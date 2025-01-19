Как отдыхаем на Новогодние праздники в 2024-2025 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Новогодние праздники в России: как официально отдыхаем на Новый год в 2025 году, сколько продлятся каникулы, будет ли перенос выходных дней и кому выгодно брать отпуск в январе — в материале РИА Новости.
Новогодние праздники в России
В 2024 году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно. 31 декабря в 2024 году выпадает на вторник, поэтому Новый год россияне будут встречать в ночь на среду, а Рождество Христово - во вторник, 7 января. Всего новогодние каникулы займут 11 дней и начнутся после длинной рабочей недели, которая продлится с 23 декабря (понедельник) по 28 декабря (суббота). А первая рабочая неделя 2025 года будет сокращенной, так как выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января.
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
23 декабря 2024, 00:12
Как отдыхаем в январе
В январе 2025 года из 31 дня на выходные и праздничные приходится 14: 8 из них относятся к новогодним каникулам, 6 — это традиционные субботы и воскресенья.
Новогодние праздники 2024. Архивное фото
Сколько продлятся новогодние каникулы в 2025 году
На новогодние каникулы приходится 11дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продолжатся до среды, 8 января 2025 года включительно
Салаты на Новый 2025 год Змеи: "Варежка", "Сугроб", "Тиффани"
13 января, 16:07
Перенос выходных дней на Новый Год
По закону (ч. 2 ст. 112 ТК РФ) при совпадении праздничного и выходного дня, нерабочий переносится на следующий за выходным рабочий день. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335 в новогодние каникулы на выходные дни выпадают два дня, которые перенесут на другие даты:
- 4 января (суббота) — на 2 мая (пятница);
- 5 января (воскресенье) — на 31 декабря (среда).
Лучшие новогодние фильмы: ТОП-10 картин, которые стоит посмотреть
18 декабря 2024, 11:14
Производственный календарь на январь
Производственный календарь (табельный, рабочий, календарь рабочего времени) — это график, в котором отмечены все выходные, праздничные, рабочие дни. Его используют компании, независимо от формы собственности, и их сотрудники. Он необходим бухгалтерам и специалистам кадрового отдела для расчета отпускных, больничных листов, заработной платы, сверхурочных и заполнения табелей. По нему учитываются нормы рабочего времени. Обычным гражданам удобно ориентируясь на него выбирать наиболее выгодное время для отпуска. После выхода постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, публикуется производственный календарь.
Производственный календарь на 2025 год
6 февраля, 13:14
Сколько рабочих дней
В январе 2025 года 17 рабочих дней.
Норма рабочего времени
Нормы рабочего времени определяются Трудовым кодексом. В соответствии со ст. 91 ТК РФ в норме она не должна превышать 40 часов в неделю. Работодатель в праве уменьшить количество часов, так как минимальный порог законодательно не регламентируется, и при выполнении сотрудником объема работы выплатить ему заработную плату не меньше установленного в регионе минимального размера оплаты труда. Для некоторых категорий населения предусмотрена сокращенная продолжительность трудового дня (ст. 92 ТК РФ). Например, дети до 16 лет могут трудиться не более 24 часов в неделю, молодые люди до 18 лет и инвалиды I, II групп — не более 35-ти, те, у кого условия труда оценены как вредные — не более 36 часов.
Лучшие места для встречи Нового 2025 года: куда поехать на каникулы
13 января, 13:24
В январе 2025 года норма рабочего времени составляет:
- 40-часовая рабочая неделя — 136 часов;
- 36-часовая неделя — 122,4 часа;
- 24-часовая неделя— 81,6 часа.
Кому лучше взять отпуск в январе
В финансовом плане выгоднее брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, так как расчет отпускных происходит по специальной формуле, учитывающей среднедневной заработок сотрудника. В 2025 году под этот критерий подходят апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, в них по 23-22 рабочих дня. Январь, май, июнь, ноябрь совершенно не выгодны для отпуска в части оплаты. Однако сотрудник может увеличить свой ежегодный отдых за счет длинных новогодних каникул и провести почти весь месяц не работая, если финансовая составляющая не так уж и важна.
Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники
19 ноября 2024, 02:42
Еще по темеНовый год-2025 в Москве: куда сходить - лучшие праздничные локацииТур к Деду Морозу. Что нужно увидеть в Великом УстюгеСтарый Новый год: суть и традиции уникального праздникаАналитик объяснил, что случится с рублем после решения по ставкеРоссиянам сообщили, когда ждать выгодных новогодних вкладов