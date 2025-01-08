https://ria.ru/20250108/prazdnik-1991463264.html

8 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 8 января в России и в мире по календарю

8 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

8 января 2025 года в России отмечается День детского кино, православные христиане празднуют Собор Пресвятой Богородицы, а в мире проходит Международный День... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T06:00:00+03:00

2025-01-08T06:00:00+03:00

2025-01-08T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. 8 января 2025 года в России отмечается День детского кино, православные христиане празднуют Собор Пресвятой Богородицы, а в мире проходит Международный День вращения Земли. Какие еще праздники отмечают сегодня, важные исторические события этого дня, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ нашей стране 8 января отмечается День детского кино. Праздник был учрежден правительством в 1998 году по инициативе Московского детского фонда. Дата приурочена к столетию первого показа кино для детей. После Рождества Христова, 8 января, православные верующие отмечают важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.Профессиональный праздникОфициальных государственных праздников 8 января в России нет. Но можно отметить День детского кино за просмотром семейных фильмов или приятный и расслабляющий День ванны с пеной. Польза этой процедуры заключается в улучшении состояния за счет эффекта релаксации.Церковный праздник сегодняОсобым днем попразднства Рождества Христова является первый день после праздника – 8 января. Православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы, а также чтят память священномученика Евфимия, епископа Сардийского. В храмах проводят богослужения, приуроченные к празднику.Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы, в этот день совершается общее празднование в честь Богоматери. Христиане еще в древности имели обычай собираться в этот день в храмах для прославления Девы Марии.Народный праздник сегодня8 января на Руси называли Днем повитух, или Бабьи каши. Он посвящён роженицам и повитухам, которые всегда пользовались особым почетом и считались знатоками материнских забот. Женщины приходили в гости к повивальным бабкам, а те угощали гостей кашей. Считалось, что в будущем это принесет детям здоровье. С этого дня начинались девичьи гадания и продолжались до Крещения. Старались не заниматься шитьем, стиркой и уборкой. Хотя хорошей приметой считалось избавление от старой посуды и вещей.Какой сегодня праздник в миреМеждународный День вращения Земли ежегодно отмечается 8 января. Химик, механик и астроном Жан Бернар Леон Фуко в 1851 году наглядно продемонстрировал, как вращается наша планета. Он зафиксировал поворот плоскости раскачивания на несколько градусов. Цель памятной даты – привлечь как можно больше людей к науке и изучению астрономии.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 8 января в разные годы:1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.1861 – в Российской империи вышел первый номер журнала "Вокруг света".1912 – основан Африканский национальный конгресс.1918 – президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу "14 пунктов" – проект мирного договора по окончании Первой мировой войны.1957 – Бобби Фишер стал чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет.1959 – Шарль де Голль становится президентом Французской Республики.1973 – стартовала АМС Луна-21 с Луноходом-2.1977 – в столице СССР Москве осуществлена серия террористических актов.1978 – начало Исламской революции в Иране.1994 – состоялся запуск российского пилотируемого космического корабля Союз ТМ-18 с космодрома Байконур.1995 – на канале НТВ вышел первый выпуск телеигры "Сто к одному".2004 – спущен на воду морской лайнер Queen Mary 2, на тот момент самое большое пассажирское судно в мире.2010 – в столице Сальвадора, спустя почти полувековой перерыв, открылось посольство Кубы.ИмениныИменины в этот день отмечают: Александр, Анфиса, Августина, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.

https://ria.ru/20241212/sochelnik-1842547419.html

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20241224/tserkovnyy-1909649809.html

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