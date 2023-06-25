Родившимся в зоопарке Новосибирска белым медвежатам дали имена
Родившихся в 2022 году в зоопарке Новосибирска белых медвежат назвали Белка и Стрелка
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБелая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило
Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 июн — РИА Новости. Детенышей белых медведей Кая и Герды, родившихся в Новосибирском зоопарке в декабре, назвали Белка и Стрелка, сообщил зоопарк в Telegram-канале.
Имена для маленьких медведиц определили по итогам конкурса, который зоопарк объявил в апреле. Варианты могли предлагать все желающие, затем из них отобрали десять самых популярных, а на втором этапе путем голосования выбрали лучшие.
"Сегодня Анна Юрьевна Кикина — российский космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина — приехала к нам в зоопарк имени Р. А. Шило, чтобы озвучить имена белых медвежат. Имена наших девчонок — Белка и Стрелка", — говорится в релизе.
В эти выходные Новосибирск отмечает юбилей — 130 лет со дня основания. В праздничных мероприятиях участвует и единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина. В конце мая ей присвоили звание почетного жителя Новосибирска.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в 2013 году — тогда родилась маленькая Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а Ростик переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао.