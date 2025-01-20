Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов
Фигурантов дела об убийстве Кириллова внесли в список террористов и экстремистов
© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Курбонов Ахмаджон Алижон Угли*, 09.01.1995 г.р. , г. Ташкент республики Узбекистан... Падиев Рамазан Бекханович*, 08.04.2002 г.р. , г. Назрань республики Ингушетия... Точиев Батухан Русланович*, 20.01.1999 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.
Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов - Падиева* и Точиева* - до 17 февраля по уголовному делу об убийстве генерала Кириллова.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов*. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.