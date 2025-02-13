Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/arest-1999165869.html
Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в Москве
Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в Москве
Басманный суд Москвы продлил арест до 17 мая всем троим фигурантам дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:49:00+03:00
2025-02-13T16:49:00+03:00
происшествия
россия
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994034358_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_deb4bed25ae55c31befb42b71f8062e4.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест до 17 мая всем троим фигурантам дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Батухану Точиеву* до 17 мая", - огласила решение судья Евгения Козлова. Ранее в четверг этот же суд продлил арест Ахмаджону Курбонову* и Рамазану Падиеву*. Заседания прошли в закрытом режиме из-за тайны следствия. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов*. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Падиев* и Точиев* арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. * В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов в РФ.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994034358_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_07da6f7eaa59d1cb50c9cd341155021d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Суд продлил арест всем фигурантам дела о теракте в Москве

Арест 3 фигурантам дела о теракте, в котором погиб Кириллов, продлили до 17 мая

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБатухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Батухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Батухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест до 17 мая всем троим фигурантам дела о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Батухану Точиеву* до 17 мая", - огласила решение судья Евгения Козлова.
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
17 декабря 2024, 12:22
Ранее в четверг этот же суд продлил арест Ахмаджону Курбонову* и Рамазану Падиеву*. Заседания прошли в закрытом режиме из-за тайны следствия.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов*. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Падиев* и Точиев* арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора.
* В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
18 декабря 2024, 08:00
 
ПроисшествияРоссияМоскваЕвропаИгорь КирилловВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала