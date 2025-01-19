Рейтинг@Mail.ru
Новогодние праздники 2024–2025: официальные выходные в январе, как отдыхаем на Новый год
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 19.01.2025 (обновлено: 11:33 24.10.2025)
https://ria.ru/proizvodstvennyy-kalendar/kak-otdykhaem-v-yanvare-2025/
Как отдыхаем на Новогодние праздники в 2024-2025 году
Новогодние праздники 2024–2025: официальные выходные в январе, как отдыхаем на Новый год
Как отдыхаем на Новогодние праздники в 2024-2025 году
Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем на Новый год в 2025 году, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать РИА Новости, 24.10.2025
2025-01-19T11:16:00+03:00
2025-10-24T11:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976955884_0:52:1301:783_1920x0_80_0_0_c83c2ab8b65ce666fd1d9d808fadf037.png
https://ria.ru/20241223/rossija-1990752801.html
https://ria.ru/20250113/salaty-1967855272.html
https://ria.ru/20241218/filmy-1978225195.html
https://ria.ru/20250113/otdykh-1836657926.html
https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984496124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976955884_94:0:1206:834_1920x0_80_0_0_643f65fa8622e7614a11107e7d1962b4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главная / Производственный календарь / Январь

Новогодние праздники в 2025 году: сколько дней будем отдыхать в январе

© ИнфографикаКалендарь декабрь 2024 — январь 2025
Календарь декабрь 2024 — январь 2025
© Инфографика
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем на Новый год в 2025 году, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать отпуск в январе — в материале РИА Новости.

Новогодние праздники в России

В 2024 году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно. 31 декабря в 2024 году выпадает на вторник, поэтому Новый год россияне будут встречать в ночь на среду, а Рождество Христово - во вторник, 7 января. Всего новогодние каникулы займут 11 дней и начнутся после длинной рабочей недели, которая продлится с 23 декабря (понедельник) по 28 декабря (суббота). А первая рабочая неделя 2025 года будет сокращенной, так как выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января.
Люди в офисе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
23 декабря 2024, 00:12

Как отдыхаем в январе

В январе 2025 года из 31 дня на выходные и праздничные приходится 14: 8 из них относятся к новогодним каникулам, 6 — это традиционные субботы и воскресенья.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНовогодние праздники 2024
Посетители ярмарки на Красной площади - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Новогодние праздники 2024. Архивное фото

Сколько продлятся новогодние каникулы в 2025 году

На новогодние каникулы приходится 11дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продолжатся до среды, 8 января 2025 года включительно
Украшение новогоднего стола - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Салаты на Новый 2025 год Змеи: "Варежка", "Сугроб", "Тиффани"
13 января, 16:07

Перенос выходных дней на Новый Год

По закону (ч. 2 ст. 112 ТК РФ) при совпадении праздничного и выходного дня, нерабочий переносится на следующий за выходным рабочий день. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335 в новогодние каникулы на выходные дни выпадают два дня, которые перенесут на другие даты:
  • 4 января (суббота) — на 2 мая (пятница);
  • 5 января (воскресенье) — на 31 декабря (среда).
Лучшие новогодние фильмы - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Лучшие новогодние фильмы: ТОП-10 картин, которые стоит посмотреть
18 декабря 2024, 11:14
Еще по темеЛучшие новогодние комедии, которые помогут создать праздничное настроениеТоп-40 лучших новогодних мультфильмов, которые стоит посмотреть Лучшая подборка добрых и душевных фильмов про Рождество

Производственный календарь на январь

Производственный календарь (табельный, рабочий, календарь рабочего времени) — это график, в котором отмечены все выходные, праздничные, рабочие дни. Его используют компании, независимо от формы собственности, и их сотрудники. Он необходим бухгалтерам и специалистам кадрового отдела для расчета отпускных, больничных листов, заработной платы, сверхурочных и заполнения табелей. По нему учитываются нормы рабочего времени. Обычным гражданам удобно ориентируясь на него выбирать наиболее выгодное время для отпуска. После выхода постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, публикуется производственный календарь.
Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Производственный календарь на 2025 год
6 февраля, 13:14

Сколько рабочих дней

В январе 2025 года 17 рабочих дней.

Норма рабочего времени

Нормы рабочего времени определяются Трудовым кодексом. В соответствии со ст. 91 ТК РФ в норме она не должна превышать 40 часов в неделю. Работодатель в праве уменьшить количество часов, так как минимальный порог законодательно не регламентируется, и при выполнении сотрудником объема работы выплатить ему заработную плату не меньше установленного в регионе минимального размера оплаты труда. Для некоторых категорий населения предусмотрена сокращенная продолжительность трудового дня (ст. 92 ТК РФ). Например, дети до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, молодые люди до 18 лет и инвалиды I, II групп — не более 35-ти, те, у кого условия труда оценены как вредные — не более 36 часов.
Молодые люди гуляют по снежному лесу - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Лучшие места для встречи Нового 2025 года: куда поехать на каникулы
13 января, 13:24
В январе 2025 года норма рабочего времени составляет:
  • 40-часовая рабочая неделя — 136 часов;
  • 36-часовая неделя — 122,4 часа;
  • 24-часовая неделя— 81,6 часа.

Кому лучше взять отпуск в январе

В финансовом плане выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, так как расчет отпускных происходит по специальной формуле, учитывающей среднедневной заработок сотрудника. В 2025 году под этот критерий подходят апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, в них по 23-22 рабочих дня. Январь, май, июнь, ноябрь совершенно не выгодны для отпуска в части оплаты. Однако сотрудник может увеличить свой ежегодный отдых за счет длинных новогодних каникул и провести почти весь месяц не работая, если финансовая составляющая не так уж и важна.
Новогодняя иллюминация у Кафедрального собора в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники
19 ноября 2024, 02:42
Еще по темеНовый год-2025 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локацииТур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом УстюгеСтарый Новый год: суть и традиции уникального праздникаАналитик объяснил, что случится с рублем после решения по ставкеРоссиянам сообщили, когда ждать выгодных новогодних вкладов
 
Производственный календарьЯнварь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала