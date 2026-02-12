https://ria.ru/20260212/kansk-2073918769.html
СК возбудил дело после смерти трехмесячной девочки в Красноярском крае
СК возбудил дело после смерти трехмесячной девочки в Красноярском крае - РИА Новости, 12.02.2026
СК возбудил дело после смерти трехмесячной девочки в Красноярском крае
Трехмесячная девочка умерла в Канске в Красноярском крае после того, как врачи не нашли оснований для её госпитализации, возбуждено уголовное дело по статье о...
КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Трехмесячная девочка умерла в Канске в Красноярском крае после того, как врачи не нашли оснований для её госпитализации, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в четверг.
в связи со смертью 3-х месячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, утром 7 января у младенца появились признаки простуды. Родители самостоятельно начали лечить дочь дома, однако на следующий день мать вызвала бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели девочку, но не нашли оснований для госпитализации. Утром 10 января состояние ребенка ухудшилось, и родители вновь вызвали скорую помощь. Однако девочка умерла ещё до прибытия врачей, реанимационные мероприятия не принесли результатов.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка.