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Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест - РИА Новости, 20.01.2025
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12:20 20.01.2025 (обновлено: 12:48 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/kirillov-1994588593.html
Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест
Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест - РИА Новости, 20.01.2025
Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест
Один из новых фигурантов по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:20:00+03:00
2025-01-20T12:48:00+03:00
происшествия
москва
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
взрыв на рязанском проспекте в москве
россия
европа
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один из новых фигурантов по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича", - сказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов - Падиева и Точиева - до 17 февраля по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В заседании Падиев заявлял, что к произошедшему не причастен.Падиев и Точиев обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.Как заявляла официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Падиев и Точиев снимали для него комнату в хостеле. При этом Падиев лично передавал ключи Курбонову. После совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной комнаты, однако "по пути следования в убежище Курбонов был задержан сотрудниками полиции".На самого Падиева были дважды составлены протоколы об административных правонарушениях - в январе Троицкий суд Москвы дал ему 15 суток за мат возле миграционного центра, а в конце декабря другой суд Москвы отправлял его на 15 суток за неповиновение законному требованию полицейского.
https://ria.ru/20241221/siyyarto-1990552092.html
https://ria.ru/20241220/terakt-1990294384.html
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происшествия, москва, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф, взрыв на рязанском проспекте в москве, россия, европа, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Россия, Европа, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест

Один из новых фигурантов по делу об убийстве генерала Кириллова обжаловал арест

© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Минобороны России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один из новых фигурантов по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича", - сказал собеседник агентства.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Теракт против Кириллова может помешать заключению мира, заявил Сийярто
21 декабря 2024, 03:03
Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов - Падиева и Точиева - до 17 февраля по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В заседании Падиев заявлял, что к произошедшему не причастен.
Падиев и Точиев обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ.
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова
20 декабря 2024, 02:26
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Как заявляла официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Падиев и Точиев снимали для него комнату в хостеле. При этом Падиев лично передавал ключи Курбонову. После совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной комнаты, однако "по пути следования в убежище Курбонов был задержан сотрудниками полиции".
На самого Падиева были дважды составлены протоколы об административных правонарушениях - в январе Троицкий суд Москвы дал ему 15 суток за мат возле миграционного центра, а в конце декабря другой суд Москвы отправлял его на 15 суток за неповиновение законному требованию полицейского.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова
09:16
 
ПроисшествияМоскваИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеРоссияЕвропаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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