати. В этом таинстве люди получили очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Именно поэтому принятие таинства Крещения — это обязательное условие принадлежности к церкви.Изначально в церковной традиции праздник назывался Богоявление (греч. "Эпифания", "Теофания". — Прим. ред.), поскольку во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтвердив тем самым Слово Отца.В церковный календарь праздник Богоявления закрепился в середине II столетия. Поначалу его отмечали вместе с Рождеством Христовым (традиция до сих пор сохранилась в Армянской церкви). Но в IV веке празднование Рождества перенесли на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, иордан, русская православная церковь, религия