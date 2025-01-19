Как отдыхаем на Новогодние праздники в 2024-2025 году

Нормы рабочего времени определяются Трудовым кодексом. В соответствии соТК РФ в норме она не должна превышать 40 часов в неделю. Работодатель в праве уменьшить количество часов, так как минимальный порог законодательно не регламентируется, и при выполнении сотрудником объема работы выплатить ему заработную плату не меньше установленного в регионе минимального размера оплаты труда. Для некоторых категорий населения предусмотрена сокращенная продолжительность трудового дня (ТК РФ). Например, дети до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, молодые люди до 18 лет и инвалиды I, II групп — не более 35-ти, те, у кого условия труда оценены как вредные — не более 36 часов.