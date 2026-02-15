В РПЦ рассказали, почему на Сретение освящают свечи

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. На Сретение в некоторых храмах Русской православной церкви (РПЦ) освящают свечи, потому что в Евангелии Христос назывался "Светом к просвещению язычников" в связи с этим праздником, рассказал РИА Новости благочинный Сретенского ставропигиального мужского монастыря иеромонах Афанасий (Дерюгин).
"Одна из традиций, связанных с праздником Сретения Господня, которую можно встретить в некоторых храмах, — освящение свечей. Есть богослужебный чин, но он не повсеместный и проник в Русскую церковь с запада. Связан он с тем, что на западе в этот праздник совершалось торжественное шествие со свечами. А это, в свою очередь, восходит к тому факту, что Христос называется в Евангелии в связи с этим праздником "светом к просвещению язычников", – рассказал иеромонах.
Сретение Господне (от славянского "встреча") – это один из двенадцати главных церковных праздников, который отмечается в Русской православной церкви ежегодно 15 февраля. Он посвящен встрече праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с младенцем Иисусом Христом, которого по обычаю принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения.