Крещение Господне в 2026 году

МОСКВА, 05 дек – РИА Новости. Православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой. Дата и другие традиции праздника, а также где в России в 2026 году будут установлены крещенские купели – в материале РИА Новости.

Крещение Господне 2026 в России

Праздник Крещения Господня, или Богоявление, связан с одним из ключевых событий евангельской истории – крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан . Название праздника произошло от греческого слова, означающего "погружение в воду". Наряду с Пасхой Крещение считается самым древним из христианских торжеств.

Какого числа отмечают православные

Несмотря на столь высокую значимость, ответить, какого числа Крещение в 2026 году, нельзя. Поскольку у разных конфессий и церквей своя дата. Например, Римско-католическая церковь празднует его в ближайшее воскресенье после 6 января. Связано это с календарными особенностями.

В этот же день праздник Крещения отмечает и Армянская апостольская церковь – одна из древнейших в мире. Там торжество совмещено с празднованием Рождества Христова и имеет общее название – Богоявление. Такому же принципу следуют в еще одной древней восточной церкви – Коптской. Правда, в ней этот сдвоенный праздник приходится на 7 января.

Русской православной церкви дата Крещения Господня – самостоятельная и не меняется из года в год: 19 января.

История праздника

Армянская и Коптская церкви сохранили обычай, которому когда-то следовали христиане повсеместно. Так было до конца IV столетия. Изначально в один день верующие отмечали сразу три события: рождение Иисуса Христа , поклонение Ему волхвов и крещение в реке Иордан.

А смысл этих евангельских событий был следующий: Господь воплотился в Вифлееме , был признан как Царь и Мессия сперва волхвами, а затем уже и остальными уверовавшими в Него людьми.

А Крещение Господне произошло на реке Иордан. В ее окрестностях проповедовал Иоанн Предтеча. Впоследствии его назовут Крестителем Господним. Он предрекал скорое пришествие Мессии и призывал людей достойно подготовиться к Его встрече: покаяться и очиститься от всех грехов. А в качестве символического обряда перехода в "новую жизнь" Предтеча троекратно погружал всех приходящих к нему в воду.

И вот однажды к Иоанну на Иордан пришел Христос. "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" – свидетельствует евангелист Лука.

Тем самым человечеству явились три ипостаси Святой Троицы: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Святой Дух. Именно поэтому в православной церкви праздник Крещения Господня имеет второе название – Богоявление.

Традиции и обычаи

Праздник Крещения Господня в Церкви отмечают по-особому. Накануне, 18 января, совершается особая литургия. Она гораздо длиннее, чем в обычные дни. На ней читаются все отрывки из Нового Завета, посвященные вспоминаемому событию. Этот день называется Крещенским сочельником и, по уставу, является постным.

После утренней службы в сочельник духовенство совершает великое освящение воды. Священнослужитель в храме благословляет воду в специальной емкости, а также иногда и в ближайших к приходу водоемах. Делает он это особыми молитвами и троекратным погружением в воду креста.

Крещенская вода еще называется "великой агиасмой" – в переводе с греческого означает "святыня". После ее раздают верующим. Те хранят ее в течение года в каком-нибудь чистом месте или возле икон. Крещенскую воду принято пить понемногу, натощак, предварительно помолившись. Православные верят, что она может исцелить от различных телесных и душевных недугов.

Главное же, к чему всегда призывают священнослужители, – не забывать о духовном смысле праздника Богоявления и не относиться к крещенской воде как к универсальному лекарственному или магическому средству.

Освящают воду и в сам день праздника Крещения Господня, 19 января. Вопреки расхожему заблуждению, эта святая вода, ничем не отличается от освященной накануне, в Крещенский сочельник.

Одна из любимейших в народе традиций праздника – купание в проруби на Крещение. Однако в церковном уставе о ней нет ни слова. Нырять в прорубь на праздник придумали простые люди, а не богословы. Последние 30-40 лет — это самый популярный у россиян ритуал. В купаниях в Москве и Подмосковье ежегодно участвуют несколько сотен тысяч человек.

Купаются как правило в ночь с 18 на 19 января. Причем многие стараются совершить погружение ровно в полночь. Но дневное ли купание или ночное, – абсолютно неважно. Как и то, во сколько купаются на Крещение.

Еще одна народная традиция – гадания. Дело в том, что в период с 6 по 19 января – от Рождества до Крещения – идут Святки. В народе еще говорят "от звезды до воды" – время, когда многие любители заглянуть в будущее решают испытать судьбу.

Самой популярной была ворожба на жениха. Молодые девушки ставили два зеркала – одно напротив другого. Считалось, что в них можно увидеть будущего избранника.

В старину был и более экзотичный вариант узнать жениха — по петуху. Перед ним клали зеркало и две миски: в одной — зерно или деньги, в другой — вода. Если петух подходил сперва к зеркалу, то, как гласит народное поверье, суженый будет красивым, к зерну — богатым, к воде — пьяницей.

Гадали на погоду и урожай. Например, ставили в красный угол каравай, а спустя несколько дней смотрели: уменьшился он в весе или нет. Если стал легче — значит, земля в наступившем году даст меньше плодов, чем в прошлом. А если потяжелел — жди изобилия.

Чтобы узнать погоду, разрезали луковицу на две части. Спустя шесть дней смотрели на одну половину: усохла — первое полугодие будет теплым, дала сок — дождливым. Спустя еще неделю таким же образом получали прогноз на остальные шесть месяцев.

Что нужно делать

Крещение Господне относится к числу двунадесятых – 12 важнейших – праздников церковного календаря. В такие дни лучше всего для верующих будет сначала прийти на службу в храм или помолиться дома.

А только потом уже можно окунуться в прорубь. Если позволяет здоровье. Главное – помнить: в отрыве от церковного учения любая традиция теряет свой смысл. И крещенское омовение может превратиться в простое "моржевание".

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в медиабанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в в храме Христа Спасителя. 18 января 2019 © РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в медиабанк Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в в храме Христа Спасителя. 18 января 2019

Что нельзя делать

Некоторые считают, что в праздник нельзя работать. Однако это не так. Как отмечают священнослужители, вполне допустимо заниматься какими-либо бытовыми или рабочими неотложными делами. Главное – уделить в этот день время и силы молитве, посещению церкви, изучить евангельские события, Крещение Христа.

Кроме того, священники подчеркивают, что нельзя гадать на Крещение – это грех. Этот обычай хоть и популярный, но вовсе не христианский.

Когда и где купаются в проруби

В 2026, как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России будут организованы специальные места — крещенские купели.

Например, в Москве и Подмосковье к празднику будут работать 50 специально оборудованных купелей. Все они, как и полагается, оснащены специальным спасательным оборудованием и техникой: деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями, средствами спасения, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, а также должным освещением.

Кроме того, рядом с местами для купания на Крещение организуют парковки, установят информационные щиты с правилами безопасности, оперативной информацией и схемами транспортного обслуживания. Помимо того, рядом с купелями будут постоянно дежурить медики.

Погодные приметы и поверья

С праздником связано множество примет и поверий. Например, в старину считалось, что в этот день освящаются абсолютно все водоемы, а вся морская вода ненадолго становится пресной. Однако священнослужители постоянно опровергают это. Ничего подобного нет и в церковном уставе.

По погоде в праздничный день определяли, каким будет весь новый год. Так, если в ночь перед Крещением было ясно и морозно, то лето будет сухим и жарким. А если холодно и пасмурно – то жди обильного урожая. А вот полное отсутствие снега – тревожный знак: значит не за горами голодные дни.