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Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов - РИА Новости, 20.01.2025
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17:45 20.01.2025 (обновлено: 18:05 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/figuranty-1994670145.html
Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов
Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов - РИА Новости, 20.01.2025
Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов
Фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:45:00+03:00
2025-01-20T18:05:00+03:00
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
войска рхбз
происшествия
игорь кириллов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Курбонов Ахмаджон Алижон Угли*, 09.01.1995 г.р. , г. Ташкент республики Узбекистан... Падиев Рамазан Бекханович*, 08.04.2002 г.р. , г. Назрань республики Ингушетия... Точиев Батухан Русланович*, 20.01.1999 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов - Падиева* и Точиева* - до 17 февраля по уголовному делу об убийстве генерала Кириллова.По данным СК РФ, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов*. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250120/kirillov-1994550097.html
https://ria.ru/20250120/kirillov-1994588593.html
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россия, вооруженные силы рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), войска рхбз, происшествия, игорь кириллов
Россия, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Войска РХБЗ, Происшествия, Игорь Кириллов
Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов

Фигурантов дела об убийстве Кириллова внесли в список террористов и экстремистов

© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Минобороны России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Курбонов Ахмаджон Алижон Угли*, 09.01.1995 г.р. , г. Ташкент республики Узбекистан... Падиев Рамазан Бекханович*, 08.04.2002 г.р. , г. Назрань республики Ингушетия... Точиев Батухан Русланович*, 20.01.1999 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова
Вчера, 09:16
Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов - Падиева* и Точиева* - до 17 февраля по уголовному делу об убийстве генерала Кириллова.
По данным СК РФ, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов*. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Один из новых фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест
Вчера, 12:20
 
РоссияВооруженные силы РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Войска РХБЗПроисшествияИгорь Кириллов
 
 
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