В РПЦ рассказали, почему на Сретение освящают свечи

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На Сретение в некоторых храмах Русской православной церкви (РПЦ) освящают свечи, потому что в Евангелии Христос назывался "Светом к просвещению язычников" в связи с этим праздником, рассказал РИА Новости благочинный Сретенского ставропигиального мужского монастыря иеромонах Афанасий (Дерюгин).