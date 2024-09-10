https://ria.ru/20240910/detenysh-1971750464.html
В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда
В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда - РИА Новости, 10.09.2024
В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда
Котенок редкого дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке, сообщило заведение в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:25
2024-09-10T09:25
2024-09-10T10:51
хорошие новости
европа
новосибирский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971749491_0:400:654:768_1920x0_80_0_0_a489ab922b4097d40b20873649fa14c9.jpg
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке, сообщило заведение в своем Telegram-канале. "Это первый детеныш молодой пары, Хиллари и Давы. Самка Хиллари родилась в нашем зоопарке. Самец Дава был рожден в московском зоопарке, его отец – леопард Николай, который был получен из природы", — рассказала замдиректора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило. Она пояснила, что зоопарки уже давно не изымают животных из природы. Так делается только в случае, если животному угрожает опасность и его надо спасать. С леопардом Николаем как раз был такой случай. И для зоопарков он стал основателем новой генетической линии дальневосточных леопардов. "Котенок нашей пары бесценен. Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России", — отметила Ольга Шило. В зоопарке пояснили, что детеныш дальневосточных леопардов родился 25 июля. Первые недели жизни самка скрывала котенка от посторонних глаз. Когда ему исполнился месяц, его осмотрели ветеринары. Был определен пол детеныша: это самка. "Самка Хиллари показывает себя замечательной матерью. Сейчас малышка начинает выходить на прогулки, но мама по-прежнему старается прятать ее при малейшем беспокойстве. Она кормит детеныша молоком и начнет знакомить его со взрослой едой", — добавили в зоопарке.Новосибирский зоопарк работает с дальневосточными леопардами с 1970 года.
https://ria.ru/20240527/manuly-1948695870.html
https://ria.ru/20240819/zoopark-1966982597.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971749491_0:367:655:858_1920x0_80_0_0_8cb21a49d164c5d7abd40ab09fb8a4f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, новосибирский зоопарк, общество
Хорошие новости, Европа, Новосибирский зоопарк, Общество
В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда
В Новосибирском зоопарке родилась самка редкого дальневосточного леопарда
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке, сообщило заведение в своем Telegram-канале.
"Это первый детеныш молодой пары, Хиллари и Давы. Самка Хиллари родилась в нашем зоопарке. Самец Дава был рожден в московском зоопарке, его отец – леопард Николай, который был получен из природы", — рассказала замдиректора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.
Она пояснила, что зоопарки уже давно не изымают животных из природы. Так делается только в случае, если животному угрожает опасность и его надо спасать. С леопардом Николаем как раз был такой случай. И для зоопарков он стал основателем новой генетической линии дальневосточных леопардов.
"Котенок нашей пары бесценен. Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России", — отметила Ольга Шило.
В зоопарке пояснили, что детеныш дальневосточных леопардов родился 25 июля. Первые недели жизни самка скрывала котенка от посторонних глаз. Когда ему исполнился месяц, его осмотрели ветеринары. Был определен пол детеныша: это самка.
«
"Самка Хиллари показывает себя замечательной матерью. Сейчас малышка начинает выходить на прогулки, но мама по-прежнему старается прятать ее при малейшем беспокойстве. Она кормит детеныша молоком и начнет знакомить его со взрослой едой", — добавили в зоопарке.
Новосибирский зоопарк работает с дальневосточными леопардами с 1970 года.