https://ria.ru/20241216/kanikuly-1989353846.html

Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в новогодние каникулы

Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в новогодние каникулы - РИА Новости, 16.12.2024

Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в новогодние каникулы

Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, напомнила в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T02:55

2024-12-16T02:55

2024-12-16T10:48

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, напомнила в разговоре с РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина."Новогодние праздники 2024-2025 годов в России займут 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно", — сказала Лопатина.Она отметила, что выходной день с субботы, 4 января, переносится на 2 мая, а с воскресенья, 5 января, — на 31 декабря 2025 года, поскольку они уже являются выходными. Понедельник, 30 декабря, будет выходным, потому что рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря, — из-за этого каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.

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общество, россия, новый год