Милота зашкаливает: лучшие фото уникальных детенышей в зоопарках России

Мэрия Москвы: в столичном зоопарке за год родилось более 1500 детенышей
В Московском зоопарке в 2024-м родилось более 1,5 тысячи детенышей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Градоначальник назвал учреждение уютным домом для животных. В нем в прошлом году появилось пополнение, например, у пары капибар, японских журавлей, кустарниковых собак, беличьих обезьянок саймири.
В июне 2024-го у пары кошачьих лемуров родились двое детенышей. Это особый случай: обычно самка приносит одного малыша.
В Московском зоопарке в 2024-м родилось более 1,5 тысячи детенышей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Градоначальник назвал учреждение уютным домом для животных. В нем в прошлом году появилось пополнение, например, у пары капибар, японских журавлей, кустарниковых собак, беличьих обезьянок саймири.
В июне 2024-го у пары кошачьих лемуров родились двое детенышей. Это особый случай: обычно самка приносит одного малыша.
Самый известный обитатель столичного зоопарка — панда Катюша, родившаяся в августе 2023 года. Сейчас она весит уже 53 килограмма. Зоосад регулярно рассказывает, как растет малышка, играет и общается с мамой.
Самый известный обитатель столичного зоопарка — панда Катюша, родившаяся в августе 2023 года. Сейчас она весит уже 53 килограмма. Зоосад регулярно рассказывает, как растет малышка, играет и общается с мамой.
Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка в павильоне "Фауна Китая". До этого она вместе с матерью находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни.
Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка в павильоне "Фауна Китая". До этого она вместе с матерью находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни.
В прошлом году 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди новых обитателей — три малайских медвежонка.
Малышку, которая прибыла в конце августа, назвали Маша. Еще одна самочка Звездочка и самец Лучик приехали в Московский зоопарк в конце декабря.
В прошлом году 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди новых обитателей — три малайских медвежонка.
Малышку, которая прибыла в конце августа, назвали Маша. Еще одна самочка Звездочка и самец Лучик приехали в Московский зоопарк в конце декабря.
В Новосибирском зоопарке 25 июля родился тигренок редкого дальневосточного леопарда.
"Это первый детеныш молодой пары — Хиллари и Давы. Мама родилась в нашем зоопарке, папа — в Московском. Его отец — леопард Николай, который был получен из природы", — рассказала замдиректора по научной работе Ольга Шило.
"Котенок бесценен, — отмечает она. — Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России".
В Новосибирском зоопарке 25 июля родился тигренок редкого дальневосточного леопарда.
"Это первый детеныш молодой пары — Хиллари и Давы. Мама родилась в нашем зоопарке, папа — в Московском. Его отец — леопард Николай, который был получен из природы", — рассказала замдиректора по научной работе Ольга Шило.
"Котенок бесценен, — отмечает она. — Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России".
В Приморском океанариуме уже несколько месяцев растет детеныш белухи. Самочка родилась 13 мая у 17-летней Джессики. Малышка сразу начала самостоятельно плавать. Имени у нее пока нет, но тренер млекопитающих Елизавета Чижова называет ее Леей, как принцессу из фантастического фильма, сообщает сайт учреждения.
Рождение белухи — редкое явление для океанариумов. В России зафиксировали три случая, первые два — в Приморском дельфинарии.
В Приморском океанариуме уже несколько месяцев растет детеныш белухи. Самочка родилась 13 мая у 17-летней Джессики. Малышка сразу начала самостоятельно плавать. Имени у нее пока нет, но тренер млекопитающих Елизавета Чижова называет ее Леей, как принцессу из фантастического фильма, сообщает сайт учреждения.
Рождение белухи — редкое явление для океанариумов. В России зафиксировали три случая, первые два — в Приморском дельфинарии.
В зоопарке Красноярска "Роев ручей" альпаки Ромео и Джульетта в очередной раз стали родителями летом 2023-го. Шерсть у них белая, малыш — ровного красно-коричневого окраса. Сотрудники зоосада в телеграм-канале отмечают, что мать и старшая сестра защищают детеныша и прикрывают его от взглядов посетителей.
В зоопарке Красноярска "Роев ручей" альпаки Ромео и Джульетта в очередной раз стали родителями летом 2023-го. Шерсть у них белая, малыш — ровного красно-коричневого окраса. Сотрудники зоосада в телеграм-канале отмечают, что мать и старшая сестра защищают детеныша и прикрывают его от взглядов посетителей.
В Ленинградском зоопарке у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты 1 сентября также родился малыш.
Заботливая мать долго не подпускала к нему посторонних и почти всегда носила его на спине. Иногда глава семейства Рикардо брал детеныша к себе, рассказали в пресс-службе.
В Ленинградском зоопарке у пары бурых капуцинов Рикардо и Веты 1 сентября также родился малыш.
Заботливая мать долго не подпускала к нему посторонних и почти всегда носила его на спине. Иногда глава семейства Рикардо брал детеныша к себе, рассказали в пресс-службе.
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило подрастают детеныши у белых медведей Кая и Герды. Медвежата родились в декабре 2022 года, а через пять месяцев специалисты определили пол малышей — это самочки. Их назвали Белка и Стрелка.
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило подрастают детеныши у белых медведей Кая и Герды. Медвежата родились в декабре 2022 года, а через пять месяцев специалисты определили пол малышей — это самочки. Их назвали Белка и Стрелка.
В Новосибирском зоопарке две самки манула в апреле 2024-го принесли сразу 12 котят. Через месяц пришло время для осторожных прогулок.
В Новосибирском зоопарке две самки манула в апреле 2024-го принесли сразу 12 котят. Через месяц пришло время для осторожных прогулок.
На фотографии — еще маленькие детеныши новосибирских манулов. Фото подросших котят сотрудники зоосада публикуют в телеграм-канале учреждения.
На фотографии — еще маленькие детеныши новосибирских манулов. Фото подросших котят сотрудники зоосада публикуют в телеграм-канале учреждения.
На фото — детеныши енотов, родившиеся весной в Мариупольском зоопарке. Пока животные были маленькие, сотрудники забирали их домой, чтобы кормить ночью.
На фото — детеныши енотов, родившиеся весной в Мариупольском зоопарке. Пока животные были маленькие, сотрудники забирали их домой, чтобы кормить ночью.
В Мариупольском зоопарке год назад у медведей Потапа и Насти родились двое медвежат. Через два месяца они начали выходить в открытый вольер. Их назвали Миша и Джуди. Детеныши активные, игривые. Сотрудники зоосада выкармливали их кашей.
В Мариупольском зоопарке год назад у медведей Потапа и Насти родились двое медвежат. Через два месяца они начали выходить в открытый вольер. Их назвали Миша и Джуди. Детеныши активные, игривые. Сотрудники зоосада выкармливали их кашей.
Там же, в зоопарке Мариуполя, в феврале 2024-го появились на свет тигрята. Девочек назвали Клепа и Пенелопа, мальчика — Тесей. Сотрудники рассказывают о жизни детенышей в телеграм-канале. Они растут, хорошо едят и играют, например, с велосипедными шинами.
Там же, в зоопарке Мариуполя, в феврале 2024-го появились на свет тигрята. Девочек назвали Клепа и Пенелопа, мальчика — Тесей. Сотрудники рассказывают о жизни детенышей в телеграм-канале. Они растут, хорошо едят и играют, например, с велосипедными шинами.
На фото — двухмесячный детеныш полярного (арктического) волка по кличке Велес на прогулке в открытом вольере в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Малыш родился в День Победы, 9 мая, у пары арктических волков Олафа и Бланки. Кличку ему выбирали жители города путем голосования в Интернете.
На фото — двухмесячный детеныш полярного (арктического) волка по кличке Велес на прогулке в открытом вольере в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Малыш родился в День Победы, 9 мая, у пары арктических волков Олафа и Бланки. Кличку ему выбирали жители города путем голосования в Интернете.
В мае в зоопарке Северной столицы появился на свет детеныш белоруких гиббонов. Через месяц он уже исследовал мир под бережным присмотром родителей, которые внимательно следят за каждым движением. С малышом пытались играть две старшие сестры, рассказали представители зоосада.
В мае в зоопарке Северной столицы появился на свет детеныш белоруких гиббонов. Через месяц он уже исследовал мир под бережным присмотром родителей, которые внимательно следят за каждым движением. С малышом пытались играть две старшие сестры, рассказали представители зоосада.
В начале года в Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов (вид игрунковых обезьян) родился первенец. Примечательно, что воспитанием детеныша занимается исключительно отец. Мать лишь два-три раза в день кормит малыша, после чего тот возвращается обратно на отцовский загривок.
В начале года в Калининградском зоопарке у красноруких тамаринов (вид игрунковых обезьян) родился первенец. Примечательно, что воспитанием детеныша занимается исключительно отец. Мать лишь два-три раза в день кормит малыша, после чего тот возвращается обратно на отцовский загривок.
Полосатое прибавление в октябре 2024-го случилось в зоопарке Красноярска. У зебр Хвостика и Зиты родился малыш, сообщает сайт учреждения. Через 20 минут после появления на свет детеныш встал на ноги. Он хорошо ест и прибавляет в весе, отмечают специалисты. Имени у маленькой зебры пока нет.
Полосатое прибавление в октябре 2024-го случилось в зоопарке Красноярска. У зебр Хвостика и Зиты родился малыш, сообщает сайт учреждения. Через 20 минут после появления на свет детеныш встал на ноги. Он хорошо ест и прибавляет в весе, отмечают специалисты. Имени у маленькой зебры пока нет.
В Калининградском зоопарке у пары краснокнижных гигантских муравьедов Кайи и Лектера в 2024 году также появился детеныш. Первые месяцы малыш провел, крепко держась за спину матери.
В Калининградском зоопарке у пары краснокнижных гигантских муравьедов Кайи и Лектера в 2024 году также появился детеныш. Первые месяцы малыш провел, крепко держась за спину матери.