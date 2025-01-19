Рейтинг@Mail.ru
В России отмечают Крещение Господне - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:00 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994259456.html
В России отмечают Крещение Господне
В России отмечают Крещение Господне - РИА Новости, 19.01.2025
В России отмечают Крещение Господне
Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего, или Богоявление. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T00:00:00+03:00
2025-01-19T00:00:00+03:00
религия
россия
иордан
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154957/41/1549574133_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_e1ce985dbeea05fc0753b3f6360a35ee.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего, или Богоявление.Праздник Крещения Господня, наряду с Пасхой, — одно из древнейших христианских торжеств. Он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. После этого события Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Божественной благодати. В этом таинстве люди получили очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Именно поэтому принятие таинства Крещения — это обязательное условие принадлежности к церкви.Изначально в церковной традиции праздник назывался Богоявление (греч. "Эпифания", "Теофания". — Прим. ред.), поскольку во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтвердив тем самым Слово Отца.В церковный календарь праздник Богоявления закрепился в середине II столетия. Поначалу его отмечали вместе с Рождеством Христовым (традиция до сих пор сохранилась в Армянской церкви). Но в IV веке празднование Рождества перенесли на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).
https://ria.ru/20250118/kreschenie-1922176486.html
россия
иордан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154957/41/1549574133_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_f9b1ff45b9b4a3281275261aaefec7c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иордан, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Иордан, Русская православная церковь, Религия
В России отмечают Крещение Господне

Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господня

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии на крещение
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии на крещение - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии на крещение
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господнего, или Богоявление.
Праздник Крещения Господня, наряду с Пасхой, — одно из древнейших христианских торжеств. Он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.
После этого события Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Божественной благодати. В этом таинстве люди получили очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Именно поэтому принятие таинства Крещения — это обязательное условие принадлежности к церкви.
Изначально в церковной традиции праздник назывался Богоявление (греч. "Эпифания", "Теофания". — Прим. ред.), поскольку во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтвердив тем самым Слово Отца.
В церковный календарь праздник Богоявления закрепился в середине II столетия. Поначалу его отмечали вместе с Рождеством Христовым (традиция до сих пор сохранилась в Армянской церкви). Но в IV веке празднование Рождества перенесли на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Крещение Господне в 2025 году
Вчера, 14:17
 
РелигияРоссияИорданРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала