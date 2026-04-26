Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 26.04.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай

Синоптик Тишковец: первого мая в Москве ожидается мокрый снег с дождем

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДождливая погода в Москве
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Дождливая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первого мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем.
  • Температура воздуха в Москве 1 мая прогреется до плюс 6 градусов.
  • В последующие майские дни ожидается потепление.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первого мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега с дождем, температура воздуха прогреется до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что очередная "волна холода" ожидается в Москве перед майскими праздниками.
"Первого мая погоды не будет. Аэросиноптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами кратковременные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер ожидается северной четверти со скоростью четыре - девять метров в секунду. Ночная температура воздуха в столице ноль - плюс два градуса, в Подмосковье минус два - плюс три, в дневные часы в мегаполисе - плюс четыре - плюс шесть, по области - плюс три - плюс восемь.
"В последующие майские дни немного потеплеет: 2-го мая минимальная температура около 0, максимальная плюс 7 - плюс 12, а 3-го мая соответственно в сумерках плюс 2- плюс 7, после полудня плюс 10 - плюс 15", - отметил он.
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала