https://ria.ru/20250120/kirillov-1994588593.html

Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест

Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест - РИА Новости, 20.01.2025

Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест

Один из новых фигурантов по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:20:00+03:00

2025-01-20T12:20:00+03:00

2025-01-20T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Один из новых фигурантов по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича", - сказал собеседник агентства.Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов - Падиева и Точиева - до 17 февраля по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В заседании Падиев заявлял, что к произошедшему не причастен.Падиев и Точиев обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.Как заявляла официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Падиев и Точиев снимали для него комнату в хостеле. При этом Падиев лично передавал ключи Курбонову. После совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной комнаты, однако "по пути следования в убежище Курбонов был задержан сотрудниками полиции".На самого Падиева были дважды составлены протоколы об административных правонарушениях - в январе Троицкий суд Москвы дал ему 15 суток за мат возле миграционного центра, а в конце декабря другой суд Москвы отправлял его на 15 суток за неповиновение законному требованию полицейского.

https://ria.ru/20241221/siyyarto-1990552092.html

https://ria.ru/20241220/terakt-1990294384.html

https://ria.ru/20250120/kirillov-1994550097.html

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