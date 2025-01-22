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Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом - РИА Новости, 22.01.2025
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06:41 22.01.2025 (обновлено: 06:46 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/rassledovanie-1994912418.html
Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом
Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом - РИА Новости, 22.01.2025
Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом
Отец арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазана Падиева сообщил корреспонденту РИА Новости, что... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T06:41:00+03:00
2025-01-22T06:46:00+03:00
происшествия
москва
россия
назрановский район
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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ЯНДАРЕ (Ингушетия), 22 янв - РИА Новости. Отец арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазана Падиева сообщил корреспонденту РИА Новости, что знаком с матерью второго обвиняемого – Батухана Точиева. СК ранее сообщил о задержании еще двух фигурантов по уголовному делу об убийстве Кириллова – Точиева и Падиева. Басманный суд Москвы арестовал обоих до 17 февраля. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора. Оба обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ. Отец Падиева – 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой в двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа. Он расположен на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил. "Раньше я знал его мать, он почти родственник нам", - сказал Падиев, отвечая на вопрос о знакомстве со вторым обвиняемым – Точиевым.
https://ria.ru/20250118/kirillov-1994348771.html
https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994541652.html
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происшествия, москва, россия, назрановский район, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Россия, Назрановский район, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова раскрыл подробности об обвиняемом

Отец фигуранта дела об убийстве Кириллова знаком с матерью второго обвиняемого

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев. Архивное фото
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ЯНДАРЕ (Ингушетия), 22 янв - РИА Новости. Отец арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазана Падиева сообщил корреспонденту РИА Новости, что знаком с матерью второго обвиняемого – Батухана Точиева.
СК ранее сообщил о задержании еще двух фигурантов по уголовному делу об убийстве Кириллова – Точиева и Падиева. Басманный суд Москвы арестовал обоих до 17 февраля. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора. Оба обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
У брата обвиняемого по делу об убийстве генерала Кириллова есть судимость
18 января, 11:16
Отец Падиева – 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой в двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа. Он расположен на окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил.
"Раньше я знал его мать, он почти родственник нам", - сказал Падиев, отвечая на вопрос о знакомстве со вторым обвиняемым – Точиевым.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Отец фигуранта по делу об убийстве Кириллова рассказал о сыне
20 января, 07:09
 
ПроисшествияМоскваРоссияНазрановский районИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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