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Родившимся в зоопарке Новосибирска белым медвежатам дали имена - РИА Новости, 25.06.2023
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Хорошие новости
 
09:32 25.06.2023 (обновлено: 10:11 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/medvezhata-1880283723.html
Родившимся в зоопарке Новосибирска белым медвежатам дали имена
Родившимся в зоопарке Новосибирска белым медвежатам дали имена - РИА Новости, 25.06.2023
Родившимся в зоопарке Новосибирска белым медвежатам дали имена
Детенышей белых медведей Кая и Герды, родившихся в Новосибирском зоопарке в декабре, назвали Белка и Стрелка, сообщил зоопарк в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:32
2023-06-25T10:11
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новосибирский зоопарк
анна кикина
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НОВОСИБИРСК, 25 июн — РИА Новости. Детенышей белых медведей Кая и Герды, родившихся в Новосибирском зоопарке в декабре, назвали Белка и Стрелка, сообщил зоопарк в Telegram-канале. Имена для маленьких медведиц определили по итогам конкурса, который зоопарк объявил в апреле. Варианты могли предлагать все желающие, затем из них отобрали десять самых популярных, а на втором этапе путем голосования выбрали лучшие. "Сегодня Анна Юрьевна Кикина — российский космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — приехала к нам в зоопарк имени Р. А. Шило, чтобы озвучить имена белых медвежат. Имена наших девчонок — Белка и Стрелка", — говорится в релизе. В эти выходные Новосибирск отмечает юбилей — 130 лет со дня основания. В праздничных мероприятиях участвует и единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина. В конце мая ей присвоили звание почетного жителя Новосибирска. Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году — тогда родилась маленькая Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а Ростик переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао.
https://ria.ru/20230623/detenysh-1880072122.html
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новосибирск, новосибирский зоопарк, анна кикина, роскосмос
Хорошие новости, Новосибирск, Новосибирский зоопарк, Анна Кикина, Роскосмос
Родившимся в зоопарке Новосибирска белым медвежатам дали имена

Родившихся в 2022 году в зоопарке Новосибирска белых медвежат назвали Белка и Стрелка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБелая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило
Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 25 июн — РИА Новости. Детенышей белых медведей Кая и Герды, родившихся в Новосибирском зоопарке в декабре, назвали Белка и Стрелка, сообщил зоопарк в Telegram-канале.
Имена для маленьких медведиц определили по итогам конкурса, который зоопарк объявил в апреле. Варианты могли предлагать все желающие, затем из них отобрали десять самых популярных, а на втором этапе путем голосования выбрали лучшие.
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В эти выходные Новосибирск отмечает юбилей — 130 лет со дня основания. В праздничных мероприятиях участвует и единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина. В конце мая ей присвоили звание почетного жителя Новосибирска.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году — тогда родилась маленькая Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а Ростик переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао.
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Хорошие новостиНовосибирскНовосибирский зоопаркАнна КикинаРоскосмос
 
 
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