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Суд продлил арест исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов
Суд продлил арест исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов - РИА Новости, 13.02.2025
Суд продлил арест исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов
Басманный суд Москвы продлил до середины мая арест исполнителю теракта, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ)... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:26:00+03:00
2025-02-13T15:26:00+03:00
2025-02-13T15:26:00+03:00
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войска рхбз
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до середины мая арест исполнителю теракта, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Ахмаджону Курбонову* до 17 мая", - огласила решение судья Евгения Козлова. Судебное заседание прошло в закрытом режиме из-за тайны следствия. Также сегодня суд рассмотрит аналогичные ходатайства следователя о продлении ареста Рамазану Падиеву* и Батухану Точиеву*, которые, по данным СК РФ, арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова* и получали для него деньги от куратора. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. * В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Суд продлил арест исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов
Суд продлил до 17 мая Курбонову, исполнителю теракта, в котором погиб Кириллов