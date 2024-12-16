https://ria.ru/20241216/kanikuly-1989353846.html
Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в новогодние каникулы
Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в новогодние каникулы - РИА Новости, 16.12.2024
Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в новогодние каникулы
Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, напомнила в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T02:55
2024-12-16T02:55
2024-12-16T10:48
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988229627_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_fef97d61e46fed9547700fab592a815e.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, напомнила в разговоре с РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина."Новогодние праздники 2024-2025 годов в России займут 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно", — сказала Лопатина.Она отметила, что выходной день с субботы, 4 января, переносится на 2 мая, а с воскресенья, 5 января, — на 31 декабря 2025 года, поскольку они уже являются выходными. Понедельник, 30 декабря, будет выходным, потому что рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря, — из-за этого каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.
https://ria.ru/20241207/mandariny-1987868988.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988229627_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_fa3701d5102b9786dbb8f59409ecd7a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в новогодние каникулы
Социолог Лопатина: новогодние каникулы в России продлятся 11 дней
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, напомнила в разговоре с РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
"Новогодние праздники 2024-2025 годов в России
займут 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно", — сказала Лопатина.
Она отметила, что выходной день с субботы, 4 января, переносится на 2 мая, а с воскресенья, 5 января, — на 31 декабря 2025 года, поскольку они уже являются выходными.
Понедельник, 30 декабря, будет выходным, потому что рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря, — из-за этого каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.