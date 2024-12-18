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Игорь Кириллов, генерал РХБЗ: биография, карьера и личная жизнь
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11:37 18.12.2024
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989606038.html
Биография Игоря Кириллова
Игорь Кириллов, генерал РХБЗ: биография, карьера и личная жизнь
Биография Игоря Кириллова
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-18T11:37:00+03:00
2024-12-18T11:37:00+03:00
справки
игорь кириллов
москва
биографии
общество
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме.В 1991 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, в 2007 году – Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (2007).В 1991-1995 годах проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе.С 1995 по 2009 год последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты.С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.С сентября 2014 года по апрель 2017 года занимал должность начальника Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.В апреле 2017 года был назначен на должность начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской ФедерацииВ 2018 году Игорю Кириллову было присвоено звание генерал-лейтенанта.Игорь Кириллов участвовал в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2, "Тосочка". В период пандемии COVID-19 в Минобороны под его руководством шла разработка реагентов для выявления РНК коронавируса.Кириллов входил редакционный совет юбилейного сборника "Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. 100 лет в строю", выпущенного в 2018 году. 17 декабря 2024 года Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы.Игорю Кириллову было присвоено звание Героя труда Российской Федерации (2021).Он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством " III и IV степеней, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и др.Игорь Кириллов был женат, у него осталось двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
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справки, игорь кириллов, москва, биографии, общество
Справки, Игорь Кириллов, Москва, Биографии, Общество

Биография Игоря Кириллова

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме.
В 1991 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, в 2007 году – Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (2007).
В 1991-1995 годах проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе.
С 1995 по 2009 год последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты.
С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.
С сентября 2014 года по апрель 2017 года занимал должность начальника Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
В апреле 2017 года был назначен на должность начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации
В 2018 году Игорю Кириллову было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Игорь Кириллов участвовал в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2, "Тосочка". В период пандемии COVID-19 в Минобороны под его руководством шла разработка реагентов для выявления РНК коронавируса.
Кириллов входил редакционный совет юбилейного сборника "Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. 100 лет в строю", выпущенного в 2018 году.
17 декабря 2024 года Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы.
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте
17 декабря, 08:37
Игорю Кириллову было присвоено звание Героя труда Российской Федерации (2021).
Он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством " III и IV степеней, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и др.
Игорь Кириллов был женат, у него осталось двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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