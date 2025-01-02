В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей
Собянин: в Московском зоопарке в 2024 году родились более 1,5 тысячи детенышей
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более полутора тысяч детенышей появилось на свет в Московском зоопарке в прошлом году, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.
"Московский зоопарк — уютный дом для животных со всего света, в котором дружно живут свыше десяти тысяч постояльцев. Для каждого созданы комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде. Даже редкие и уязвимые виды чувствуют себя здесь настолько вольготно, что обзаводятся здоровым и активным потомством. <…> Прошлый, 2024 год, также не стал исключением. В Московском зоопарке появилось на свет свыше 1,5 тысячи детенышей", — написал он.
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По словам мэра, в зоопарке родились, в частности, двое капибар, птенец японских журавлей, детеныш кустарниковых собак, семь козлят дагестанских туров, двое ягнят голубых баранов, щенок бурых гиен, детеныш беличьей обезьяны саймири, кошачьих лемуров.
"В филиале Московского зоопарка в Вологодской области — Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге — появился на свет птенец полярной совы. Летом зоологи радовались пополнению у леопардовых полозов. Этот случай стал одним из первых успешных разведений леопардового полоза из крымской популяции в условиях зоопарка", — добавил Собянин.
Он напомнил, что осенью в террариуме Московского зоопарка появились на свет шесть змеек аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесенная в Международную Красную книгу.
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"Еще 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди новеньких — три малайских медвежонка", — продолжил Собянин.
Он уточнил, что из Белоруссии приехали два молодых зубра по имени Майя и Базальт. К самцу гигантского муравьеда Диего летом прибыла самка Белла, они пока живут в разных вольерах, но позже зоологи планируют познакомить их.
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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за десять лет в Московском зоопарке
Гигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за десять лет в Московском зоопарке