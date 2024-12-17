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Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024
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08:37 17.12.2024 (обновлено: 10:55 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989597789.html
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил СК в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:37
2024-12-17T10:55
москва
игорь кириллов
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил СК в Telegram-канале.&quot;На Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб &lt;...&gt; Кириллов и его помощник&quot;, — сообщили в ведомстве.Что известно на данный момент:Генерал Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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москва, игорь кириллов, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте

СК: начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил СК в Telegram-канале.
«

"На Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб <...> Кириллов и его помощник", — сообщили в ведомстве.

Что известно на данный момент:

  • взрыв прогремел около 06:12 мск;
  • мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте;
  • взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив;
  • по факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов";
  • на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда. Кириллову было 54 года.

Генерал Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Биография Игоря Кириллова
Вчера, 11:36
 
МоскваИгорь КирилловВойска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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