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Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге - РИА Новости, 19.11.2024
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Туризм
 
08:00 19.11.2024 (обновлено: 08:05 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html
Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге
Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге - РИА Новости, 19.11.2024
Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге
Желающие попасть в вотчину Деда Мороза хорошо знают пословицу "Готовь сани летом". Бронировать туры в Великий Устюг они начали еще в августе. Сколько стоит... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:00
2024-11-19T08:05
туризм
туризм
впечатления - туризм
маршруты - туризм
великий устюг
москва
санкт-петербург
дед мороз
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Желающие попасть в вотчину Деда Мороза хорошо знают пословицу "Готовь сани летом". Бронировать туры в Великий Устюг они начали еще в августе. Сколько стоит визит к главному новогоднему волшебнику, есть ли путевки и чем еще заняться в городе — в материале РИА Новости.Вотчина — главный магнитВ новогодние каникулы Великий Устюг по числу туристов уступает только двум столицам. В этом году на Москву приходится 27% бронирований, на Санкт-Петербург — 15, а на родину Деда Мороза — 12, рассказывает руководитель направления "Собственные экскурсионные туры и городские отели" национального туроператора "Алеан" Александр Басков.Сейчас — пик продаж. "В самой вотчине все номера уже раскупили. В отелях рядом места пока есть. Также можно отправиться в железнодорожный тур, где путешественники ночуют в купе", — пояснили в пресс-службе "Алеана".Тех, кто приобрел тур в августе-сентябре, вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин назвал "самыми прозорливыми и ответственными". Есть спрос и на относительно недорогие заезды в начале декабря.Продажи железнодорожных туров выросли на десять процентов, сообщили в "РЖД Тур". На турпоезда "Зимняя сказка" и "Мороз-экспресс" билеты еще остались. "Ближе к праздникам раскупят все", — уверены в компании.Стоимость семейного отдыхаОбычно в Великий Устюг едут семьями. В среднем — на четыре дня. И это недешево.Так, "Новогодняя сказка у Дедушки Мороза" на двух взрослых и ребенка без учета транспорта с выездом 31 декабря и возвращением 3 января стоит 117 тысяч рублей, подсчитали в "Алеане". Питание и экскурсии включены.Трехдневное "Рождество в гостях у Дедушки Мороза" с отправлением 5 января — от 84 тысяч.Три дня в вотчине, включая Рождество, — 172 тысячи на семью. Без дороги.Подорожание относительно прошлого года — 10-15%, отмечают участники рынка. Но до декабря все наверняка распродадут, полагает Сергей Ромашкин.Дом моды Деда Мороза и Музей новогодней игрушкиВотчина — это не только терем, но и кузница, зимний сад, Сказочная почта. И зоосад с медведями, аистами, лисами, белками.В сосновом бору — тропа сказок, где баба Яга и Соловей-разбойник приготовили испытания и загадки для гостей.В Лесной аптеке туристы знакомятся с традициями русского чаепития, в Доме сказок — проходят квест с озорной начинающей блогершей Кулемой.Можно прокатиться на снегоходах, упряжках с хаски, санях с оленями, "чудо-печке", принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и выпечке сладостей.Еще в Великом Устюге есть Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды. Там наряжают зимнего волшебника, его внучку Снегурочку и показывают процесс создания их одежды. Многие гости фотографируются в костюмах главных новогодних и сказочных персонажей.В Музее новогодней и рождественской игрушки — коллекции елочных украшений разных лет, фигуры Деда Мороза, открытки. В одном из залов рассказывают, как встречают Новый год в других странах.Эта экспозиция принадлежит Великоустюгскому государственному музею-заповеднику. В его фондохранилищах — коллекции прялок Русского Севера, керамические изразцы, предметы быта жителей этих мест.Ремесленники Великого Устюга много работали с металлом. Сохранились уникальная техника "мороз по жести", финифть, филигрань и чернение по железу. Посетите фабрику "Северная чернь", чтобы выбрать в подарок красивый сувенир.Конкуренты Великого УстюгаВ других регионах — свои новогодние программы.Например, трехдневный экскурсионный тур в Казань с посещением резиденции Кыш Бабая. Цена — от 72 тысяч рублей на троих без учета транспорта, уточнили в "Алеане".Три дня в Карелии с развлечениями в вотчине Талви Укко — от 68 тысяч на троих. В Костроме — примерно столько же.В Москве вас ждут усадьба Деда Мороза в Кузьминках, а также Кремлевская елка, Музей елочной игрушки "Клинское подворье". Цена такой трехдневной программы — от 113 тысяч рублей на троих. Есть и попроще — от 46 тысяч. Плюс расходы на дорогу до столицы и обратно.
https://ria.ru/20241111/dedmoroz-1983048780.html
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Мария Селиванова
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РИА Новости
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РИА Новости
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96
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туризм, впечатления - туризм, маршруты - туризм, великий устюг, москва, санкт-петербург, дед мороз, сергей ромашкин, снегурочка, ассоциация туроператоров россии (атор), ржд, новый год, поезда
Туризм, Туризм, Впечатления - Туризм, Маршруты - Туризм, Великий Устюг, Москва, Санкт-Петербург, Дед Мороз, Сергей Ромашкин, Снегурочка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), РЖД, Новый год, поезда
Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге

Эксперты рассказали, что посмотреть в новогодние каникулы в Великом Устюге

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Желающие попасть в вотчину Деда Мороза хорошо знают пословицу "Готовь сани летом". Бронировать туры в Великий Устюг они начали еще в августе. Сколько стоит визит к главному новогоднему волшебнику, есть ли путевки и чем еще заняться в городе — в материале РИА Новости.

Вотчина — главный магнит

В новогодние каникулы Великий Устюг по числу туристов уступает только двум столицам. В этом году на Москву приходится 27% бронирований, на Санкт-Петербург — 15, а на родину Деда Мороза — 12, рассказывает руководитель направления "Собственные экскурсионные туры и городские отели" национального туроператора "Алеан" Александр Басков.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители гуляют по территории вотчины Деда Мороза
Посетители гуляют по территории вотчины Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Посетители гуляют по территории вотчины Деда Мороза
Сейчас — пик продаж. "В самой вотчине все номера уже раскупили. В отелях рядом места пока есть. Также можно отправиться в железнодорожный тур, где путешественники ночуют в купе", — пояснили в пресс-службе "Алеана".
Тех, кто приобрел тур в августе-сентябре, вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин назвал "самыми прозорливыми и ответственными". Есть спрос и на относительно недорогие заезды в начале декабря.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочта Деда Мороза в Великом Устюге
Почта Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Почта Деда Мороза в Великом Устюге
Продажи железнодорожных туров выросли на десять процентов, сообщили в "РЖД Тур". На турпоезда "Зимняя сказка" и "Мороз-экспресс" билеты еще остались. "Ближе к праздникам раскупят все", — уверены в компании.

Стоимость семейного отдыха

Обычно в Великий Устюг едут семьями. В среднем — на четыре дня. И это недешево.
© iStock.com / Serjio74Поезд Деда Мороза на вокзале
Поезд Деда Мороза на вокзале - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© iStock.com / Serjio74
Поезд Деда Мороза на вокзале
Так, "Новогодняя сказка у Дедушки Мороза" на двух взрослых и ребенка без учета транспорта с выездом 31 декабря и возвращением 3 января стоит 117 тысяч рублей, подсчитали в "Алеане". Питание и экскурсии включены.
Трехдневное "Рождество в гостях у Дедушки Мороза" с отправлением 5 января — от 84 тысяч.
Три дня в вотчине, включая Рождество, — 172 тысячи на семью. Без дороги.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Посетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза.

Посетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза

Посетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкМальчик пишет письмо на почте в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
Мальчик пишет письмо на почте в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге
Мальчик пишет письмо на почте в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВсе письма, поступающие на имя Деда Мороза, тщательно изучают сотрудники почты, читает их и сам Дед Мороз.
Почта Деда Мороза в Великом Устюге
Все письма, поступающие на имя Деда Мороза, тщательно изучают сотрудники почты, читает их и сам Дед Мороз.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Дети катаются с горки в Дымковской слободе. На дальнем плане — храмы Соборного дворища, самой древней части Великого Устюга.

Дети катаются с горки в Дымковской слободе

Дети катаются с горки в Дымковской слободе. На дальнем плане — храмы Соборного дворища, самой древней части Великого Устюга.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкСотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
Сотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге
Сотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Посетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 5
Мальчик пишет письмо на почте в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
2 из 5
Все письма, поступающие на имя Деда Мороза, тщательно изучают сотрудники почты, читает их и сам Дед Мороз.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Дети катаются с горки в Дымковской слободе. На дальнем плане — храмы Соборного дворища, самой древней части Великого Устюга.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
4 из 5
Сотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Подорожание относительно прошлого года — 10-15%, отмечают участники рынка. Но до декабря все наверняка распродадут, полагает Сергей Ромашкин.

Дом моды Деда Мороза и Музей новогодней игрушки

Вотчина — это не только терем, но и кузница, зимний сад, Сказочная почта. И зоосад с медведями, аистами, лисами, белками.
© РИА Новости / Артем ЖитеневСотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге
Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге
В сосновом бору — тропа сказок, где баба Яга и Соловей-разбойник приготовили испытания и загадки для гостей.
В Лесной аптеке туристы знакомятся с традициями русского чаепития, в Доме сказок — проходят квест с озорной начинающей блогершей Кулемой.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДети гуляют по территории вотчины Деда Мороза
Дети гуляют по территории вотчины Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дети гуляют по территории вотчины Деда Мороза
Можно прокатиться на снегоходах, упряжках с хаски, санях с оленями, "чудо-печке", принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и выпечке сладостей.
Еще в Великом Устюге есть Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды. Там наряжают зимнего волшебника, его внучку Снегурочку и показывают процесс создания их одежды. Многие гости фотографируются в костюмах главных новогодних и сказочных персонажей.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкАрхитектурные памятники города Великий Устюг
Архитектурные памятники города Великий Устюг - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Архитектурные памятники города Великий Устюг
В Музее новогодней и рождественской игрушки — коллекции елочных украшений разных лет, фигуры Деда Мороза, открытки. В одном из залов рассказывают, как встречают Новый год в других странах.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКоллекция прялок из депозитария Великоустюгского музея-заповедника. Здесь организовано открытое хранение экспонатов, доступное не только музейным сотрудникам, но и всем посетителям.
Коллекция прялок из депозитария Великоустюгского музея-заповедника. Здесь организовано открытое хранение экспонатов, доступное не только музейным сотрудникам, но и всем посетителям
Коллекция прялок из депозитария Великоустюгского музея-заповедника. Здесь организовано открытое хранение экспонатов, доступное не только музейным сотрудникам, но и всем посетителям.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРабота мастера на фабрике "Северная чернь" в Великом Устюге. В наши дни промысел переживает второе рождение, фабрика выпускает большой ассортимент изделий из серебра, включая уникальные единичные изделия.
Работа мастера на фабрике Северная чернь в Великом Устюге
Работа мастера на фабрике "Северная чернь" в Великом Устюге. В наши дни промысел переживает второе рождение, фабрика выпускает большой ассортимент изделий из серебра, включая уникальные единичные изделия.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Изготовление изделий из серебра на фабрике "Северная чернь" в Великом Устюге. Великоустюжское чернение по серебру — промысел, сложившийся в городе еще в XVII веке и ставший его визитной карточкой.

Изготовление изделий из серебра на фабрике Северная чернь в Великом Устюге

Изготовление изделий из серебра на фабрике "Северная чернь" в Великом Устюге. Великоустюжское чернение по серебру — промысел, сложившийся в городе еще в XVII веке и ставший его визитной карточкой.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФрагмент изразцовой печи из депозитария Великоустюгского музея-заповедника. Здесь организовано открытое хранение экспонатов, доступное не только музейным сотрудникам, но и всем посетителям.
Фрагмент изразцовой печи из депозитария Великоустюгского музея-заповедника. Здесь организовано открытое хранение экспонатов, доступное не только музейным сотрудникам, но и всем посетителям
Фрагмент изразцовой печи из депозитария Великоустюгского музея-заповедника. Здесь организовано открытое хранение экспонатов, доступное не только музейным сотрудникам, но и всем посетителям.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Коллекция прялок из депозитария Великоустюгского музея-заповедника. Здесь организовано открытое хранение экспонатов, доступное не только музейным сотрудникам, но и всем посетителям.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 4
Работа мастера на фабрике "Северная чернь" в Великом Устюге. В наши дни промысел переживает второе рождение, фабрика выпускает большой ассортимент изделий из серебра, включая уникальные единичные изделия.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 4

Изготовление изделий из серебра на фабрике "Северная чернь" в Великом Устюге. Великоустюжское чернение по серебру — промысел, сложившийся в городе еще в XVII веке и ставший его визитной карточкой.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 4
Фрагмент изразцовой печи из депозитария Великоустюгского музея-заповедника. Здесь организовано открытое хранение экспонатов, доступное не только музейным сотрудникам, но и всем посетителям.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Эта экспозиция принадлежит Великоустюгскому государственному музею-заповеднику. В его фондохранилищах — коллекции прялок Русского Севера, керамические изразцы, предметы быта жителей этих мест.
Ремесленники Великого Устюга много работали с металлом. Сохранились уникальная техника "мороз по жести", финифть, филигрань и чернение по железу. Посетите фабрику "Северная чернь", чтобы выбрать в подарок красивый сувенир.

Конкуренты Великого Устюга

В других регионах — свои новогодние программы.
Например, трехдневный экскурсионный тур в Казань с посещением резиденции Кыш Бабая. Цена — от 72 тысяч рублей на троих без учета транспорта, уточнили в "Алеане".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗимний волшебник Кыш Бабай в своей резиденции в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
Зимний волшебник Кыш Бабай в своей резиденции в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Зимний волшебник Кыш Бабай в своей резиденции в селе Яна Кырлай Арского района Республики Татарстан
Три дня в Карелии с развлечениями в вотчине Талви Укко — от 68 тысяч на троих. В Костроме — примерно столько же.
В Москве вас ждут усадьба Деда Мороза в Кузьминках, а также Кремлевская елка, Музей елочной игрушки "Клинское подворье". Цена такой трехдневной программы — от 113 тысяч рублей на троих. Есть и попроще — от 46 тысяч. Плюс расходы на дорогу до столицы и обратно.
Дед Мороз на открытии сезона в усадьбе Деда Мороза в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Скоро Новый год! В Москве открылась усадьба Деда Мороза
11 ноября, 14:20
 
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