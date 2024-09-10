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В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда - РИА Новости, 10.09.2024
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Хорошие новости
 
09:25 10.09.2024 (обновлено: 10:51 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/detenysh-1971750464.html
В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда
В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда - РИА Новости, 10.09.2024
В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда
Котенок редкого дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке, сообщило заведение в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T09:25
2024-09-10T10:51
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке, сообщило заведение в своем Telegram-канале. "Это первый детеныш молодой пары, Хиллари и Давы. Самка Хиллари родилась в нашем зоопарке. Самец Дава был рожден в московском зоопарке, его отец – леопард Николай, который был получен из природы", — рассказала замдиректора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило. Она пояснила, что зоопарки уже давно не изымают животных из природы. Так делается только в случае, если животному угрожает опасность и его надо спасать. С леопардом Николаем как раз был такой случай. И для зоопарков он стал основателем новой генетической линии дальневосточных леопардов. "Котенок нашей пары бесценен. Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России", — отметила Ольга Шило. В зоопарке пояснили, что детеныш дальневосточных леопардов родился 25 июля. Первые недели жизни самка скрывала котенка от посторонних глаз. Когда ему исполнился месяц, его осмотрели ветеринары. Был определен пол детеныша: это самка. &quot;Самка Хиллари показывает себя замечательной матерью. Сейчас малышка начинает выходить на прогулки, но мама по-прежнему старается прятать ее при малейшем беспокойстве. Она кормит детеныша молоком и начнет знакомить его со взрослой едой&quot;, — добавили в зоопарке.Новосибирский зоопарк работает с дальневосточными леопардами с 1970 года.
https://ria.ru/20240527/manuly-1948695870.html
https://ria.ru/20240819/zoopark-1966982597.html
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европа, новосибирский зоопарк, общество
Хорошие новости, Европа, Новосибирский зоопарк, Общество
В Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого дальневосточного леопарда

В Новосибирском зоопарке родилась самка редкого дальневосточного леопарда

© Новосибирский зоопарк/TelegramКотенок дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке
Котенок дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Новосибирский зоопарк/Telegram
Котенок дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда родился в Новосибирском зоопарке, сообщило заведение в своем Telegram-канале.
"Это первый детеныш молодой пары, Хиллари и Давы. Самка Хиллари родилась в нашем зоопарке. Самец Дава был рожден в московском зоопарке, его отец – леопард Николай, который был получен из природы", — рассказала замдиректора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.
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Она пояснила, что зоопарки уже давно не изымают животных из природы. Так делается только в случае, если животному угрожает опасность и его надо спасать. С леопардом Николаем как раз был такой случай. И для зоопарков он стал основателем новой генетической линии дальневосточных леопардов.
"Котенок нашей пары бесценен. Это единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России", — отметила Ольга Шило.
В зоопарке пояснили, что детеныш дальневосточных леопардов родился 25 июля. Первые недели жизни самка скрывала котенка от посторонних глаз. Когда ему исполнился месяц, его осмотрели ветеринары. Был определен пол детеныша: это самка.
«

"Самка Хиллари показывает себя замечательной матерью. Сейчас малышка начинает выходить на прогулки, но мама по-прежнему старается прятать ее при малейшем беспокойстве. Она кормит детеныша молоком и начнет знакомить его со взрослой едой", — добавили в зоопарке.

Новосибирский зоопарк работает с дальневосточными леопардами с 1970 года.
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