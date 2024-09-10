https://ria.ru/20240910/detenysh-1971750464.html

В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда

В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда - РИА Новости, 10.09.2024

В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда

Котенок редкого дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке, сообщило заведение в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T09:25

2024-09-10T09:25

2024-09-10T10:51

хорошие новости

европа

новосибирский зоопарк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971749491_0:400:654:768_1920x0_80_0_0_a489ab922b4097d40b20873649fa14c9.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке, сообщило заведение в своем Telegram-канале. "Это первый детеныш молодой пары, Хиллари и Давы. Самка Хиллари родилась в нашем зоопарке. Самец Дава был рожден в московском зоопарке, его отец – леопард Николай, который был получен из природы", — рассказала замдиректора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило. Она пояснила, что зоопарки уже давно не изымают животных из природы. Так делается только в случае, если животному угрожает опасность и его надо спасать. С леопардом Николаем как раз был такой случай. И для зоопарков он стал основателем новой генетической линии дальневосточных леопардов. "Котенок нашей пары бесценен. Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России", — отметила Ольга Шило. В зоопарке пояснили, что детеныш дальневосточных леопардов родился 25 июля. Первые недели жизни самка скрывала котенка от посторонних глаз. Когда ему исполнился месяц, его осмотрели ветеринары. Был определен пол детеныша: это самка. "Самка Хиллари показывает себя замечательной матерью. Сейчас малышка начинает выходить на прогулки, но мама по-прежнему старается прятать ее при малейшем беспокойстве. Она кормит детеныша молоком и начнет знакомить его со взрослой едой", — добавили в зоопарке.Новосибирский зоопарк работает с дальневосточными леопардами с 1970 года.

https://ria.ru/20240527/manuly-1948695870.html

https://ria.ru/20240819/zoopark-1966982597.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, новосибирский зоопарк, общество