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Милота зашкаливает: лучшие фото уникальных детенышей в зоопарках России - РИА Новости, 18.01.2025
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Туризм
 
08:00 18.01.2025 (обновлено: 08:04 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/zooparki-1994182061.html
Милота зашкаливает: лучшие фото уникальных детенышей в зоопарках России
Милота зашкаливает: лучшие фото уникальных детенышей в зоопарках России - РИА Новости, 18.01.2025
Милота зашкаливает: лучшие фото уникальных детенышей в зоопарках России
Новорожденные животные — сплошное умиление. Их хочется долго рассматривать и много фотографировать. А зоопарки, где зверята появились на свет, — обязательные... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T08:00:00+03:00
2025-01-18T08:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Новорожденные животные — сплошное умиление. Их хочется долго рассматривать и много фотографировать. А зоопарки, где зверята появились на свет, — обязательные места для посещения во время отдыха. Вместе с музеями, памятниками и театрами они стабильно входят в число достопримечательностей, рекомендованных всеми путеводителями. Ну а вольеры с детенышами привлекают больше всего внимания. Самые красивые кадры — в фотоленте РИА Новости.
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Мария Селиванова
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Милота зашкаливает: лучшие фото уникальных детенышей в зоопарках России

Мэрия Москвы: в столичном зоопарке за год родилось более 1500 детенышей

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Новорожденные животные — сплошное умиление. Их хочется долго рассматривать и много фотографировать. А зоопарки, где зверята появились на свет, — обязательные места для посещения во время отдыха. Вместе с музеями, памятниками и театрами они стабильно входят в число достопримечательностей, рекомендованных всеми путеводителями. Ну а вольеры с детенышами привлекают больше всего внимания. Самые красивые кадры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Московском зоопарке в 2024-м родилось более 1,5 тысячи детенышей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник назвал учреждение уютным домом для животных. В нем в прошлом году появилось пополнение, например, у пары капибар, японских журавлей, кустарниковых собак, беличьих обезьянок саймири.

В июне 2024-го у пары кошачьих лемуров родились двое детенышей. Это особый случай: обычно самка приносит одного малыша.

Детеныш кошачьего лемура в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в 2024-м родилось более 1,5 тысячи детенышей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник назвал учреждение уютным домом для животных. В нем в прошлом году появилось пополнение, например, у пары капибар, японских журавлей, кустарниковых собак, беличьих обезьянок саймири.

В июне 2024-го у пары кошачьих лемуров родились двое детенышей. Это особый случай: обычно самка приносит одного малыша.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 19
© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка | Перейти в медиабанк

Самый известный обитатель столичного зоопарка — панда Катюша, родившаяся в августе 2023 года. Сейчас она весит уже 53 килограмма. Зоосад регулярно рассказывает, как растет малышка, играет и общается с мамой.

Панда с детёнышем в Московском зоопарке

Самый известный обитатель столичного зоопарка — панда Катюша, родившаяся в августе 2023 года. Сейчас она весит уже 53 килограмма. Зоосад регулярно рассказывает, как растет малышка, играет и общается с мамой.

© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка
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2 из 19
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка в павильоне "Фауна Китая". До этого она вместе с матерью находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни.

Панда Катюша из Московского зоопарка вышла в большой вольер

Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка в павильоне "Фауна Китая". До этого она вместе с матерью находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 19
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В прошлом году 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди новых обитателей — три малайских медвежонка.

Малышку, которая прибыла в конце августа, назвали Маша. Еще одна самочка Звездочка и самец Лучик приехали в Московский зоопарк в конце декабря.

Малайский медвежонок Маша в Московском зоопарке

В прошлом году 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди новых обитателей — три малайских медвежонка.

Малышку, которая прибыла в конце августа, назвали Маша. Еще одна самочка Звездочка и самец Лучик приехали в Московский зоопарк в конце декабря.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирском зоопарке 25 июля родился тигренок редкого дальневосточного леопарда.

"Это первый детеныш молодой пары — Хиллари и Давы. Мама родилась в нашем зоопарке, папа — в Московском. Его отец — леопард Николай, который был получен из природы", — рассказала замдиректора по научной работе Ольга Шило.

"Котенок бесценен, — отмечает она. — Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России".

Детеныш дальневосточного леопарда в вольере Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило

В Новосибирском зоопарке 25 июля родился тигренок редкого дальневосточного леопарда.

"Это первый детеныш молодой пары — Хиллари и Давы. Мама родилась в нашем зоопарке, папа — в Московском. Его отец — леопард Николай, который был получен из природы", — рассказала замдиректора по научной работе Ольга Шило.

"Котенок бесценен, — отмечает она. — Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В Приморском океанариуме уже несколько месяцев растет детеныш белухи. Самочка родилась 13 мая у 17-летней Джессики. Малышка сразу начала самостоятельно плавать. Имени у нее пока нет, но тренер млекопитающих Елизавета Чижова называет ее Леей, как принцессу из фантастического фильма, сообщает сайт учреждения.

Рождение белухи — редкое явление для океанариумов. В России зафиксировали три случая, первые два — в Приморском дельфинарии.

Белуха Джессика и полугодовалый детеныш белухи в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме уже несколько месяцев растет детеныш белухи. Самочка родилась 13 мая у 17-летней Джессики. Малышка сразу начала самостоятельно плавать. Имени у нее пока нет, но тренер млекопитающих Елизавета Чижова называет ее Леей, как принцессу из фантастического фильма, сообщает сайт учреждения.

Рождение белухи — редкое явление для океанариумов. В России зафиксировали три случая, первые два — в Приморском дельфинарии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 19
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В зоопарке Красноярска "Роев ручей" альпаки Ромео и Джульетта в очередной раз стали родителями летом 2023-го. Шерсть у них белая, малыш — ровного красно-коричневого окраса. Сотрудники зоосада в телеграм-канале отмечают, что мать и старшая сестра защищают детеныша и прикрывают его от взглядов посетителей.

Альпака Джульетта и её недавно родившийся детёныш в вольере Парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске

В зоопарке Красноярска "Роев ручей" альпаки Ромео и Джульетта в очередной раз стали родителями летом 2023-го. Шерсть у них белая, малыш — ровного красно-коричневого окраса. Сотрудники зоосада в телеграм-канале отмечают, что мать и старшая сестра защищают детеныша и прикрывают его от взглядов посетителей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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7 из 19
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Ленинградском зоопарке у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты 1 сентября также родился малыш.

Заботливая мать долго не подпускала к нему посторонних и почти всегда носила его на спине. Иногда глава семейства Рикардо брал детеныша к себе, рассказали в пресс-службе.

Родившийся первого сентября детеныш бурого капуцина в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге

В Ленинградском зоопарке у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты 1 сентября также родился малыш.

Заботливая мать долго не подпускала к нему посторонних и почти всегда носила его на спине. Иногда глава семейства Рикардо брал детеныша к себе, рассказали в пресс-службе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило подрастают детеныши у белых медведей Кая и Герды. Медвежата родились в декабре 2022 года, а через пять месяцев специалисты определили пол малышей — это самочки. Их назвали Белка и Стрелка.

Белый медвежонок играет на искусственном снегу в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило подрастают детеныши у белых медведей Кая и Герды. Медвежата родились в декабре 2022 года, а через пять месяцев специалисты определили пол малышей — это самочки. Их назвали Белка и Стрелка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирском зоопарке две самки манула в апреле 2024-го принесли сразу 12 котят. Через месяц пришло время для осторожных прогулок.

Котята манула в летнем вольере зоопарка имени Р.А. Шило в Новосибирске

В Новосибирском зоопарке две самки манула в апреле 2024-го принесли сразу 12 котят. Через месяц пришло время для осторожных прогулок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фотографии — еще маленькие детеныши новосибирских манулов. Фото подросших котят сотрудники зоосада публикуют в телеграм-канале учреждения.

Котята манула в вольере зоопарка имени Р.А. Шило в Новосибирске

На фотографии — еще маленькие детеныши новосибирских манулов. Фото подросших котят сотрудники зоосада публикуют в телеграм-канале учреждения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 19
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

На фото — детеныши енотов, родившиеся весной в Мариупольском зоопарке. Пока животные были маленькие, сотрудники забирали их домой, чтобы кормить ночью.

Детеныши енотов, родившиеся в Мариупольском зоопарке

На фото — детеныши енотов, родившиеся весной в Мариупольском зоопарке. Пока животные были маленькие, сотрудники забирали их домой, чтобы кормить ночью.

© РИА Новости / Александр Сухов
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12 из 19
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

В Мариупольском зоопарке год назад у медведей Потапа и Насти родились двое медвежат. Через два месяца они начали выходить в открытый вольер. Их назвали Миша и Джуди. Детеныши активные, игривые. Сотрудники зоосада выкармливали их кашей.

Смотритель держит на руках медвежат в вольере Мариупольского зоопарка

В Мариупольском зоопарке год назад у медведей Потапа и Насти родились двое медвежат. Через два месяца они начали выходить в открытый вольер. Их назвали Миша и Джуди. Детеныши активные, игривые. Сотрудники зоосада выкармливали их кашей.

© РИА Новости / Александр Сухов
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13 из 19
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанк

Там же, в зоопарке Мариуполя, в феврале 2024-го появились на свет тигрята. Девочек назвали Клепа и Пенелопа, мальчика — Тесей. Сотрудники рассказывают о жизни детенышей в телеграм-канале. Они растут, хорошо едят и играют, например, с велосипедными шинами.

Тигренок в одном из помещений Мариупольского зоопарка

Там же, в зоопарке Мариуполя, в феврале 2024-го появились на свет тигрята. Девочек назвали Клепа и Пенелопа, мальчика — Тесей. Сотрудники рассказывают о жизни детенышей в телеграм-канале. Они растут, хорошо едят и играют, например, с велосипедными шинами.

© РИА Новости / Александр Сухов
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14 из 19
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

На фото — двухмесячный детеныш полярного (арктического) волка по кличке Велес на прогулке в открытом вольере в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Малыш родился в День Победы, 9 мая, у пары арктических волков Олафа и Бланки. Кличку ему выбирали жители города путем голосования в Интернете.

Двухмесячный детеныш полярного (арктического) волка по кличке Велес

На фото — двухмесячный детеныш полярного (арктического) волка по кличке Велес на прогулке в открытом вольере в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Малыш родился в День Победы, 9 мая, у пары арктических волков Олафа и Бланки. Кличку ему выбирали жители города путем голосования в Интернете.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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15 из 19
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В мае в зоопарке Северной столицы появился на свет детеныш белоруких гиббонов. Через месяц он уже исследовал мир под бережным присмотром родителей, которые внимательно следят за каждым движением. С малышом пытались играть две старшие сестры, рассказали представители зоосада.

Самка белорукого гиббона со своим новорожденным детенышем в вольере Ленинградского зоопарка

В мае в зоопарке Северной столицы появился на свет детеныш белоруких гиббонов. Через месяц он уже исследовал мир под бережным присмотром родителей, которые внимательно следят за каждым движением. С малышом пытались играть две старшие сестры, рассказали представители зоосада.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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16 из 19
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

В начале года в Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов (вид игрунковых обезьян) родился первенец. Примечательно, что воспитанием детеныша занимается исключительно отец. Мать лишь два-три раза в день кормит малыша, после чего тот возвращается обратно на отцовский загривок.

Самка краснорукого тамарина со своим новорожденным детенышем в вольере Калининградского зоопарка

В начале года в Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов (вид игрунковых обезьян) родился первенец. Примечательно, что воспитанием детеныша занимается исключительно отец. Мать лишь два-три раза в день кормит малыша, после чего тот возвращается обратно на отцовский загривок.

© РИА Новости / Виталий Невар
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17 из 19
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Полосатое прибавление в октябре 2024-го случилось в зоопарке Красноярска. У зебр Хвостика и Зиты родился малыш, сообщает сайт учреждения. Через 20 минут после появления на свет детеныш встал на ноги. Он хорошо ест и прибавляет в весе, отмечают специалисты. Имени у маленькой зебры пока нет.

Полуторамесячный детеныш зебры по кличке Рэй в зоопарке Садгород во Владивостоке

Полосатое прибавление в октябре 2024-го случилось в зоопарке Красноярска. У зебр Хвостика и Зиты родился малыш, сообщает сайт учреждения. Через 20 минут после появления на свет детеныш встал на ноги. Он хорошо ест и прибавляет в весе, отмечают специалисты. Имени у маленькой зебры пока нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 19
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

В Калининградском зоопарке у пары краснокнижных гигантских муравьедов Кайи и Лектера в 2024 году также появился детеныш. Первые месяцы малыш провел, крепко держась за спину матери.

Новорожденный детеныш гигантского муравьеда в вольере Калининградского зоопарка

В Калининградском зоопарке у пары краснокнижных гигантских муравьедов Кайи и Лектера в 2024 году также появился детеныш. Первые месяцы малыш провел, крепко держась за спину матери.

© РИА Новости / Виталий Невар
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19 из 19
 
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