https://ria.ru/20260212/moskva-2073957627.html
В Новой Москве грузовик столкнулся с двумя легковушками
В Новой Москве грузовик столкнулся с двумя легковушками - РИА Новости, 12.02.2026
В Новой Москве грузовик столкнулся с двумя легковушками
Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Новой Москве, водитель одной легковушки погиб, водитель и пассажир второй легковой машины... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:49:00+03:00
2026-02-12T16:49:00+03:00
2026-02-12T16:49:00+03:00
авто
новая москва
гибдд мвд рф
новый год
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260212/dtp-2073809445.html
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, новая москва, гибдд мвд рф, новый год, происшествия
Авто, Новая Москва, ГИБДД МВД РФ, Новый год, Происшествия
В Новой Москве грузовик столкнулся с двумя легковушками
В Новой Москве грузовик столкнулся с двумя легковушками, один человек погиб