Иеромонах рассказал, что верующим делать на Сретение

"На Сретение Господне, как и на любой другой церковный праздник, главное, что призван сделать христианин, — побывать в храме, участвовать в богослужении и в таинствах… Участие в богослужении в этот день — это самое главное. И вообще, церковные праздники мы призваны проводить в добрых делах. Кому-то помочь, поддержать, проявить христианскую любовь — это будет самым лучшим в день Сретения Господня", – сказал иеромонах.