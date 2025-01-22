https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994912418.html

Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом

Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом - РИА Новости, 22.01.2025

Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом

Отец арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазана Падиева сообщил корреспонденту РИА Новости, что... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:41:00+03:00

2025-01-22T06:41:00+03:00

2025-01-22T06:46:00+03:00

происшествия

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игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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ЯНДАРЕ (Ингушетия), 22 янв - РИА Новости. Отец арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазана Падиева сообщил корреспонденту РИА Новости, что знаком с матерью второго обвиняемого – Батухана Точиева. СК ранее сообщил о задержании еще двух фигурантов по уголовному делу об убийстве Кириллова – Точиева и Падиева. Басманный суд Москвы арестовал обоих до 17 февраля. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора. Оба обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ. Отец Падиева – 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой в двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа. Он расположен на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил. "Раньше я знал его мать, он почти родственник нам", - сказал Падиев, отвечая на вопрос о знакомстве со вторым обвиняемым – Точиевым.

https://ria.ru/20250118/kirillov-1994348771.html

https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994541652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, назрановский район, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве