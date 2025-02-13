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Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в Москве

Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в Москве - РИА Новости, 13.02.2025

Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в Москве

Басманный суд Москвы продлил арест до 17 мая всем троим фигурантам дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:49:00+03:00

2025-02-13T16:49:00+03:00

2025-02-13T16:49:00+03:00

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игорь кириллов

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест до 17 мая всем троим фигурантам дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Батухану Точиеву* до 17 мая", - огласила решение судья Евгения Козлова. Ранее в четверг этот же суд продлил арест Ахмаджону Курбонову* и Рамазану Падиеву*. Заседания прошли в закрытом режиме из-за тайны следствия. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов*. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Падиев* и Точиев* арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. * В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов в РФ.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), взрыв на рязанском проспекте в москве