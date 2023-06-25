https://ria.ru/20230625/medvezhata-1880283723.html

Родившимся в зоопарке Новосибирска белым медвежатам дали имена

Родившимся в зоопарке Новосибирска белым медвежатам дали имена - РИА Новости, 25.06.2023

Родившимся в зоопарке Новосибирска белым медвежатам дали имена

Детенышей белых медведей Кая и Герды, родившихся в Новосибирском зоопарке в декабре, назвали Белка и Стрелка, сообщил зоопарк в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:32

2023-06-25T09:32

2023-06-25T10:11

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НОВОСИБИРСК, 25 июн — РИА Новости. Детенышей белых медведей Кая и Герды, родившихся в Новосибирском зоопарке в декабре, назвали Белка и Стрелка, сообщил зоопарк в Telegram-канале. Имена для маленьких медведиц определили по итогам конкурса, который зоопарк объявил в апреле. Варианты могли предлагать все желающие, затем из них отобрали десять самых популярных, а на втором этапе путем голосования выбрали лучшие. "Сегодня Анна Юрьевна Кикина — российский космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — приехала к нам в зоопарк имени Р. А. Шило, чтобы озвучить имена белых медвежат. Имена наших девчонок — Белка и Стрелка", — говорится в релизе. В эти выходные Новосибирск отмечает юбилей — 130 лет со дня основания. В праздничных мероприятиях участвует и единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина. В конце мая ей присвоили звание почетного жителя Новосибирска. Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году — тогда родилась маленькая Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а Ростик переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао.

https://ria.ru/20230623/detenysh-1880072122.html

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новосибирск, новосибирский зоопарк, анна кикина, роскосмос