Биография Игоря Кириллова
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме.
В 1991 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, в 2007 году – Военную академию радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (2007).
В 1991-1995 годах проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе.
С 1995 по 2009 год последовательно прошел должности от командира роты до командира отдельной бригады РХБ защиты.
С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.
С сентября 2014 года по апрель 2017 года занимал должность начальника Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
В апреле 2017 года был назначен на должность начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации
В 2018 году Игорю Кириллову было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Игорь Кириллов участвовал в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2, "Тосочка". В период пандемии COVID-19 в Минобороны под его руководством шла разработка реагентов для выявления РНК коронавируса.
Кириллов входил редакционный совет юбилейного сборника "Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации. 100 лет в строю", выпущенного в 2018 году.
17 декабря 2024 года Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы.
Игорю Кириллову было присвоено звание Героя труда Российской Федерации (2021).
Он был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством " III и IV степеней, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и др.
Игорь Кириллов был женат, у него осталось двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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