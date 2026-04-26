Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первого мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, температура воздуха прогреется до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Первого мая погоды не будет. Аэросиноптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер ожидается северной четверти со скоростью четыре - девять метров в секунду. Ночная температура воздуха в столице ноль - плюс два градуса, в Подмосковье минус два - плюс три, в дневные часы в мегаполисе - плюс четыре - плюс шесть, по области - плюс три - плюс восемь.
"В последующие майские дни немного потеплеет: 2-го мая минимальная температура около 0, максимальная плюс 7 - плюс 12, а 3-го мая соответственно в сумерках плюс 2- плюс 7, после полудня плюс 10 - плюс 15", - отметил он.