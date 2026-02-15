https://ria.ru/20260215/sretenie-2074461774.html
Иеромонах рассказал, что верующим делать на Сретение
религия
иисус христос
русская православная церковь
религиозные праздники
религия
сретение господне
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Христианам на Сретение нужно уделить время добрым делам, посетить литургию и принять участие в таинствах, сказал РИА Новости благочинный Сретенского ставропигиального мужского монастыря иеромонах Афанасий (Дерюгин).
"На Сретение Господне, как и на любой другой церковный праздник, главное, что призван сделать христианин, — побывать в храме, участвовать в богослужении и в таинствах… Участие в богослужении в этот день — это самое главное. И вообще, церковные праздники мы призваны проводить в добрых делах. Кому-то помочь, поддержать, проявить христианскую любовь — это будет самым лучшим в день Сретения Господня", – сказал иеромонах.
Сретение Господне (от славянского "встреча") – это один из 12 главных церковных праздников, который отмечается в Русской православной церкви
ежегодно 15 февраля. Он посвящен встрече праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с младенцем Иисусом Христом
, которого по обычаю принесли в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.