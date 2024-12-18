В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша
Акулова: панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 53 килограммов
Панда Катюша во время снегопада в Московском зоопарке. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, весит уже 53,2 килограмма, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
"Катюша - 53,2 килограмма, Диндин - 110 килограмм, Жуи - 135 килограмм", - написала она в своем Telegram-канале.
Также Акулова рассказала о подросшем гиенёнке.
"Кажется, только вчера наш крошечный гиенёнок был всего лишь пушистым комочком, а вот он уже превратился в настоящего юного богатыря. Весит наш герой уже целых 14 килограммов, и с каждым днем его облик всё больше напоминает взрослого представителя своего вида", - отметила она.
Молодая пара – самец Гермес и самка Лада поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом готовились впервые стать родителями. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке этой осенью. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, мальчике, заботились зоологи.
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