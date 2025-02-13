Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в Москве
Арест 3 фигурантам дела о теракте, в котором погиб Кириллов, продлили до 17 мая
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБатухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Батухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест до 17 мая всем троим фигурантам дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Батухану Точиеву* до 17 мая", - огласила решение судья Евгения Козлова.
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Ранее в четверг этот же суд продлил арест Ахмаджону Курбонову* и Рамазану Падиеву*. Заседания прошли в закрытом режиме из-за тайны следствия.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов*. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
* В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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