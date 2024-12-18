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В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша

В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша - РИА Новости, 18.12.2024

В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша

Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, весит уже 53,2 килограмма, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 18.12.2024

2024-12-18T22:51:00+03:00

2024-12-18T22:51:00+03:00

2024-12-18T23:01:00+03:00

хорошие новости

россия

панда катюша

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Панда Катюша, которая родилась в Московском зоопарке, весит уже 53,2 килограмма, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей. "Катюша - 53,2 килограмма, Диндин - 110 килограмм, Жуи - 135 килограмм", - написала она в своем Telegram-канале. Также Акулова рассказала о подросшем гиенёнке. "Кажется, только вчера наш крошечный гиенёнок был всего лишь пушистым комочком, а вот он уже превратился в настоящего юного богатыря. Весит наш герой уже целых 14 килограммов, и с каждым днем его облик всё больше напоминает взрослого представителя своего вида", - отметила она. Молодая пара – самец Гермес и самка Лада поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом готовились впервые стать родителями. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке этой осенью. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, мальчике, заботились зоологи.

https://ria.ru/20241217/panda-1989725159.html

https://ria.ru/20241213/zoopark-1988953295.html

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россия, панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк