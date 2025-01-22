Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом
Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова знаком с матерью второго обвиняемого
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев. Архивное фото
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ЯНДАРЕ (Ингушетия), 22 янв - РИА Новости. Отец арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазана Падиева сообщил корреспонденту РИА Новости, что знаком с матерью второго обвиняемого – Батухана Точиева.
СК ранее сообщил о задержании еще двух фигурантов по уголовному делу об убийстве Кириллова – Точиева и Падиева. Басманный суд Москвы арестовал обоих до 17 февраля. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора. Оба обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ.
Отец Падиева – 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой в двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа. Он расположен на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил.
"Раньше я знал его мать, он почти родственник нам", - сказал Падиев, отвечая на вопрос о знакомстве со вторым обвиняемым – Точиевым.
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