https://ria.ru/20250102/zoopark-1992294070.html

В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей

В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей - РИА Новости, 02.01.2025

В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей

Более полутора тысяч детенышей появилось на свет в Московском зоопарке в прошлом году, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T09:45:00+03:00

2025-01-02T09:45:00+03:00

2025-01-02T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более полутора тысяч детенышей появилось на свет в Московском зоопарке в прошлом году, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге. "Московский зоопарк — уютный дом для животных со всего света, в котором дружно живут свыше десяти тысяч постояльцев. Для каждого созданы комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде. Даже редкие и уязвимые виды чувствуют себя здесь настолько вольготно, что обзаводятся здоровым и активным потомством. <…> Прошлый, 2024 год, также не стал исключением. В Московском зоопарке появилось на свет свыше 1,5 тысячи детенышей", — написал он. По словам мэра, в зоопарке родились, в частности, двое капибар, птенец японских журавлей, детеныш кустарниковых собак, семь козлят дагестанских туров, двое ягнят голубых баранов, щенок бурых гиен, детеныш беличьей обезьяны саймири, кошачьих лемуров. "В филиале Московского зоопарка в Вологодской области — Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге — появился на свет птенец полярной совы. Летом зоологи радовались пополнению у леопардовых полозов. Этот случай стал одним из первых успешных разведений леопардового полоза из крымской популяции в условиях зоопарка", — добавил Собянин. Он напомнил, что осенью в террариуме Московского зоопарка появились на свет шесть змеек аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесенная в Международную Красную книгу. "Еще 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди новеньких — три малайских медвежонка", — продолжил Собянин. Он уточнил, что из Белоруссии приехали два молодых зубра по имени Майя и Базальт. К самцу гигантского муравьеда Диего летом прибыла самка Белла, они пока живут в разных вольерах, но позже зоологи планируют познакомить их. Впервые за десять лет в Московском зоопарке поселился гигантский осьминог. Его увидеть можно в павильоне "Экзотариум" на Новой территории.

https://ria.ru/20241211/zoopark-1988636543.html

https://ria.ru/20241220/medvezhata-1990342023.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, вологодская область, сергей собянин, дед мороз, московский зоопарк