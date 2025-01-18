Милота зашкаливает: лучшие фото уникальных детенышей в зоопарках России

В Московском зоопарке в 2024-м родилось более 1,5 тысячи детенышей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник назвал учреждение уютным домом для животных. В нем в прошлом году появилось пополнение, например, у пары капибар, японских журавлей, кустарниковых собак, беличьих обезьянок саймири.

В июне 2024-го у пары кошачьих лемуров родились двое детенышей. Это особый случай: обычно самка приносит одного малыша.