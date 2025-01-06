https://ria.ru/20250106/prazdnik-1991240459.html

6 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 6 января в России и в мире по календарю

6 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

6 января 2025 года в России православный Рождественский сочельник, в Болгарии празднуют Богоявление “Йорданов день”, а в Германии и Испании – католический “День РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв дек - РИА Новости. 6 января 2025 года в России православный Рождественский сочельник, в Болгарии празднуют Богоявление “Йорданов день”, а в Германии и Испании – католический “День трех королей”. Всемирный день детей-сирот войны ежегодно проходит 6 января. Какие еще праздники отмечают сегодня, важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России6 января – Рождественский сочельник, навечерие Рождества Христова, заключительный 40-й день Рождественского поста. В народе это время называют "коляды". В этот день также отмечается необычный праздник Хур-хрум-день, или День хурмы, вкусной и полезной ягоды для здоровья человека.Профессиональный праздникПрофессиональных праздников на эту дату в календаре не выпадает.Церковный праздникВ этот день христиане празднуют Сочельник – канун Рождества, а также вспоминают святых: преподобную мученицу Евгению и преподобного монаха Николая. А католики, лютеране, баптисты, пятидесятники, англикане отмечают Богоявление.Принято готовиться к Рождеству духовно. В праздник важно посетить богослужение, провести время в кругу семьи, в спокойной домашней обстановке, помолиться о близких.Народный праздник6 января – "навечерие" Рождества Христова. Канун праздника в народе именуют Сочельником, или Сочевником. Название это происходит от особого кушанья – сочива, которое готовят из пшеницы, орехов и меда. Садиться за стол принято после появления первой вечерней звезды, которая возвестила когда-то о рождении Иисуса Христа. На Руси в сочельник по традиции жгли костры, девушки собирались вместе и гадали на свое будущее – жениха, детей.В этот день нельзя подметать и выносить мусор, заниматься тяжёлым трудом, шитьем, рукоделием. Не рекомендуется садиться за праздничный стол в старой одежде, а также надевать наряд черного цвета. Не стоит начинать путешествие и ругаться.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день детей-сирот войны призван напомнить общественности, что все дети имеют право на защиту и жизнь в мирной обстановке. Праздник был установлен по инициативе французской благотворительной организации SOS Enfants en Detresses с целью привлечения внимания всего мира к глобальной проблеме вооруженных конфликтов. Чтобы еще раз подчеркнуть важность оказания помощи детям, которые в результате военных действий потеряли своих родителей или опекунов.Во всем мире в этот день также отмечается Хур-хрум-день, или День хрумканья хурмой. Самое время полакомиться с этой полезной ягодой и наполнить организм полезными веществами.В Болгарии 6 января проходит католический праздник Богоявления “Йорданов день”, а в Испании и Германии – “День трех королей”, который завершает зимний цикл святочных праздников.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 6 января в разные годы:1813 – манифест Александра I об окончании Отечественной войны.1834 – состоялось официальное принятие Государственного гимна Российской империи “Боже, царя храни!”.1896 – премьера фильма братьев Люмьер “Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота”.1907 – Мария Монтессори открыла в Риме “Дом детей” для детей представителей рабочего класса.1912 – немецкий геофизик Альфред Вегенер представил теорию дрейфа материков.1937 – в СССР прошла вторая Всесоюзная перепись населения.1941 – президент США Франклин Рузвельт провозгласил “четыре свободы”.1943 – для личного состава Красной Армии были введены погоны.1954 – в составе РСФСР образованы Белгородская и Липецкая области.1992 – военный переворот в Грузии: президент Звиад Гамсахурдия бежал из страны. Нагорно-Карабахская Республика объявила о независимости.2015 – открытие экзопланеты с самым высоким Индексом подобия Земле – Kepler-438 b.2022 – начало операции ОДКБ в Казахстане.Именины6 января именины отмечают: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

https://ria.ru/20241120/kalendar-1984676783.html

https://ria.ru/20241212/sochelnik-1842547419.html

https://ria.ru/20250106/post-1909431934.html

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