Сретение Господне 2026: открытки и картинки с поздравлениями
00:10 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/sretenie-gospodne-otkrytki-2074040973.html
Сретение Господне: красивые открытки и картинки с поздравлениями
Сретение Господне 2026: открытки и картинки с поздравлениями
Сретение Господне: красивые открытки и картинки с поздравлениями
Сретение Господне — один из важнейших праздников православного календаря, который отмечается на 40 день после Рождества. В 2026 году верующие празднуют Сретение РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T00:10:00+03:00
2026-02-15T00:10:00+03:00
сретение господне
религия
религиозные праздники
православие
открытки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865634148_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_ffacac32c28432647341a2bbbcde566c.jpg
https://ria.ru/20260202/sretenie_gospodne-1844706150.html
https://ria.ru/20210215/sretenie-1597269542.html
сретение господне, религия, религиозные праздники, православие, открытки
Сретение Господне, Религия, Религиозные праздники, Православие, Открытки

Сретение Господне: красивые открытки и картинки с поздравлениями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКрестный ход
Крестный ход - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Крестный ход. Архивное фото
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Сретение Господне — один из важнейших праздников православного календаря, который отмечается на 40 день после Рождества. В 2026 году верующие празднуют Сретение в воскресенье — 15 февраля. В этот день вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки — встречу праведного старца Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме. Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Христа в храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу. У праздника есть и народное значение: встреча зимы с весной, первые признаки пробуждения природы и приближающейся оттепели.
В нашей коллекции собраны разнообразные открытки и картинки с поздравлениями со Сретением Господним — традиционные варианты с религиозными сюжетами, а также иллюстрации, символизирующие пробуждение природы. Скачать и отправить открытки и красивые картинки в цифровом формате можно бесплатно.

Красивые классические открытки со Сретением Господним

Красивые открытки со Сретением Господним отличаются благородством композиции. Подходят для поздравлений православных верующих среди родственников и друзей, напоминая о глубоком духовном значении этого дня. Картинки с традиционным иконографическим изображением Сретения Господня, где запечатлен священный момент, когда старец Симеон принимает на руки младенца Иисуса. Изображения храмов, икон, зажженных свечей, торжественных богослужений можно скачать бесплатно в отличном разрешении. Выберите открытку, соответствующую вашим предпочтениям и нажмите на кнопку “Скачать”.
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
© открытка создана РИА НовостиКрасивая классическая открытка со Сретением Господним
Красивая классическая открытка со Сретением Господним - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Красивая классическая открытка со Сретением Господним
Скачать
Картинки со Сретением с пожеланиями и поздравлениями

© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
Чтобы поздравить родных, маму, бабушку с праздником, можно скачать картинки с уже нанесенными на изображение пожеланиями мира, добра и благополучия для отправки в мессенджерах и социальных сетях. Или скачать понравившуюся открытку со Сретением из нашей подборки и добавить короткое душевное поздравление:
"Со Сретением Господним! Пусть свет веры освещает твой путь!"
"В день Сретения Господня желаю душевного тепла, света и мира в сердце. Пусть Господь хранит тебя и твоих близких!"
"Пусть в день Сретения Господня в твоей жизни произойдет встреча с чудом, а душа наполнится благодатью и радостью!"

Сретение: картинки "Встреча зимы с весной"

В народе говорят: "На Сретение зима с весной встречается". В нашей подборке собраны оригинальные открытки, которые передают атмосферу двух времен года и пробуждения природы: нежные подснежники, капель с крыш, первые проталины и теплые лучи солнца, воркующие птицы. Яркие контрасты сияющего на солнце снега и пробивающихся ростков зелени символизируют обновление и надежду, которые и несет в себе праздник Сретение.
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать
© открытка создана РИА НовостиОткрытка к встрече зимы с весной
Открытка к встрече зимы с весной - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Открытка к встрече зимы с весной
Скачать

Современные и эстетичные открытки на Сретение

Для тех, кто ценит минимализм и современную эстетику, собрали оригинальные и стильные открытки с природными мотивами, иллюстрации с нежными весенними цветами, лаконичные композиции с зажженными свечами, изображения храмов.
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
© открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня
Скачать
 
Сретение ГосподнеРелигияРелигиозные праздникиПравославиеОткрытки
 
 
Заголовок открываемого материала