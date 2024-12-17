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Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте

Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024

Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил СК в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:37

2024-12-17T08:37

2024-12-17T10:55

москва

игорь кириллов

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на юго-востоке Москвы, сообщил СК в Telegram-канале."На Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб <...> Кириллов и его помощник", — сообщили в ведомстве.Что известно на данный момент:Генерал Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые осуществляют на Украине близкие к Пентагону компании.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html

москва

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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве 2024-12-17T08:37 true PT0M46S

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москва, игорь кириллов, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве