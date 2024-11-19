https://ria.ru/20241119/dedmoroz-1984081495.html

Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге

Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге - РИА Новости, 19.11.2024

Тур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом Устюге

Желающие попасть в вотчину Деда Мороза хорошо знают пословицу "Готовь сани летом". Бронировать туры в Великий Устюг они начали еще в августе. Сколько стоит... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:00

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Желающие попасть в вотчину Деда Мороза хорошо знают пословицу "Готовь сани летом". Бронировать туры в Великий Устюг они начали еще в августе. Сколько стоит визит к главному новогоднему волшебнику, есть ли путевки и чем еще заняться в городе — в материале РИА Новости.Вотчина — главный магнитВ новогодние каникулы Великий Устюг по числу туристов уступает только двум столицам. В этом году на Москву приходится 27% бронирований, на Санкт-Петербург — 15, а на родину Деда Мороза — 12, рассказывает руководитель направления "Собственные экскурсионные туры и городские отели" национального туроператора "Алеан" Александр Басков.Сейчас — пик продаж. "В самой вотчине все номера уже раскупили. В отелях рядом места пока есть. Также можно отправиться в железнодорожный тур, где путешественники ночуют в купе", — пояснили в пресс-службе "Алеана".Тех, кто приобрел тур в августе-сентябре, вице-президент АТОР и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин назвал "самыми прозорливыми и ответственными". Есть спрос и на относительно недорогие заезды в начале декабря.Продажи железнодорожных туров выросли на десять процентов, сообщили в "РЖД Тур". На турпоезда "Зимняя сказка" и "Мороз-экспресс" билеты еще остались. "Ближе к праздникам раскупят все", — уверены в компании.Стоимость семейного отдыхаОбычно в Великий Устюг едут семьями. В среднем — на четыре дня. И это недешево.Так, "Новогодняя сказка у Дедушки Мороза" на двух взрослых и ребенка без учета транспорта с выездом 31 декабря и возвращением 3 января стоит 117 тысяч рублей, подсчитали в "Алеане". Питание и экскурсии включены.Трехдневное "Рождество в гостях у Дедушки Мороза" с отправлением 5 января — от 84 тысяч.Три дня в вотчине, включая Рождество, — 172 тысячи на семью. Без дороги.Подорожание относительно прошлого года — 10-15%, отмечают участники рынка. Но до декабря все наверняка распродадут, полагает Сергей Ромашкин.Дом моды Деда Мороза и Музей новогодней игрушкиВотчина — это не только терем, но и кузница, зимний сад, Сказочная почта. И зоосад с медведями, аистами, лисами, белками.В сосновом бору — тропа сказок, где баба Яга и Соловей-разбойник приготовили испытания и загадки для гостей.В Лесной аптеке туристы знакомятся с традициями русского чаепития, в Доме сказок — проходят квест с озорной начинающей блогершей Кулемой.Можно прокатиться на снегоходах, упряжках с хаски, санях с оленями, "чудо-печке", принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и выпечке сладостей.Еще в Великом Устюге есть Городская резиденция Деда Мороза и Дом моды. Там наряжают зимнего волшебника, его внучку Снегурочку и показывают процесс создания их одежды. Многие гости фотографируются в костюмах главных новогодних и сказочных персонажей.В Музее новогодней и рождественской игрушки — коллекции елочных украшений разных лет, фигуры Деда Мороза, открытки. В одном из залов рассказывают, как встречают Новый год в других странах.Эта экспозиция принадлежит Великоустюгскому государственному музею-заповеднику. В его фондохранилищах — коллекции прялок Русского Севера, керамические изразцы, предметы быта жителей этих мест.Ремесленники Великого Устюга много работали с металлом. Сохранились уникальная техника "мороз по жести", финифть, филигрань и чернение по железу. Посетите фабрику "Северная чернь", чтобы выбрать в подарок красивый сувенир.Конкуренты Великого УстюгаВ других регионах — свои новогодние программы.Например, трехдневный экскурсионный тур в Казань с посещением резиденции Кыш Бабая. Цена — от 72 тысяч рублей на троих без учета транспорта, уточнили в "Алеане".Три дня в Карелии с развлечениями в вотчине Талви Укко — от 68 тысяч на троих. В Костроме — примерно столько же.В Москве вас ждут усадьба Деда Мороза в Кузьминках, а также Кремлевская елка, Музей елочной игрушки "Клинское подворье". Цена такой трехдневной программы — от 113 тысяч рублей на троих. Есть и попроще — от 46 тысяч. Плюс расходы на дорогу до столицы и обратно.

https://ria.ru/20241111/dedmoroz-1983048780.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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