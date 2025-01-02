Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:45 02.01.2025 (обновлено: 15:43 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/zoopark-1992294070.html
В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей
В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей - РИА Новости, 02.01.2025
В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей
Более полутора тысяч детенышей появилось на свет в Московском зоопарке в прошлом году, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T09:45:00+03:00
2025-01-02T15:43:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
москва
вологодская область
сергей собянин
дед мороз
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992294418_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9032498d3d9da5b93dc0c5ec8d3af454.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более полутора тысяч детенышей появилось на свет в Московском зоопарке в прошлом году, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге. "Московский зоопарк — уютный дом для животных со всего света, в котором дружно живут свыше десяти тысяч постояльцев. Для каждого созданы комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде. Даже редкие и уязвимые виды чувствуют себя здесь настолько вольготно, что обзаводятся здоровым и активным потомством. &lt;…&gt; Прошлый, 2024 год, также не стал исключением. В Московском зоопарке появилось на свет свыше 1,5 тысячи детенышей", — написал он. По словам мэра, в зоопарке родились, в частности, двое капибар, птенец японских журавлей, детеныш кустарниковых собак, семь козлят дагестанских туров, двое ягнят голубых баранов, щенок бурых гиен, детеныш беличьей обезьяны саймири, кошачьих лемуров. "В филиале Московского зоопарка в Вологодской области — Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге — появился на свет птенец полярной совы. Летом зоологи радовались пополнению у леопардовых полозов. Этот случай стал одним из первых успешных разведений леопардового полоза из крымской популяции в условиях зоопарка", — добавил Собянин. Он напомнил, что осенью в террариуме Московского зоопарка появились на свет шесть змеек аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесенная в Международную Красную книгу. "Еще 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди новеньких — три малайских медвежонка", — продолжил Собянин. Он уточнил, что из Белоруссии приехали два молодых зубра по имени Майя и Базальт. К самцу гигантского муравьеда Диего летом прибыла самка Белла, они пока живут в разных вольерах, но позже зоологи планируют познакомить их. Впервые за десять лет в Московском зоопарке поселился гигантский осьминог. Его увидеть можно в павильоне "Экзотариум" на Новой территории.
https://ria.ru/20241211/zoopark-1988636543.html
https://ria.ru/20241220/medvezhata-1990342023.html
россия
москва
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/02/1992294418_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0a54ef378bcac4674b0a2759734b9197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, вологодская область, сергей собянин, дед мороз, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Вологодская область, Сергей Собянин, Дед Мороз, Московский зоопарк
В Московском зоопарке в 2024 году родились более полутора тысяч детенышей

Собянин: в Московском зоопарке в 2024 году родились более 1,5 тысячи детенышей

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевДетеныши капибары в вольере Московского зоопарка
Детеныши капибары в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Детеныши капибары в вольере Московского зоопарка
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более полутора тысяч детенышей появилось на свет в Московском зоопарке в прошлом году, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.
"Московский зоопарк — уютный дом для животных со всего света, в котором дружно живут свыше десяти тысяч постояльцев. Для каждого созданы комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде. Даже редкие и уязвимые виды чувствуют себя здесь настолько вольготно, что обзаводятся здоровым и активным потомством. <…> Прошлый, 2024 год, также не стал исключением. В Московском зоопарке появилось на свет свыше 1,5 тысячи детенышей", — написал он.
Кадры встречи детеныша гиены со своим отцом Гермесом - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Гиененок из Московского зоопарка впервые встретился со своим отцом
11 декабря 2024, 16:59
По словам мэра, в зоопарке родились, в частности, двое капибар, птенец японских журавлей, детеныш кустарниковых собак, семь козлят дагестанских туров, двое ягнят голубых баранов, щенок бурых гиен, детеныш беличьей обезьяны саймири, кошачьих лемуров.
"В филиале Московского зоопарка в Вологодской области — Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге — появился на свет птенец полярной совы. Летом зоологи радовались пополнению у леопардовых полозов. Этот случай стал одним из первых успешных разведений леопардового полоза из крымской популяции в условиях зоопарка", — добавил Собянин.
Он напомнил, что осенью в террариуме Московского зоопарка появились на свет шесть змеек аметистового питона. Это самая крупная змея Австралии и Новой Гвинеи, занесенная в Международную Красную книгу.
Детеныш малайского медведя, привезенный из Малайзии в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Малайским медвежатам из Московского зоопарка выбрали имена
20 декабря 2024, 11:12
"Еще 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 регионов России и десятка других стран. Среди новеньких — три малайских медвежонка", — продолжил Собянин.
Он уточнил, что из Белоруссии приехали два молодых зубра по имени Майя и Базальт. К самцу гигантского муравьеда Диего летом прибыла самка Белла, они пока живут в разных вольерах, но позже зоологи планируют познакомить их.
Впервые за десять лет в Московском зоопарке поселился гигантский осьминог. Его увидеть можно в павильоне "Экзотариум" на Новой территории.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за десять лет в Московском зоопарке
Гигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за 10 лет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Гигантский осьминог с тремя сердцами и голубой кровью появился впервые за десять лет в Московском зоопарке
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМоскваВологодская областьСергей СобянинДед МорозМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала