В Подмосковье пошел снег

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Снег пошел в Московской области в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"К 21 часу снег проник и в Московскую область - его отметили метеостанции Павловского Посада и Наро-Фоминска, причем довольно интенсивный - видимость в снеге составляет четыре километра", - написал Леус в Telegram-канале.
Синоптик добавил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а местами и в снег, с сильным и порывистым ветром.