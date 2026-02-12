Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после смерти трехмесячной девочки в Красноярском крае - РИА Новости, 12.02.2026
14:45 12.02.2026
СК возбудил дело после смерти трехмесячной девочки в Красноярском крае
происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Трехмесячная девочка умерла в Канске в Красноярском крае после того, как врачи не нашли оснований для её госпитализации, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в четверг.
"Следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в связи со смертью 3-х месячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, утром 7 января у младенца появились признаки простуды. Родители самостоятельно начали лечить дочь дома, однако на следующий день мать вызвала бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели девочку, но не нашли оснований для госпитализации. Утром 10 января состояние ребенка ухудшилось, и родители вновь вызвали скорую помощь. Однако девочка умерла ещё до прибытия врачей, реанимационные мероприятия не принесли результатов.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти ребенка.
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)Новый год
 
 
