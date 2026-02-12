СК возбудил дело после смерти трехмесячной девочки в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Трехмесячная девочка умерла в Канске в Красноярском крае после того, как врачи не нашли оснований для её госпитализации, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в четверг.

По данным ведомства, утром 7 января у младенца появились признаки простуды. Родители самостоятельно начали лечить дочь дома, однако на следующий день мать вызвала бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели девочку, но не нашли оснований для госпитализации. Утром 10 января состояние ребенка ухудшилось, и родители вновь вызвали скорую помощь. Однако девочка умерла ещё до прибытия врачей, реанимационные мероприятия не принесли результатов.