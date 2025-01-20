https://ria.ru/20250120/figuranty-1994670145.html

Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов

Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов - РИА Новости, 20.01.2025

Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в список террористов

Фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:45:00+03:00

2025-01-20T17:45:00+03:00

2025-01-20T18:05:00+03:00

россия

вооруженные силы рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

войска рхбз

происшествия

игорь кириллов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989609585_0:32:618:380_1920x0_80_0_0_b7adece9c9f611b213a71ab4b4714542.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Фигурантов уголовного дела о теракте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Курбонов Ахмаджон Алижон Угли*, 09.01.1995 г.р. , г. Ташкент республики Узбекистан... Падиев Рамазан Бекханович*, 08.04.2002 г.р. , г. Назрань республики Ингушетия... Точиев Батухан Русланович*, 20.01.1999 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.Басманный суд Москвы 16 января арестовал двух новых фигурантов - Падиева* и Точиева* - до 17 февраля по уголовному делу об убийстве генерала Кириллова.По данным СК РФ, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов*. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250120/kirillov-1994550097.html

https://ria.ru/20250120/kirillov-1994588593.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), войска рхбз, происшествия, игорь кириллов