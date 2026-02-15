Сретение Господне: красивые открытки и картинки с поздравлениями

МОСКВА — РИА Новости. Сретение Господне — один из важнейших праздников православного календаря, который отмечается на 40 день после Рождества. В 2026 году верующие празднуют Сретение в воскресенье — 15 февраля. В этот день вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки — встречу праведного старца Симеона с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме. Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Христа в храм, чтобы совершить благодарственную жертву Богу. У праздника есть и народное значение: встреча зимы с весной, первые признаки пробуждения природы и приближающейся оттепели.

В нашей коллекции собраны разнообразные открытки и картинки с поздравлениями со Сретением Господним — традиционные варианты с религиозными сюжетами, а также иллюстрации, символизирующие пробуждение природы. Скачать и отправить открытки и красивые картинки в цифровом формате можно бесплатно.

Красивые классические открытки со Сретением Господним

Красивые открытки со Сретением Господним отличаются благородством композиции. Подходят для поздравлений православных верующих среди родственников и друзей, напоминая о глубоком духовном значении этого дня. Картинки с традиционным иконографическим изображением Сретения Господня, где запечатлен священный момент, когда старец Симеон принимает на руки младенца Иисуса. Изображения храмов, икон, зажженных свечей, торжественных богослужений можно скачать бесплатно в отличном разрешении. Выберите открытку, соответствующую вашим предпочтениям и нажмите на кнопку “Скачать”.

© открытка создана РИА Новости Красивая классическая открытка со Сретением Господним © открытка создана РИА Новости Красивая классическая открытка со Сретением Господним Скачать

Картинки со Сретением с пожеланиями и поздравлениями

© открытка создана РИА Новости Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием © открытка создана РИА Новости Открытка к празднику Сретения Господня с пожеланием Скачать

Чтобы поздравить родных, маму, бабушку с праздником, можно скачать картинки с уже нанесенными на изображение пожеланиями мира, добра и благополучия для отправки в мессенджерах и социальных сетях. Или скачать понравившуюся открытку со Сретением из нашей подборки и добавить короткое душевное поздравление:

"Со Сретением Господним! Пусть свет веры освещает твой путь!"

"В день Сретения Господня желаю душевного тепла, света и мира в сердце. Пусть Господь хранит тебя и твоих близких!"

"Пусть в день Сретения Господня в твоей жизни произойдет встреча с чудом, а душа наполнится благодатью и радостью!"

Сретение: картинки "Встреча зимы с весной"

В народе говорят: "На Сретение зима с весной встречается". В нашей подборке собраны оригинальные открытки, которые передают атмосферу двух времен года и пробуждения природы: нежные подснежники, капель с крыш, первые проталины и теплые лучи солнца, воркующие птицы. Яркие контрасты сияющего на солнце снега и пробивающихся ростков зелени символизируют обновление и надежду, которые и несет в себе праздник Сретение.

© открытка создана РИА Новости Открытка к встрече зимы с весной © открытка создана РИА Новости Открытка к встрече зимы с весной Скачать

Современные и эстетичные открытки на Сретение

Для тех, кто ценит минимализм и современную эстетику, собрали оригинальные и стильные открытки с природными мотивами, иллюстрации с нежными весенними цветами, лаконичные композиции с зажженными свечами, изображения храмов.

© открытка создана РИА Новости Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня © открытка создана РИА Новости Минималистичная открытка к празднику Сретения Господня Скачать

