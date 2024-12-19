https://ria.ru/20241219/investirovanie-1781425843.html

Инвестирование для новичков: с чего начать и куда вложить деньги

Как начать инвестировать новичку с нуля: пошаговая инструкция для начинающих

Инвестирование для новичков: с чего начать и куда вложить деньги

Пассивный доход может получать даже начинающий инвестор. Чтобы не потерять деньги, вложенные в акции, нужно научиться работать на фондовом рынке. О том, как... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:57:00+03:00

2024-12-19T16:57:00+03:00

2024-12-19T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пассивный доход может получать даже начинающий инвестор. Чтобы не потерять деньги, вложенные в акции, нужно научиться работать на фондовом рынке. О том, как начать инвестировать новичку с нуля, частые ошибки и пошаговая инструкция — в материале РИА Новости.ИнвестированиеИнвестирование — вложение денежных средств с целью их приумножения или получения другой выгоды. Процесс строится на двух составляющих: инвестор и сам актив.Инвестор — лицо или организация, вкладывающие свой капитал в активы.Под активами может пониматься все что угодно — недвижимость, бизнес, ценные бумаги, образование и т.д. Простыми словами, это все то, что может принести прибыль в будущем. Человек получает платное образование в университете — значит в перспективе благодаря знаниям он сможет зарабатывать в своей профессии. Вложение в бизнес даст возможность иметь доход после того, как он начнет функционировать. При покупке ценных бумаг можно получить дополнительные проценты и т.д.В условиях нестабильной экономики особенно актуально разбираться в инвестировании. Знания в этой области позволяют сохранить собственные средства и приумножить их несмотря на кризис. Однако незнание сферы инвестирования — это риск прогореть.Инвестирование классифицируется в зависимости от различных аспектов:Для чего нужноСамая главная причина, по которой люди инвестируют — это возможность дополнительного заработка. При этом вложения могут обеспечить пассивный доход, т.е. получение денежных средств при минимуме усилий.Инвестирование открывает разные возможности для людей:Финансовые инструментыФинансовые инструменты — это все виды активов, в которые делаются вложения. Среди них:"Наиболее популярным финансовым инструментом у россиян являются депозиты в коммерческих банках, но доход по ним не всегда превышает инфляцию", — добавил Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал".По словам эксперта, более доходным, но и более рискованным финансовым инструментом являются акции. Акция — это эмиссионная ценная бумага, дающая право на участие в управлении акционерным обществом и получение части прибыли в форме дивидендов.СтратегииПод стратегиями инвестирования понимается последовательность действий для правильного распоряжения средствами. В свою очередь они различаются по срокам реализации: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.КраткосрочныеК ним относят план вложений капитала на период до 12 месяцев. Инструментами могут служить акции, ПИФы и др. Такой вид еще часто называют "спекулятивным", т.е. ведется игра на повышение или понижение цены. Инвестор покупает дешево, а продает дороже в короткий промежуток времени.СреднесрочныеСреднесрочные стратегии — некий баланс между другими видами стратегий. Они подразумевают ограничение по времени (от года до пяти лет) и помогают заработать на рыночных колебаниях. В качестве финансовых инструментов, как правило, выступают акции компаний.ДолгосрочныеСтратегии на долгий срок — это план вложений на период от пяти лет и более. Но чтобы заработать таким образом, нужно быть уверенным в устойчивости компании, только в этом случае можно ожидать хорошую прибыль (до 20-30% годовых).С какой суммы начатьВыбор суммы зависит от того, насколько человек уверен в своих знаниях по теме инвестирования. Для новичков желательно начинать с небольших вложений, например, с пятисот или тысячи рублей. Конечно, доход будет невысоким, но зато это хорошая практика и в дальнейшем можно будет увеличивать сумму.Например, можно купить облигации номиналом в 1000 рублей, при этом нужно учесть, что за сделку на фондовом рынке придется заплатить комиссию брокеру.Выбор брокераПо закону торговать на бирже без посредника запрещено. Поэтому многие частные инвесторы прибегают к услугам брокеров — специалистов, которые имеют лицензию профессионального участника рынка (разрешение Центрального Банка РФ) и помогают в заключении сделок на всех этапах. Чтобы выбрать брокера, можно воспользоваться реестром ЦБ РФ. Также найти специалиста можно на других специализированных площадках."В текущих условиях плюсом будет интегрированность брокера в крупную банковскую группу — это дает уверенность в отсутствии каких-либо проблем в острые фазы рынка. Крупные брокеры также могут предложить широкий перечень доступных рынков, а также более низкие комиссии. Выбор тарифа зависит от объема и частоты предполагаемых сделок", — добавила Ольга Мещерякова, генеральный директор инвестиционной компании "Перамо Инвест".Также при выборе брокера стоит учитывать его скорость работы и используемые им сервисы:"Лучше всего выбирать брокера, у которого максимально развиты IT-сервисы. Это связано с тем, что фондовый рынок требует быстрого реагирования, поэтому важно иметь возможность получить доступ к счетам и сделкам в течение нескольких секунд. Если же системы брокера требуют от вас длительных ритуалов для подачи заявок на сделки, вы можете упустить важный момент. Поэтому в идеале надо смотреть на тех брокеров, кто предоставляет своим клиентам стабильно работающие и функциональные мобильные приложения для инвестиций", — пояснил Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами компании Positive Technologies.Выбор счетаЕсть два варианта счета для инвестирования — брокерский и индивидуальный.Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — инструмент, созданный государством в 2015 году, который позволяет вносить только рубли, инвестировать до 1 млн рублей и получать налоговый вычет до 52 000 рублей в год."У ИИС есть два налоговых вычета на выбор: либо вернуть до 52 000 рублей в зависимости от суммы пополнения за прошлый год либо не платить налог на прибыль от операций с ценными бумагами на ИИС. Первая льгота подходит тем, кто официально работает и платит НДФЛ в бюджет, а второй тем, у кого нет НДФЛ и вернуть нечего (например, ИП или официально не работающие лица)", — уточнила Евгения Гейченко — эксперт и основатель школы финансовой грамотности Finanomica.Брокерский счет — специально открытый счет у выбранного брокера. Он практически ничем не отличается от ИИС, однако есть разница — он не предполагает налоговый вычет."Для новичков хорошо подойдет ИИС. Это и возможность получить дополнительный доход, и ограничение по сумме вложений, которая может помочь предотвратить увлечение фондовым рынком. У ИИС есть ограничения по сроку – нельзя вывести средства ранее чем через три года. Но пока государство предоставляет возможность использовать ИИС с вычетом на взносы, я бы рекомендовал новичкам пользоваться такой возможностью", — добавил Юрий Мариничев.Формирование портфеляИнвестиционный портфель — это набор активов, которые позволяют достичь поставленных целей. Для его формирования необходимо:Далее определяется структура портфеля — т.е. количество вложений в активы и их соотношение. Они делятся на три вида:К примеру, это может быть 50% накопительных, 30% умеренных и 20% доходных."При формировании портфеля всегда нужно следовать принципу разумной диверсификации (разнообразия). Оптимально распределить средства не более чем в 10-15 разных активов. Это могут быть акции компаний из разных отраслей, играющих большую роль в экономике и имеющих перспективы развития, валюта и немного облигаций. Такой сбалансированный портфель поможет нивелировать риски. Но слишком большая диверсификация портфеля – тоже плохо, так как при наличии нескольких десятков инструментов вы уже не можете следить за аналитикой и новостным фоном по каждой компании и отрасли и, кроме того, можете серьезно потерять в доходности, так как рост стоимости активов в одних отраслях будет нивелироваться снижением котировок других инструментов", — отметил эксперт.Правила и советы новичкамОпытные инвесторы рекомендуют новичкам следовать следующим рекомендациям:"Начать лучше всего с изучения базовых основ фондового рынка. Многие брокеры и инвестиционные компании предлагают бесплатные онлайн-курсы, которые помогут лучше ориентироваться в нем. Далее нужно выбрать информационные ресурсы, на которые вы будете ориентироваться при выборе активов и дальнейшем управлении портфелем. Попробовать определять влияние новостей и событий на акции компаний можно с использованием демо-счета, когда вы не рискуете собственными деньгами, а учитесь ловить волну. Не забудьте пройти риск-профилирование на независимых ресурсах, сайте брокера или биржи. Это простое упражнение позволит вам понять, какие инструменты больше подходят лично вам, — посоветовал Юрий Мариничев. — Инвестируйте в то, что вам понятно. Если вы не знаете ничего о компании, акции которой приобретаете, вам будет сложно правильно реагировать на изменение ситуации в отрасли и оценивать перспективы организации. Если уж очень хочется инвестировать в неизведанное, то не забудьте почитать аналитику по этой компании".Пошаговая инструкция для начинающихНовичкам особенно важно следовать инструкции для того, чтобы не пропустить ни один из этапов.ЦельКонечный результат, который хочет получить инвестор от вложений, является его целью, ее необходимо определить в самом начале пути. При этом она должна быть реальной, только в таком случае можно рассчитывать на успех."Именно цель позволяет в дальнейшем правильно выбирать активы в портфель. У разных людей цели отличаются: кто-то хочет сохранить деньги на один-два года для покупки квартиры, а кто-то копит на образование ребенку и рассчитывает на хорошую доходность в течение 10-15 лет. Инструменты у этих людей будут отличаться", — добавила Евгения Гейченко.Термины и определенияВ словарь инвестора входят следующие важные термины — инвестор, активы, инвестиционный портфель, брокер, брокерский и индивидуальный счет, ценные бумаги, биржа, депозитарий (электронное хранилище данных о владельцах активов), доход, индекс (экономический показатель состояния отрасли), форекс (международный валютный рынок) и др. Больше слов можно изучить в специализированных словарях, посвященных теме инвестиций.Знакомство с инструментамиОдин из первых шагов в инвестировании — это знакомство с финансовыми инструментами. Необходимо разбираться, например, в том, что такое акции и облигации, как они "работают". Только после того, как начинающий инвестор изучил все виды инструментов, можно приступать к следующему шагу.Составление планаВ теме финансов крайне важно следовать заранее составленному плану. Стратегия инвестирования строится на четко сформированных пунктах:Каждый из них необходимо проработать согласно нынешней рыночной обстановке, собственным возможностям и целям.ОбучениеИнвестиции — довольная рисковая отрасль, которая не терпит действий, основанных только на интуиции и самоуверенности. Здесь нужно составлять расчеты, знать все термины и грамотно пользоваться ими. Именно поэтому важно получить, как минимум, теоретическую базу знаний.НастройПроцедура инвестирования часто сопровождается стрессом и неуверенностью в собственных действиях. Поэтому прежде чем приступать к вложениям, нужно правильно себя настроить — быть терпеливым, готовым к проигрышам, искренне верить в успех и не поддаваться волнениям, не пытаться разбогатеть "здесь и сейчас".Выбор стиляПеред началом процедуры инвестирования стоит определиться со стилем. На сегодня их существует три вида:СтартНачинать инвестировать можно только после того, как пройдены все вышеперечисленные этапы. Только в таком случае старт будет успешным.Анализ результатовИнвестиционный анализ результатов — мероприятие, которое должно проводится в начале, в процессе и в конце сделок. Это необходимо для того, чтобы правильно подготовиться, вовремя среагировать на изменения в рыночной среде, а также оценить результаты и сделать работу над ошибками.Ошибки начинающих инвесторовНа пути инвестирования очень часто ошибки допускают даже профессионалы. Поэтому всем участникам этой процедуры, в особенности новичкам, стоит знать о них.Подробнее об этом рассказала Евгения Гейченко. Она выделила три самых популярных ошибки:Да, на фондовом рынке есть трейдеры, которые зарабатывают на краткосрочных сделках, но это полноценная серьезная работа, подразумевающая использование различного инструментария от программного обеспечения до технического анализа.

https://ria.ru/20220325/dengi-1780071007.html

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https://ria.ru/20220211/birzha-1772296345.html

https://ria.ru/20240905/dengi-1779669797.html

https://ria.ru/20220224/aktsii-1774734004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа